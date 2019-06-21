Percona проведёт открытые митапы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве

Компания "Перкона" (Percona) проводит серию открытых митапов в России в период с 26 июня по 1 июля. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве.

26 июня, Санкт-Петербург. Офис компании Selectel, Цветочная, 19. Сбор в 18:30, начало докладов - в 19:00. Регистрация. Доступ на площадку осуществляется при наличии удостоверения личности.

Доклады:

"10 вещей, которые разработчик должен знать о базах данных", Пётр Зайцев (CEO, Percona)

"MariaDB 10.4: обзор новых возможностей" - Сергей Петруня, Query Optimizer Developer, MariaDB Corporation

27 июня, Ростов-на-Дону. Коворкинг “Рубин”, проспект Театральный, 85, 4 этаж. Сбор в 18:30, начало докладов - в 19:00. Регистрация.

На мероприятии будет проведена открытая встреча с Петром Зайцевым (CEO, Percona). Доклады Петра:

"10 вещей, которые разработчик должен знать о базах данных"

"MySQL: масштабируемость и высокая доступность"

1 июля, Москва. Офис компании Mail.Ru Group, Ленинградский проспект, 39, стр. 79. Сбор в 18:00, начало докладов - в 18:30. Регистрация. Доступ на площадку осуществляется при наличии удостоверения личности.

Доклады: