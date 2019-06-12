Выпуск Debian 10 запланирован на 6 июля

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|2.7, Dapredator (ok), 09:43, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Надеюсь, что нет. systemd это лучшее, что случалось с Linux за последние лет 15.
На системы без systemd можно не обращать внимания, как на разные там меньшинства, какие бы парады они ни устраивали. ;)
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|3.11, Ан (??), 10:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Обоснуй почему systemd это лучшее и чем это лучшее лучше.
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|5.25, MINIX (?), 13:04, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас в каждом помещении стоит икона с систем д? И мольня на каждом этаже?
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|6.27, freehck (ok), 13:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У вас в каждом помещении стоит икона с систем д? И мольня на каждом этаже?
Но заметьте, зато у меня есть многоэтажный дом. =)
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|5.32, kai3341 (ok), 14:23, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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9) systemd.mount -- офигенская тема. Если по какой-то причине ФС в fstab недоступна -- вам трындец. Если свалился systemd.mount -- вы увидели WARN, загрузились и исправили
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|5.33, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 14:42, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1) systemd -- это основа всего в нашей компании, на ней всё зиждется, только благодаря ей мы держимся на плаву!
note: Имя компании я называть не буду, потому что хвастаться не в моих правилах. Но поверьте, оно слишком известно, чтобы о нём не знать. А я -- скромняга.
Чувак, ты тупо спалил свою шлапу. Притом, красную. Джону Салливану и Яреку Стакуну передавай превед от лапчатого бубунтёнка.
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|3.17, djehve (?), 11:32, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Systemd – жирная блотварь. Systemd-resolved в случае чего отправит запросы на любезно вшитый google dns. Пользователей держат за глупых хомяков.
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|4.26, freehck (ok), 13:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Systemd-resolved в случае чего отправит запросы на любезно вшитый google dns.
Кстати нет. Оно может вшиваться, но по умолчанию в дебианах не вшивается. Спасибо мейнтейнерам.
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|3.34, анонн (?), 14:54, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надеюсь, что нет. systemd это лучшее, что случалось с Linux за последние
> лет 15.
> На системы без systemd можно не обращать внимания, как на разные там
> меньшинства, какие бы парады они ни устраивали. ;)
И давно вы с парада десктопных меньшинств вернулись? :)
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|2.20, saskuu (?), 12:26, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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systemd - классная вещь, пока все работает без проблем, а как начинаються проблемы, то быстрее систему переустановить, чем вылавливать ошибки
таким образом, получаем все как в вынь: море специалистов, которые только и умеют при любой проблеме переустанавливать систему
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|1.3, IronMan (?), 09:25, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот зачем так делать, до сих пор не понимаю. Вышла новая версия софтины с кучей багфиксов - а ее не принимают, потому что "заморозка", "штабильность" итд и люди годами терпят старые ошибки вместо того, чтобы просто обновить версию. Я понимаю, есть разные ветки, PPA в убунту, но это все-равно дополнительный гемор.
Я понимаю, что корпоративному сектору нужно использовать софт, не изменяющийся (кардинально) на протяжении долгого времени и не ломающийся с обновлениями. И что заморозка - единственная гарантия таких вещей. Но, блин, у меня даже в арче последний год ничего не ломалось, а старые версии софта можно держать просто в отдельных пакетах (обеспечив должную совместимость с другими компонентами системы, разумеется). Но тратить столько усилий на самостоятельное выпиливание багов, когда можно просто подождать, пока разработчик их сам исправит и удалять пакеты, в которых баги остались - по-моему не самая оптимальная стратегия.
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|2.4, Антон (??), 09:32, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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в чем проблема? Всегда можно использовать testing или experimental
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|3.12, Зелень (?), 10:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пробовал во времена Wheeze, не очень приятно, когда хочешь поставить или удалить калькулятор, а пакетник предлагает снести пол системы и обновить треть - но это не только в deb.
Для сервера минималка отлично - как раз нужна стабильность, а апачи и т.п. не удалят просто так из-за багов, а исправят ещё вчера. Другое дело самая большая пакетная база - как бы для пользователей, которым не особо критично ждать 3 года.
