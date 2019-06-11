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Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16

11.06.2019 17:08

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.16, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Управление рабочим столом, оформление и виджеты
    • Полностью переписана система вывода уведомлений. Добавлен режим "Не беспокоить" для временного отключения уведомлений, улучшена группировка записей в истории поступления уведомлений, обеспечена возможность отображения критических уведомлений при работе приложений в полноэкранном режиме, улучшено информирование о завершении работ копирования и перемещения файлов, расширена секция настройки уведомлений в конфигураторе;
    • В интерфейсе выбора тем оформления реализована возможность корректного применения тем к панелям. Добавлены новые возможности тем оформления, в том числе поддержка определения через темы смещения стрелок аналоговых часов и размытия фона;
    • В режиме редактирования панели появилась кнопка "Show Alternatives...", позволяющая быстро сменить виджет на имеющиеся альтернативы;
    • Изменено оформление экранов входа и выхода из системы, в том числе заменены кнопки, пиктограммы и метки;
    • Улучшен интерфейс настройки параметров виджетов;
    • В виджет определения цвета произвольных пикселей на экране добавлена поддержка перемещения цветов в текстовые редакторы и палитры графических редакторов;
    • В системный лоток добавлен индикатор активности процесса записи звука в приложениях, через который можно быстро изменить громкость колесом мыши или приглушить звук средней кнопкой мыши;
    • В панель по умолчанию добавлена пиктограмма для показа содержимого рабочего стола;
    • В окне с настройками обоев рабочего стола в режиме слайдшоу обеспечен показ изображений из выбранных каталогов с возможностью управления их пометкой;
    • В менеджере задач переработан состав контекстного меню и добавлена поддержка быстрого перемещения окна с любого виртуального рабочего стола на текущий кликом средней кнопки мыши;
    • В теме Breeze для теней окон и меню возвращено использование чёрного цвета, что улучшило заметность многих элементов при использовании тёмных цветовых схем;
    • Добавлена возможность блокировки и разблокировки апплета Plasma Vaults непосредственно из файлового менеджера Dolphin;
  • Интерфейс для настройки системы
    • Проведена общая ревизия всех страниц и заменены многие пиктограммы. Обновлена секция с настройками внешнего вида. Перемещена на первый уровень страница "Look and Feel";
    • Изменено оформление страниц настройки цветовых схем и декорирования окон, которые переведены на компоновку элементов по сетке. На странице настройки цветовых схем появилась возможность разделения тёмных и светлых тем, добавлена поддержка установки тем через перетаскивание мышью и их применения двойным кликом;
    • Переработан режим предпросмотра темы оформления на странице настройки экрана входа в систему;
    • На страницу настройки сеанса (Desktop Session) добавлена опция перезагрузки с переходом в режим конфигурации UEFI;
    • Добавлена полноценная поддержка настройки тачпадов при использовании драйвера Libinput в X11;
  • Оконный менеджер
    • Реализована начальная поддержка работы сеанса на базе Wayland при использовании проприетарных драйверов NVIDIA. На системах с проприетарным драйвером NVIDIA при наличии Qt 5.13 также решены проблемы с искажением графики после возвращения из спящего режима;
    • В сеансе на базе Wayland появилась возможность перетаскивания в режиме drag&drop окон приложений, использующих XWayland и Wayland;
    • В конфигураторе тачпада при использовании Libinput и Wayland появилась возможность настройки метода обработки клика, переключения между областями и симуляции клика касанием (clickfinger);
    • Добавлены две новые клавиатурные комбинации: Alt+L для блокировки экрана и Alt+D для показа содержимого рабочего стола;
    • Для окон приложений на основе GTK реализована корректная активация и деактивация цветовых схем;
    • Эффект размытия в KWin теперь выглядит более естественно и привычно для глаз, без лишнего затемнения области между размываемыми цветами;
  • Сетевой конфигуратор
    • В виджете настройки параметров сети ускорен процесс обновления списка доступных беспроводных сетей. Добавлена кнопка для поиска конкретных сетей по заданным параметрам. В контекстное меню добавлен элемент для перехода к настройкам сети;
    • В VPN-плагине Openconnect добавлена поддержка одноразовых паролей (OTP, One Time Password);
    • Обеспечена совместимость конфигуратора WireGuard с NetworkManager 1.16;
  • Центр установки приложений и дополнений (Discover)
    • На странице с обновлениями для приложений и пакетов теперь выводятся отдельные метки "загружается" и "устанавливается";
    • Улучшен индикатор завершения выполнения операций, добавлена полноценная строка для оценки прогресса выполнения действия. При проверке обновлений обеспечен показ индикатора "Занято";
    • Улучшена поддержка и надёжность работы пакетов в формате AppImages и других приложений из каталога store.kde.org;
    • Добавлена опция для выхода из программы после завершения выполнения операций установки или обновления;
    • В меню "Sources" добавлено отображение номеров версий приложений, доступных для установки из разных источников.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:12, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Long live KDE
     
  • 1.2, Вуыкло (?), 17:19, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже поставил, полет как всегда - отличный.
     
  • 1.3, user90 (?), 17:22, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Какая гадость! Впрочем, выбор ща невелик, учитывая что Гном захватили веб-дизайнеры))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:31, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бежала за вами три дня и три ночи, чтобы сказать как вы мне безразличны! (с)
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:37, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотрите, лучший десктопный линукс:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49475
     
     
  • 3.10, Вуыкло (?), 17:39, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не больше чем кликерская недоделка. На этом невозможно работать.
     
  • 3.15, Аноним (-), 17:48, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у Вас ссылка на новость про icewm неправильная
     

  • 1.4, Oleg (??), 17:28, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mtp похоже не починили. А так прекрасные кеды!
     
  • 1.6, Аноненок (?), 17:31, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как скомпилировать на Вин10?
     
     
  • 2.8, тщт (?), 17:38, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у анимешников патч выпроси
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:38, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    на 4 скрине смогли вернуть 96 год
     
     
  • 2.11, zloykakpes (ok), 17:43, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На пятом.
     

  • 1.12, Аноним (12), 17:44, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду когда вернут возможность устанавливать разные обои, на разные рабочие столы.
    Не дождусь наверное.
     
     
  • 2.16, Вуыкло (?), 17:49, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вернут, т.к. не убирали.
     
     
  • 3.18, Аноним (12), 17:55, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы кеды то давно видели?
    Тогда научите меня неразумного, как это сделать?))
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:47, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    KDE Plasma ето ошибка природы.Она никогда не будет стабильная.Каждое обновление новые темы,значки и глюки.
     
  • 1.14, Black (??), 17:48, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как у KDE сейчас с много-мониторными конфигурациями? Все также забывает настройки виджетов и на каком мониторе открываеть какое окно?
     
     
  • 2.19, Anonimus (??), 17:55, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже 3 года с 3 мониторами работаю, сейчас пишу сообщение с той же системы. Все ок.
     

  • 1.17, Anonimus (??), 17:54, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены две новые клавиатурные комбинации: Alt+L для блокировки экрана и Alt+D для показа содержимого рабочего стола

    в статье опечатка, в оригинале - We have added two new default shortcuts: Meta + L lets you lock the screen and Meta + D offers a quick way to show and hide the desktop

    Комбинация клавиш другая.

    https://kde.org/announcements/plasma-5.16.0.php

     
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