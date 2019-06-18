Для Firefox 69 подготовлен генератор паролей и режим блокировки автовоспроизведения видео

В ночные сборки Firefox, на базе которых 3 сентября будет сформирован релиз Firefox 69, добавлена реализация генератора паролей, для включения которой в about:config необходимо установить параметр "signon.generation.available". После активации в разделе управления паролями в конфигураторе, помимо опции для включения запроса на сохранение паролей, появится опция, позволяющая при заполнении форм регистрации выводить подсказку со сгенерированным автоматически надёжным паролем.

Подсказка пока выводится только для полей с атрибутом "autocomplete = new-password", но в дальнейшем рассматривается возможность её вывода и для других полей с паролями, например, через добавление вызова генератора паролей через контекстное меню.

Из других улучшений, развиваемых в процессе разработки Firefox 69, отмечается расширение возможности блокировки автоматического воспроизведения мультимедийного контента. Помимо ранее добавленной функции приглушения звука в автоматически воспроизводимом видео реализована возможность полной остановки воспроизведения видео, не ограничиваясь отключением звука. Например, если раньше рекламные видеоролики на сайтах показывались, но без звука, то в новом режиме, они без явного клика даже не начнут воспроизведение.

Для включения режима в настройки автовоспроизведения (Options > Privacy and Security > Permissions > Autoplay) добавлен новый пункт "Block audio and video", который дополнил собой выставляемый по умолчанию режим "Block audio".

Режим может быть выбран в привязке к конкретным сайтам через контекстное меню, выводимое при клике на кнопку "(i)" в адресной строке.