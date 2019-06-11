Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16

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|1.3, user90 (?), 17:22, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Какая гадость! Впрочем, выбор ща невелик, учитывая что Гном захватили веб-дизайнеры))
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|2.5, Аноним (5), 17:31, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я бежала за вами три дня и три ночи, чтобы сказать как вы мне безразличны! (с)
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|3.10, Вуыкло (?), 17:39, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не больше чем кликерская недоделка. На этом невозможно работать.
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|1.12, Аноним (12), 17:44, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду когда вернут возможность устанавливать разные обои, на разные рабочие столы.
Не дождусь наверное.
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|3.18, Аноним (12), 17:55, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы кеды то давно видели?
Тогда научите меня неразумного, как это сделать?))
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|1.13, Аноним (13), 17:47, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE Plasma ето ошибка природы.Она никогда не будет стабильная.Каждое обновление новые темы,значки и глюки.
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|1.14, Black (??), 17:48, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как у KDE сейчас с много-мониторными конфигурациями? Все также забывает настройки виджетов и на каком мониторе открываеть какое окно?
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|2.19, Anonimus (??), 17:55, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уже 3 года с 3 мониторами работаю, сейчас пишу сообщение с той же системы. Все ок.
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|1.17, Anonimus (??), 17:54, 11/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлены две новые клавиатурные комбинации: Alt+L для блокировки экрана и Alt+D для показа содержимого рабочего стола
в статье опечатка, в оригинале - We have added two new default shortcuts: Meta + L lets you lock the screen and Meta + D offers a quick way to show and hide the desktop
Комбинация клавиш другая.
https://kde.org/announcements/plasma-5.16.0.php
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