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|3.14, АнонАнон (?), 10:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>testing или experimental
Тестинг использовать нельзя, туда не поступают обновления безопасности, это недозаморозка неизвестно чего. Эксперементал вообще не дистрибутив, а отдельные пакеты.
Использовать можно стейбл или sid.
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|4.31, Аноним (31), 14:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тестинг использовать нельзя, туда не поступают обновления безопасности
Хм, тогда вот это вот что, простите?!
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
>Использовать можно стейбл или sid.
А вот как раз для sid нет отдельного репозитория с обновлениями безопасности. Л - логика!
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|2.9, marks (?), 09:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо. что под идеологию каждого найдётся свой дистрибутив.
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|2.15, Аноним (15), 10:50, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и люди годами терпят старые ошибки вместо того, чтобы просто обновить версию
есть backports. В любом случае, зачум эти люди тогда используют debian?
> а старые версии софта можно держать просто в отдельных пакетах
сколько версий держать?
> обеспечив должную совместимость с другими компонентами системы, разумеется
а старые версии таких компонентов надо будет просто держать в отдельных пакетах. На комбинаторный взрыв не похоже?
Можно перейти на роллинг, но арч уже ведь есть?
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|2.30, Аноним (29), 13:34, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вышла новая версия софтины с кучей багфиксов
Если бы там были только багфиксы, проблем с обновлением пакетов не было бы. Но там и новые баги обязательно будут, а старый баг лучше новых двух.
Кстати, исправления багов таки бекпортируют.
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|2.36, freehck (ok), 16:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот зачем так делать, до сих пор не понимаю. Вышла новая версия
> софтины с кучей багфиксов - а ее не принимают, потому что
> "заморозка", "штабильность" итд и люди годами терпят старые ошибки вместо того,
> чтобы просто обновить версию.
Так в том-то и смысл интеграционного тестирования. Новые версии библиотек и программ дестабилизируют систему. Помимо багфиксов новая версия может привнести также: новые баги, изменение интерфейса, новый формат конфига, смену дефолтов и много чего ещё... Изменение интерфейса нарушит привычный воркфлоу пользователя, потратит его время, новый формат конфига заставит пользователя после обновления потратить время на переписывание оного, смена дефолта приведёт к тому, что потребуется синхронное обновление кучи других программ, и скорее всего что-нибудь да забудется. А уж какие новые доселе неизвестные баги появились в новой версии -- это вопрос весьма непраздный.
Короче, можно просто вернуться к старой мудрости: известное зло лучше неизвестного.
> Но, блин, у меня даже в арче последний год ничего не ломалось
Если конкретно тебя устраивает арч -- ну и используй арч. Каждый выбирает то, что ему больше подходит. =)
> понимаю, есть разные ветки, PPA в убунту, но это все-равно дополнительный гемор.
Почему гемор? Подключил-поставил. И всё.
Не нравятся PPA? Ну возьмите бэкпорты. Там всё вроде разом.
> Но тратить столько усилий на самостоятельное выпиливание
> багов, когда можно просто подождать, пока разработчик их сам исправит и
> удалять пакеты, в которых баги остались - по-моему не самая оптимальная
> стратегия.
Это про какие-такие усилия речь идёт? =)
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|1.5, бульдозер (?), 09:32, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучший Debian, который приходилось использовать -- Сарж и Сквиз. Потом "что-то пошло не так".
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|1.8, Егоркий (?), 09:47, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что же это за пакеты такие с критическими багами? Огласите весь список, пожалуйста.
Не думаю, что за две недели они пофиксят 98 багов
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|1.13, anonymous (??), 10:31, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Package: apt (debian/main).
Maintainer: APT Development Team <deity@lists.debian.org>
922223 [ ] [S] apt: terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error' ... Aborted
Интересно, а apt они удалят, если не исправят баг?
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|3.21, 111 (??), 12:30, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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будет хуже :)
на системд самой три обшибки висят...
хотя странно что всего три...
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