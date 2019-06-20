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Обновление DNS-сервера BIND 9.14.3, 9.11.8, 9.15.1 с устранением DoS-уязвимости

20.06.2019 10:02

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.14.3, 9.11.8 и 9.12.4-P2, а также находящейся в разработке экспериментальной ветки 9.15.1. Одновременно объявлено о прекращении дальнейшей поддержки ветки 9.12, обновления для которой больше выпускаться не будут.

Обновления примечательны устранением уязвимости (CVE-2019-6471), позволяющей вызвать отказ в обслуживании (завершение работы процесса с assertion REQUIRE). Проблема вызвана состоянием гонки (race condition), возникающим при обработке очень большого числа специально оформленных входящих пакетов, подпадающих под фильтр блокировки. Для эксплуатации уязвимости атакующий должен направить к резолверу жертвы большое число запросов, приводящих к обращению к DNS-серверу злоумышленника, возвращающего некорректные ответы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Выпуск BIND 9.14.0, разрывающий совместимость с серверами, не отвечающими на запросы с EDNS
  3. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.13.0 с изменением схемы нумерации версий
  5. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
  6. OpenNews: Зафиксирована атака по подмене DNS на уязвимых потребительских маршрутизаторах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dns, bind
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