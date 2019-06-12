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Выпуск Debian 10 запланирован на 6 июля

12.06.2019 09:02

Разработчики проекта Debian объявили о намерении выпустить релиз Debian 10 "Buster" 6 июля. В настоящее время незакрытыми остаются 98 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 132, три месяца назад - 316, четыре месяца назад - 577).

Остающиеся ошибки планируется закрыть до 25 июня. Проблемы которые не удастся устранить до этого дня будут помечены флагами buster-ignore или buster-will-remove. Все пакеты, помеченные флагом buster-will-remove, будут удалены из репозитория, если в ветке Testing для них не будут предложены исправления критических проблем. Начиная с 25 июня ветка Testing будет полностью заморожена от внесения изменений (исключение делается только для экстренных вмешательств).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 9.9
  3. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  4. OpenNews: Кандидат в релизы инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Debian 10 "Buster" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом
  6. OpenNews: Пятый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (-), 09:23, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    systemd не планируют убирать?
     
     
  • 2.7, Dapredator (ok), 09:43, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Надеюсь, что нет. systemd это лучшее, что случалось с Linux за последние лет 15.

    На системы без systemd можно не обращать внимания, как на разные там меньшинства, какие бы парады они ни устраивали. ;)

     
     
  • 3.11, Ан (??), 10:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Обоснуй почему systemd это лучшее и чем это лучшее лучше.
     
     
  • 4.22, zzz (??), 12:44, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да он бред написал. Лучшее - это BSD Init.
     
  • 4.24, freehck (ok), 12:59, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давай я обосную, у меня ж опыт 1 systemd -- это основа всего в нашей компан... текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.25, MINIX (?), 13:04, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас в каждом помещении стоит икона с систем д? И мольня на каждом этаже?
     
     
  • 6.27, freehck (ok), 13:06, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У вас в каждом помещении стоит икона с систем д? И мольня на каждом этаже?

    Но заметьте, зато у меня есть многоэтажный дом. =)

     
     
  • 7.28, Аноним (28), 13:15, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой же ты скромняга после этого!
     
  • 5.32, kai3341 (ok), 14:23, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9) systemd.mount -- офигенская тема. Если по какой-то причине ФС в fstab недоступна -- вам трындец. Если свалился systemd.mount -- вы увидели WARN, загрузились и исправили
     
  • 5.33, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 14:42, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) systemd -- это основа всего в нашей компании, на ней всё зиждется, только благодаря ей мы держимся на плаву!

    note: Имя компании я называть не буду, потому что хвастаться не в моих правилах. Но поверьте, оно слишком известно, чтобы о нём не знать. А я -- скромняга.

    Чувак, ты тупо спалил свою шлапу. Притом, красную. Джону Салливану и Яреку Стакуну передавай превед от лапчатого бубунтёнка.

     
  • 3.16, Аноним (-), 10:50, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mac os та из тех систем, которые не используют systemd
     
  • 3.17, djehve (?), 11:32, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Systemd – жирная блотварь. Systemd-resolved в случае чего отправит запросы на любезно вшитый google dns. Пользователей держат за глупых хомяков.
     
     
  • 4.26, freehck (ok), 13:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Systemd-resolved в случае чего отправит запросы на любезно вшитый google dns.

    Кстати нет. Оно может вшиваться, но по умолчанию в дебианах не вшивается. Спасибо мейнтейнерам.

     
  • 3.34, анонн (?), 14:54, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надеюсь, что нет. systemd это лучшее, что случалось с Linux за последние
    > лет 15.
    > На системы без systemd можно не обращать внимания, как на разные там
    > меньшинства, какие бы парады они ни устраивали. ;)

    И давно вы с парада десктопных меньшинств вернулись? :)


     
  • 3.37, Канделябры (?), 16:15, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньшинства в меньшинствах.
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:40, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше чем для systemd напишут лушую замену.
     
  • 2.20, saskuu (?), 12:26, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    systemd - классная вещь, пока все работает без проблем, а как начинаються проблемы, то быстрее систему переустановить, чем вылавливать ошибки
    таким образом, получаем все как в вынь: море специалистов, которые только и умеют при любой проблеме переустанавливать систему
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:26, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Из коробки» в меню загрузчика добавили пункты с sysvinit.
     

  • 1.2, djehve (?), 09:24, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё, что с systemd, автоматически не нужно.
     
     
  • 2.38, Канделябры (?), 16:17, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но всё же интересно, что больше автоматически не нужно? С-д или вы?
     

  • 1.3, IronMan (?), 09:25, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот зачем так делать, до сих пор не понимаю. Вышла новая версия софтины с кучей багфиксов - а ее не принимают, потому что "заморозка", "штабильность" итд и люди годами терпят старые ошибки вместо того, чтобы просто обновить версию. Я понимаю, есть разные ветки, PPA в убунту, но это все-равно дополнительный гемор.
    Я понимаю, что корпоративному сектору нужно использовать софт, не изменяющийся (кардинально) на протяжении долгого времени и не ломающийся с обновлениями. И что заморозка - единственная гарантия таких вещей. Но, блин, у меня даже в арче последний год ничего не ломалось, а старые версии софта можно держать просто в отдельных пакетах (обеспечив должную совместимость с другими компонентами системы, разумеется). Но тратить столько усилий на самостоятельное выпиливание багов, когда можно просто подождать, пока разработчик их сам исправит и удалять пакеты, в которых баги остались - по-моему не самая оптимальная стратегия.
     
