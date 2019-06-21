Percona проведёт открытые митапы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве

|
|
|
|2.6, дядя (?), 09:58, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
оно будет в мыле проводиться. качество и организация митапов в мыле оставляют желать лучшего
|
|1.3, Учоная Жывотная (?), 08:37, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Но зачем???
Место митапу минимально жизнеспособной компании — в Беркли и Бостоне.
Percona настолько не нужна миру, что едет в Москву?
|
|
|
|2.7, Аноим (?), 10:00, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Интересно, там будут коучеры? Надо тогда забукировать место там.
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 10:08, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не берут на работу в приличные конторы? Говорят, что знаний по FreeBSD 4 уже недостаточно в современном мире?
|
|
|
|4.19, Аноим (?), 11:52, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в приличных конторах нынче требуется умение коверкать язык?
|
|2.12, Попугай Кеша (?), 10:42, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сленг ИТ-шников.
Я думаю - что они ж@пу напрягают - пусть сразу на английском говорят. Хотя что вы? Им слабо. Русский забыли, а английский так и не выучили. ОколоИТшный суржик получается
|
|
|
|2.14, freehck (ok), 10:43, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вот то ли дело спросить людей в комментариях, и жать F5, пока тебе не ответят.
|
|1.15, Хуцпан (?), 11:03, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Локальные минтапы размножаются почкованием и имеют вегетационный период от трех до восьми фенотипических гомозигот. Но они являются лишь фундаментальным базисом социогенетической надстройки криогенно-креативного процесса геронтологизации и требуют глобальной трансклюации.
|
|
|
|2.20, Попугай Кеша (?), 11:55, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле позитивной регенералистики эволюционных транзакций информационной перераспределенности повышение интеллекта у квазипозитивных биосоциофизических систем не приводит к трансклюации, посему капут
|