The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск текстового редактора GNU nano 4.3

18.06.2019 23:06

Доступен релиз консольного текстового редактора GNU nano 4.3, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске:

  • Возобновлена поддержка чтения и записи через именованные каналы (FIFO);
  • Сокращено время запуска за счёт выполнения полного парсинга синтаксиса только при наличии необходимости;
  • Добавлена возможность остановки загрузки очень большого или медленно читаемого файла при помощи комбинации Ctrl+C;
  • Обеспечена раздельная отмена операций вырезания, удаления и копирования, при их смешивании;
  • Комбинация Meta-D теперь выдаёт корректное число строк (для пустого буфера - 0).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 4.0
  3. OpenNews: Доступен Neovim 0.2, модернизированный вариант редактора Vim
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
  5. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nano, edit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иван (??), 00:18, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Топовый редактор, юзаю вместо vi/vim. Круто, что развивается.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:42, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > юзаю вместо vi/vim

    но зачем так страдать?

     
  • 2.5, Аноним (5), 02:16, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Круто, что развивается.

    Редактор может и развивается, но ты - нет.

     
     
  • 3.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:54, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммент когда вимер возомнил себя илитой.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:25, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    mcedit
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:26, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Добавлена возможность остановки загрузки очень большого или медленно читаемого файла при помощи комбинации Ctrl+C

    А чё, так можно было?

     
  • 1.6, Аноним (6), 02:41, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Такой довольно милый текстовый редактор, хотя, конечно, царь - это vim
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру