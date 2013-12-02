Готовится версия Astra Linux для смартфонов

Издание Коммерсантъ сообщило о планах компании Mobile Inform Group в сентябре выпустить в продажу смартфоны и планшеты, оснащённые операционной системой Astra Linux и относящиеся к классу промышленных устройств, предназначенных для работы в суровых условиях. Никаких подробностей о программной начинке пока не сообщается, кроме её сертификации в Минобороны, ФСТЭК и ФСБ для обработки информации до степени секретности «особой важности».

Astra Linux для настольных систем является сборкой дистрибутива Debian. Непонятно, будет ли версия для смартфонов основана на окружении Debian с адаптированной для небольших сенсорных экранов оболочкой Fly или под брендом Astra Linux будет преложена пересборка платформ Android, Tizen или webOS. Оболочка Fly является собственной проприетарной разработкой, построенной на фреймворке Qt. Из доступных для Debian оболочек для мобильных устройств также могут быть адаптированы наработки проектов GNOME Mobile и KDE Plasma Mobile, развиваемые для смартфона Librem 5.

Что касается аппаратной составляющей, то поставляемый с Astra Linux смартфон MIG C55AL будет оснащён 5.5-дюймовым экраном (планшеты MIG T8AL и MIG T10AL соответственно 8 и 10 дюймов), 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. Время автономной работы заявлено в 10–12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С.