     
  • 2.4, Антон (??), 09:32, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    в чем проблема? Всегда можно использовать testing или experimental
     
     
  • 3.12, Зелень (?), 10:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пробовал во времена Wheeze, не очень приятно, когда хочешь поставить или удалить калькулятор, а пакетник предлагает снести пол системы и обновить треть - но это не только в deb.
    Для сервера минималка отлично - как раз нужна стабильность, а апачи и т.п. не удалят просто так из-за багов, а исправят ещё вчера. Другое дело самая большая пакетная база - как бы для пользователей, которым не особо критично ждать 3 года.
     
  • 3.14, АнонАнон (?), 10:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >testing или experimental

    Тестинг использовать нельзя, туда не поступают обновления безопасности, это недозаморозка неизвестно чего. Эксперементал вообще не дистрибутив, а отдельные пакеты.
    Использовать можно стейбл или sid.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:09, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тестинг использовать нельзя, туда не поступают обновления безопасности

    Хм, тогда вот это вот что, простите?!
    deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free

    >Использовать можно стейбл или sid.

    А вот как раз для sid нет отдельного репозитория с обновлениями безопасности. Л - логика!

     
  • 2.9, marks (?), 09:47, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо. что под идеологию каждого найдётся свой дистрибутив.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:50, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и люди годами терпят старые ошибки вместо того, чтобы просто обновить версию

    есть backports. В любом случае, зачум эти люди тогда используют debian?

    > а старые версии софта можно держать просто в отдельных пакетах

    сколько версий держать?

    > обеспечив должную совместимость с другими компонентами системы, разумеется

    а старые версии таких компонентов надо будет просто держать в отдельных пакетах. На комбинаторный взрыв не похоже?

    Можно перейти на роллинг, но арч уже ведь есть?

     
  • 2.30, Аноним (29), 13:34, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вышла новая версия софтины с кучей багфиксов

    Если бы там были только багфиксы, проблем с обновлением пакетов не было бы. Но там и новые баги обязательно будут, а старый баг лучше новых двух.
    Кстати, исправления багов таки бекпортируют.

     
  • 2.36, freehck (ok), 16:05, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот зачем так делать, до сих пор не понимаю. Вышла новая версия
    > софтины с кучей багфиксов - а ее не принимают, потому что
    > "заморозка", "штабильность" итд и люди годами терпят старые ошибки вместо того,
    > чтобы просто обновить версию.

    Так в том-то и смысл интеграционного тестирования. Новые версии библиотек и программ дестабилизируют систему. Помимо багфиксов новая версия может привнести также: новые баги, изменение интерфейса, новый формат конфига, смену дефолтов и много чего ещё... Изменение интерфейса нарушит привычный воркфлоу пользователя, потратит его время, новый формат конфига заставит пользователя после обновления потратить время на переписывание оного, смена дефолта приведёт к тому, что потребуется синхронное обновление кучи других программ, и скорее всего что-нибудь да забудется. А уж какие новые доселе неизвестные баги появились в новой версии -- это вопрос весьма непраздный.

    Короче, можно просто вернуться к старой мудрости: известное зло лучше неизвестного.

    > Но, блин, у меня даже в арче последний год ничего не ломалось

    Если конкретно тебя устраивает арч -- ну и используй арч. Каждый выбирает то, что ему больше подходит. =)

    > понимаю, есть разные ветки, PPA в убунту, но это все-равно дополнительный гемор.

    Почему гемор? Подключил-поставил. И всё.
    Не нравятся PPA? Ну возьмите бэкпорты. Там всё вроде разом.

    > Но тратить столько усилий на самостоятельное выпиливание
    > багов, когда можно просто подождать, пока разработчик их сам исправит и
    > удалять пакеты, в которых баги остались - по-моему не самая оптимальная
    > стратегия.

    Это про какие-такие усилия речь идёт? =)

     

  • 1.5, бульдозер (?), 09:32, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший Debian, который приходилось использовать -- Сарж и Сквиз. Потом "что-то пошло не так".
     
  • 1.6, Аноним (-), 09:35, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а может в debian портируют launchd вместо systemd?
     
  • 1.8, Егоркий (?), 09:47, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что же это за пакеты такие с критическими багами? Огласите весь список, пожалуйста.

    Не думаю, что за две недели они пофиксят 98 багов

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:03, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ссылку в новости дали только для интеллектуальной элиты?
     

  • 1.13, anonymous (??), 10:31, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Package: apt (debian/main).
    Maintainer: APT Development Team <deity@lists.debian.org>
      922223 [        ] [S] apt: terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error' ... Aborted

    Интересно, а apt они удалят, если не исправят баг?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:23, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напишут aptd, завязанную на systemd
     
     
  • 3.21, 111 (??), 12:30, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будет хуже :)
    на системд самой три обшибки висят...

    хотя странно что всего три...

     

  • 1.23, Лёша (?), 12:57, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забыли упомянуть важную вещь - wayland по-умолчанию
     
     
  • 2.35, sqrt (?), 16:04, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть надежда, что передумают, этот баг в Release-critical висит: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=927667
     
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