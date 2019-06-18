Выпуск текстового редактора GNU nano 4.3

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Доступен релиз консольного текстового редактора GNU nano 4.3, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.
В новом выпуске:
- Возобновлена поддержка чтения и записи через именованные каналы (FIFO);
- Сокращено время запуска за счёт выполнения полного парсинга синтаксиса только при наличии необходимости;
- Добавлена возможность остановки загрузки очень большого или медленно читаемого файла при помощи комбинации Ctrl+C;
- Обеспечена раздельная отмена операций вырезания, удаления и копирования, при их смешивании;
- Комбинация Meta-D теперь выдаёт корректное число строк (для пустого буфера - 0).