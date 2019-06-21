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Percona проведёт открытые митапы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве

21.06.2019 03:56

Компания "Перкона" (Percona) проводит серию открытых митапов в России в период с 26 июня по 1 июля. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве.

26 июня, Санкт-Петербург. Офис компании Selectel, Цветочная, 19. Сбор в 18:30, начало докладов - в 19:00. Регистрация. Доступ на площадку осуществляется при наличии удостоверения личности.
Доклады:

  • "10 вещей, которые разработчик должен знать о базах данных", Пётр Зайцев (CEO, Percona)
  • "MariaDB 10.4: обзор новых возможностей" - Сергей Петруня, Query Optimizer Developer, MariaDB Corporation

27 июня, Ростов-на-Дону. Коворкинг “Рубин”, проспект Театральный, 85, 4 этаж. Сбор в 18:30, начало докладов - в 19:00. Регистрация.
На мероприятии будет проведена открытая встреча с Петром Зайцевым (CEO, Percona). Доклады Петра:

  • "10 вещей, которые разработчик должен знать о базах данных"
  • "MySQL: масштабируемость и высокая доступность"

1 июля, Москва. Офис компании Mail.Ru Group, Ленинградский проспект, 39, стр. 79. Сбор в 18:00, начало докладов - в 18:30. Регистрация. Доступ на площадку осуществляется при наличии удостоверения личности.
Доклады:

  • "10 вещей, которые разработчик должен знать о базах данных", Пётр Зайцев (CEO, Percona)
  • "ProxySQL 2.0, или Как помочь MySQL справиться с высокими нагрузками", Владимир Федорков (Lead Consultant, ProxySQL)
  • "Tarantool: теперь и с SQL" - Кирилл Юхин, Engineering Team Lead, Tarantool, Mail.Ru Group


  1. Главная ссылка к новости (https://www.percona.com/blog/2...)
  2. OpenNews: Вышел Percona XtraDB Cluster 5.7.17-29.20
  3. OpenNews: Релиз Percona Server для MongoDB 3.4, PMM 1.1 и Percona Toolkit 3.0
  4. OpenNews: Компания Percona выпустила открытый инструмент для анализа производительности MySQL и MongoDB
  5. OpenNews: Для MongoDB представлено хранилище в оперативной памяти Percona Memory Engine
  6. OpenNews: Компания Mail.Ru анонсировала коммерческую поддержку для свободной СУБД Tarantool
Автор новости: Percona
Тип: К сведению
Ключевые слова: percona, mysql
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  • 1.1, Аноним (1), 07:38, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Хороший митап, участвовать в нём я конечно не буду.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:49, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Раз вы не участвуете, действительно будет хороший митап.
     
  • 2.6, дядя (?), 09:58, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    оно будет в мыле проводиться. качество и организация митапов в мыле оставляют желать лучшего
     

  • 1.3, Учоная Жывотная (?), 08:37, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Но зачем???

    Место митапу минимально жизнеспособной компании — в Беркли и Бостоне.

    Percona настолько не нужна миру, что едет в Москву?

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:41, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > митап

    Совсем все слова поперезабывали.

     
     
  • 2.7, Аноим (?), 10:00, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Интересно, там будут коучеры? Надо тогда забукировать место там.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:08, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не берут на работу в приличные конторы? Говорят, что знаний по FreeBSD 4 уже недостаточно в современном мире?
     
     
  • 4.19, Аноим (?), 11:52, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в приличных конторах нынче требуется умение коверкать язык?
     
     
  • 5.22, Попугай Кеша (?), 11:56, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один из основных критериев профпригодности
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:20, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рыночек порешал. А еще - это модно!
     
  • 2.12, Попугай Кеша (?), 10:42, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сленг ИТ-шников.

    Я думаю - что они ж@пу напрягают - пусть сразу на английском говорят. Хотя что вы? Им слабо. Русский забыли, а английский так и не выучили. ОколоИТшный суржик получается

     

  • 1.10, user90 (?), 10:31, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну про Selectel я еще слышал, а эти-то кто ваще? Гуглить лениво.
     
     
  • 2.13, Попугай Кеша (?), 10:42, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Базы данных улучшают
     
  • 2.14, freehck (ok), 10:43, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот то ли дело спросить людей в комментариях, и жать F5, пока тебе не ответят.
     

  • 1.15, Хуцпан (?), 11:03, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Локальные минтапы размножаются почкованием и имеют вегетационный период от трех до восьми фенотипических гомозигот. Но они являются лишь фундаментальным базисом социогенетической надстройки криогенно-креативного процесса геронтологизации и требуют глобальной трансклюации.
     
     
  • 2.20, Попугай Кеша (?), 11:55, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле позитивной регенералистики эволюционных транзакций информационной перераспределенности повышение интеллекта у квазипозитивных биосоциофизических систем не приводит к трансклюации, посему капут
     

  • 1.16, xm (ok), 11:30, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Факапы. Пишите по-русски.
     
  • 1.17, Annoynymous (ok), 11:32, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что такое митап? Или это только для перконщиков?
     
     
  • 2.21, Попугай Кеша (?), 11:56, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Митап это когда не предохраняются )
     

  • 1.18, mimocrocodile (?), 11:51, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Tarantool: теперь и с SQL"

    Ахаха, тарантул и сюда затесался

     

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