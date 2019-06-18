Для Firefox 69 подготовлен генератор паролей и режим блокировки автовоспроизведения видео

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|1.1, Аноим (?), 11:02, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Народ, отпишитесь, кто не в состоянии пароль себе придумать? Хочется узнать, сколько таких людей здесь, например?
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|2.11, Sluggard (ok), 11:37, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть люди, вроде меня, которым просто не упало выдумывать длинные пароли, да ещё и состоящие из букв разного регистра, цифр и спецсимволов. Кто-то использует для генерации, например, /dev/urandom, кто-то — встроенные генераторы из менеджеров паролей, кто-то какие-то иные способы.
Гораздо интереснее, кто себе пароли придумывает, зачем он так делает, и что это за пароли такие.
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|5.29, iPony129412 (?), 13:40, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> emoji
Кстати, я проверяю, и к сожалению многие не поддерживают ввод паролей в качестве Emoji.
Хотя тема гениальная, это такое многообразие 👍
Жаль что модификаторы (волосы, цвет кожи, пол...) только к людям 😒
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|3.31, Аноим (?), 13:45, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, так вот для кого все эти бесконечные сервисы восстановления забытых паролей прикручены везде!
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|4.24, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:24, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> [///] Танцуют все! http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111714.html#19
> += 's/printf/& --/'
Да, блин... столица Ирландии. //учкудук, два пробела http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/416.html#5
[CODE]# ёлка-brick, 316, Aug 25 2017, b3b51fa6a785e8d67e56638843fb457d25e2a709
#!/bin/bash
if read -t 0 && read mm && mm='type -p ${mm}sum'|| mm=sha224; then
mm="${mm}sum"
watch -d -n1 "bash -c 'S=\"\$(date +%s|${mm})\";M=;L=25;while let L-- && [ \"\$S\" ];do M=\"\${S:0:1}\";S=\"\${S:1}\";printf \"- \" \$L;${mm} <<<\"\$S\$M\";done'"
else
echo 'md5, sha1, 224, 256, 512??...'
fi
[/CODE]
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|4.38, Ilya Indigo (ok), 14:51, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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function passgen()
{
$s = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$l = strlen($s)-1;
for($p='',$n=16; $n>0; --$n)
$p .= $s[random_int(0,$l)];
return $p;
}
<?=passgen()?>
Да хоть вот так, смысл не меняется. :-)
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|1.2, Аноним (2), 11:03, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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После генерации strong пароля, он проверяется на сайтах, с утекшими базами паролей (что уже встроенно в mozilla), чтобы таким образом гарантировать уникальность созданного сложного пароля?
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|2.3, Константавр (ok), 11:10, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Или чтобы гарантировать, что запрос пароля в базе данных сам собой поставит под вопрос целесообразность использования пароля, раз он был передан третьим лицам?
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|3.4, Аноним (4), 11:13, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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При проверке пароль не передаётся, отправляется лишь _несколько_байт_ от его хэша, после чего сервис возвращает полные хэши всех частичных совпадений и клиент уже на своей стороне сверяет полный хэш.
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|2.5, пох. (?), 11:14, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> После генерации strong пароля, он проверяется на сайтах, с утекшими базами паролей
пока нет, эта фича в процессе разработки. в настоящий момент он просто отправляется вместе с остальной телеметрией для ручной проверки разработчиками на уязвимости (вдруг генератор неправильный и генерит неправильные пароли! Мы же должны это иметь возможность проверить!) - заодно они его и по базе пробьют.
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|2.6, mumu (ok), 11:15, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там проверяется логин, а не пароль. Ни один подобный сайт никогда не спрашивает пароль, если он не мошеннический.
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|1.7, ахмёд (?), 11:33, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну вот и капец безопасности. Это же сколько одинаковых паролей нагенерит такой генератор?
И + (скорее -) к этому: у взломщика будут те же нагенерённые пароли.
