Готовится версия Astra Linux для смартфонов

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|1.2, Аноним (2), 14:43, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Оболочка Fly является собственной проприетарной разработкой
Никак они не научатся.
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|1.3, freehck (ok), 14:47, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Непонятно, будет ли версия для смартфонов основана на окружении Debian с адаптированной для небольших сенсорных экранов оболочкой Fly или под брендом Astra Linux будет преложена пересборка платформ Android, Tizen или webOS.
Не понятно только для тех, кто не видел, как они склепали дистрибутив. Они идут по пути наименьшего сопротивления, херачат пакеты в репозиторий абы как, понадёргивая их из других дистров, зачастую даже не задумываясь о совместимости; не поддерживают обновления между релизами от слова совсем, косяков при этом дофига, в том числе и с резолвингом зависимостей. Само собой от Астры мы никогда ничего нового не увидим. Максимум -- андроид пересоберут, и проплатят кому надо, мол, код весь вычитали, шпионских закладок там нет, стал быть можно тендер на закупку телефонов в МО устраивать.
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|2.12, Аноним (12), 15:12, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я видел, можно ставить софт от Debian, например, заменить DE их разработки на Gnome.
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|1.4, 1984 (?), 14:47, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а потом обяжутъ предустанавливать эту ос на все смартфоны, продаваемые в рф (разумеется, не бесплатно)
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|2.14, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 15:23, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И таки сильно ли лучше дела обстоят сейчас? В моём AOSP около 100МБ блобни от кволого асуса и прочих. И да, наши ОЕМы уже забашляли некрософту за ненападение. Из нашего же кармана.
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|2.6, A.Stahl (ok), 14:53, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ожидаю нескучность не выше 0.4-0.5 Попова. Вряд ли осилят что-то более весёленькое.
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|1.11, Анонимуси (?), 15:12, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Астра на планшете - это попытка затащить на него честный Linux. Если получится, будет круто
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|2.13, Аноним (12), 15:18, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она вполне ставится на планшеты которые изначально идут с Виндой. Работает, на мой взгляд, получше чем Gnome (правда, самый новый я не проверял) или KDE. Экранная клавиатура там своя и можно даже нажать Ctrl+C.
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|2.15, тоже Аноним (ok), 15:31, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Астра на планшете - это попытка поймать госзаказы на хайпе имени Хуавея.
Техническая составляющая там заведомо будет "на отвяжись", уже просто потому, что во главе угла - интересы менеджеров по работе с тендерами, а не пользователей.
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|1.19, мимошел (?), 15:39, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как много эмоций от linux на смартфоне, большая часть желает провала и топит за андроид и ios )))
Ем попкорн
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