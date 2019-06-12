Выпуск Debian 10 запланирован на 6 июля

2.4 , Антон ( ?? ), 09:32, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – в чем проблема? Всегда можно использовать testing или experimental

3.12 , Зелень ( ? ), 10:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пробовал во времена Wheeze, не очень приятно, когда хочешь поставить или удалить калькулятор, а пакетник предлагает снести пол системы и обновить треть - но это не только в deb.

Для сервера минималка отлично - как раз нужна стабильность, а апачи и т.п. не удалят просто так из-за багов, а исправят ещё вчера. Другое дело самая большая пакетная база - как бы для пользователей, которым не особо критично ждать 3 года.

3.14 , АнонАнон ( ? ), 10:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >testing или experimental Тестинг использовать нельзя, туда не поступают обновления безопасности, это недозаморозка неизвестно чего. Эксперементал вообще не дистрибутив, а отдельные пакеты.

Использовать можно стейбл или sid.

4.31 , Аноним ( 31 ), 14:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Тестинг использовать нельзя, туда не поступают обновления безопасности Хм, тогда вот это вот что, простите?!

deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free >Использовать можно стейбл или sid. А вот как раз для sid нет отдельного репозитория с обновлениями безопасности. Л - логика!

2.9 , marks ( ? ), 09:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хорошо. что под идеологию каждого найдётся свой дистрибутив.

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:50, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и люди годами терпят старые ошибки вместо того, чтобы просто обновить версию есть backports. В любом случае, зачум эти люди тогда используют debian? > а старые версии софта можно держать просто в отдельных пакетах сколько версий держать? > обеспечив должную совместимость с другими компонентами системы, разумеется а старые версии таких компонентов надо будет просто держать в отдельных пакетах. На комбинаторный взрыв не похоже? Можно перейти на роллинг, но арч уже ведь есть?

2.30 , Аноним ( 29 ), 13:34, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вышла новая версия софтины с кучей багфиксов Если бы там были только багфиксы, проблем с обновлением пакетов не было бы. Но там и новые баги обязательно будут, а старый баг лучше новых двух.

Кстати, исправления багов таки бекпортируют.

2.36 , freehck ( ok ), 16:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот зачем так делать, до сих пор не понимаю. Вышла новая версия

> софтины с кучей багфиксов - а ее не принимают, потому что

> "заморозка", "штабильность" итд и люди годами терпят старые ошибки вместо того,

> чтобы просто обновить версию. Так в том-то и смысл интеграционного тестирования. Новые версии библиотек и программ дестабилизируют систему. Помимо багфиксов новая версия может привнести также: новые баги, изменение интерфейса, новый формат конфига, смену дефолтов и много чего ещё... Изменение интерфейса нарушит привычный воркфлоу пользователя, потратит его время, новый формат конфига заставит пользователя после обновления потратить время на переписывание оного, смена дефолта приведёт к тому, что потребуется синхронное обновление кучи других программ, и скорее всего что-нибудь да забудется. А уж какие новые доселе неизвестные баги появились в новой версии -- это вопрос весьма непраздный. Короче, можно просто вернуться к старой мудрости: известное зло лучше неизвестного. > Но, блин, у меня даже в арче последний год ничего не ломалось Если конкретно тебя устраивает арч -- ну и используй арч. Каждый выбирает то, что ему больше подходит. =) > понимаю, есть разные ветки, PPA в убунту, но это все-равно дополнительный гемор. Почему гемор? Подключил-поставил. И всё.

Не нравятся PPA? Ну возьмите бэкпорты. Там всё вроде разом. > Но тратить столько усилий на самостоятельное выпиливание

> багов, когда можно просто подождать, пока разработчик их сам исправит и

> удалять пакеты, в которых баги остались - по-моему не самая оптимальная

> стратегия. Это про какие-такие усилия речь идёт? =)