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|2.10, Owlet (?), 11:36, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты ведь знаешь, что такое случайные числа, да? Скажи, что это неумелый троллинг?
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|2.17, ыы (?), 12:38, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это зависит от конкретной реализации этого генератора.
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|1.13, Ilya Indigo (ok), 11:52, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сайты сами должны генерировать надёжные пароли и отправлять их регистрируемому пользователю на мыло! ИМХО!
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|3.20, Ilya Indigo (ok), 12:55, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Харвестеры
Причём тут Dune2?
> гугля, яндекса и мейлру
Это дело каждого пользователя кому доверять свою почту, и генератор параля встроенный в браузер им ничем не поможет!
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|4.35, Аноним (35), 14:47, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто Mozilla делает то, до чего другие никогда бы даже не дотрагивались бы по серьёзке. Проблема людей в том, что им впарили придумывать пароли вроде 72kind3r1971. Понятно, насколько они надежны. Мазиза _массово_ внедряед фичу создания сложных паролей, которые сложны именно для машинного перебора. Пользователю далеко по-барабану до юниксвея, когда пароль у тебя генерится из /dev/urandom.
Короче нормальная фишка, главное продолжать поддержку этой штуки и сделать возможность замены этого самого генератора, так, чисто на всякий пожарный случай
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|5.39, Ilya Indigo (ok), 14:58, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прекрасно понимаю зачем это делает Мозилла, но она не решает проблему!
Это проблема говно-сайтов, которые, вместо генерации надёжных паролей, перекладывают это на пользователей!
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|2.16, A.Stahl (ok), 12:04, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На почти 100 процентах сайтов, где есть регистрация, она нафиг не нужна.
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|3.21, Ilya Indigo (ok), 12:57, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На почти 100 процентах сайтов, где есть регистрация, она нафиг не нужна.
А кто заставляет Вас регистрироваться на сайтах, где, по Вашему мнению, регистрация не нужна!
P.S. На OpenNET-е Вы же зарегистрированы, хотя это один из немногих сайтов на которых регистрация не обязательна!
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|4.30, iPony129412 (?), 13:41, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На OpenNET-е Вы же зарегистрированы, хотя это один из немногих сайтов на которых регистрация не обязательна!
Ну так бывают темы, когда пишут - только для зарегистрированных и всё тут.
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|2.26, Аноним (26), 13:27, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно это ценно для гугла и других почтовых сервисов. которые думаю что в автоматическом режиме собирают базу данных паролей из чтения вашей почты.
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|1.19, Аноним42 (?), 12:45, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С целью улучшения качества ПО, все сгенерированные пароли отсылаются на наш сервер.
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|1.25, Аноним (26), 13:25, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все участники сгенерированных паролей автоматически проверяются с таким же участниками сгенерированных паролей, чтобы гарантировать безопасную генерацию уникальных паролей с помощью данного генератора.
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|1.34, Нарзан (?), 14:33, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добавлена реализация генератора паролей, для включения которой
Делаю скрин вкладки с сайтом и использую как пароль контрольную сумму картинки. Обычно MD5 или SHA1, а если надо спараноить то SHA256, как надо поменять пароль то новый скрин и сохранение его в тайничке, пока хватает такого...
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|2.37, Аноним (35), 14:51, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть специальные хэши для паролей, которые требуют либо много памяти для перебора, либо много циклов. Шашки вроде достаточно быстро считаются, не говоря уже про md5, который создан для быстрого создания хэшей
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|1.40, marks (?), 15:14, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Помимо ранее добавленной функции приглушения звука в автоматически воспроизводимом видео реализована возможность полной остановки воспроизведения видео, не ограничиваясь отключением звука.
Охренеть, как это удобно (нет). Спасибо Файрфоксу за наше счастливое детсво. Что приходится первым делом идти отключать эту киллерфичу, чтобы нормально пользоваться браузером.
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