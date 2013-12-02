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Готовится версия Astra Linux для смартфонов

13.06.2019 14:30

Издание Коммерсантъ сообщило о планах компании Mobile Inform Group в сентябре выпустить в продажу смартфоны и планшеты, оснащённые операционной системой Astra Linux и относящиеся к классу промышленных устройств, предназначенных для работы в суровых условиях. Никаких подробностей о программной начинке пока не сообщается, кроме её сертификации в Минобороны, ФСТЭК и ФСБ для обработки информации до степени секретности «особой важности».

Astra Linux для настольных систем является сборкой дистрибутива Debian. Непонятно, будет ли версия для смартфонов основана на окружении Debian с адаптированной для небольших сенсорных экранов оболочкой Fly или под брендом Astra Linux будет преложена пересборка платформ Android, Tizen или webOS. Оболочка Fly является собственной проприетарной разработкой, построенной на фреймворке Qt. Из доступных для Debian оболочек для мобильных устройств также могут быть адаптированы наработки проектов GNOME Mobile и KDE Plasma Mobile, развиваемые для смартфона Librem 5.

Что касается аппаратной составляющей, то поставляемый с Astra Linux смартфон MIG C55AL будет оснащён 5.5-дюймовым экраном (планшеты MIG T8AL и MIG T10AL соответственно 8 и 10 дюймов), 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. Время автономной работы заявлено в 10–12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kommersant.ru/doc/...)
  2. OpenNews: Выпуск российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.13
  3. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
  4. OpenNews: Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux
  5. OpenNews: В PureOS добавлен адаптивный интерфейс для мобильных устройств и больших экранов
  6. OpenNews: Холдинг "Вертолеты России" переходит на Astra Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал мимошел
Тип: К сведению
Ключевые слова: astra, linux
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:32, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Точно Android без GApps с обоями Astra Linux.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:43, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Оболочка Fly является собственной проприетарной разработкой

    Никак они не научатся.

     
  • 1.3, freehck (ok), 14:47, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Непонятно, будет ли версия для смартфонов основана на окружении Debian с адаптированной для небольших сенсорных экранов оболочкой Fly или под брендом Astra Linux будет преложена пересборка платформ Android, Tizen или webOS.

    Не понятно только для тех, кто не видел, как они склепали дистрибутив. Они идут по пути наименьшего сопротивления, херачат пакеты в репозиторий абы как, понадёргивая их из других дистров, зачастую даже не задумываясь о совместимости; не поддерживают обновления между релизами от слова совсем, косяков при этом дофига, в том числе и с резолвингом зависимостей. Само собой от Астры мы никогда ничего нового не увидим. Максимум -- андроид пересоберут, и проплатят кому надо, мол, код весь вычитали, шпионских закладок там нет, стал быть можно тендер на закупку телефонов в МО устраивать.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:12, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел, можно ставить софт от Debian, например, заменить DE их разработки на Gnome.
     

  • 1.4, 1984 (?), 14:47, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а потом обяжутъ предустанавливать эту ос на все смартфоны, продаваемые в рф (разумеется, не бесплатно)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:08, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда обяжут, тогда и поговорим.
     
  • 2.14, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 15:23, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И таки сильно ли лучше дела обстоят сейчас? В моём AOSP около 100МБ блобни от кволого асуса и прочих. И да, наши ОЕМы уже забашляли некрософту за ненападение. Из нашего же кармана.
     

  • 1.5, manchelsi (ok), 14:49, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, насколько нескучными будут обои?
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 14:53, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ожидаю нескучность не выше 0.4-0.5 Попова. Вряд ли осилят что-то более весёленькое.
     

  • 1.7, Andy Worker (?), 14:53, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слышу слово астра или альт, сразу пихаю набор стикеров
    https://t.me/addstickers/linuxaddicts
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:31, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    @linuxpubgod, перелогинься
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:07, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот эти железки

    https://m-infogroup.ru/oborudovanie/mobilnye-pc/planshetnye-kompyutery/1043-mi

    https://m-infogroup.ru/oborudovanie/mobilnye-pc/planshetnye-kompyutery/1044-mi

    https://m-infogroup.ru/oborudovanie/mobilnye-pc/promyshlennye-smartfony/1042-m

     
  • 1.9, Аноним (12), 15:08, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cудя по https://m-infogroup.ru/oborudovanie/mobilnye-pc/promyshlennye-smartfony/1042-m
    оболочка там Fly, а стало быть и ядро Linux.
     
  • 1.11, Анонимуси (?), 15:12, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Астра на планшете - это попытка затащить на него честный Linux. Если получится, будет круто
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 15:18, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она вполне ставится на планшеты которые изначально идут с Виндой. Работает, на мой взгляд, получше чем Gnome (правда, самый новый я не проверял) или KDE. Экранная клавиатура там своя и можно даже нажать Ctrl+C.
     
  • 2.15, тоже Аноним (ok), 15:31, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астра на планшете - это попытка поймать госзаказы на хайпе имени Хуавея.
    Техническая составляющая там заведомо будет "на отвяжись", уже просто потому, что во главе угла - интересы менеджеров по работе с тендерами, а не пользователей.
     
     
  • 3.18, Анонимуси (?), 15:34, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда такая информация? Заранее говном кидаешься?
     

  • 1.17, vantoo (ok), 15:33, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телефон от товарища Майора.
     
  • 1.19, мимошел (?), 15:39, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как много эмоций от linux на смартфоне, большая часть желает провала и топит за андроид и ios )))

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