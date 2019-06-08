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Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.22

08.06.2019 12:02

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.22.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 745 изменений, подготовленных при участии 74 разработчиков, из которых 18 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Доступный начиная с выпуска 1.18 новый режим переноса набора коммитов "git rebase --rebase-merges" заменил собой старую опцию "--preserve-merges", которая теперь помечена как устаревшая. Операция "git rebase" применяется для замены серии коммитов на новый базовый коммит, например, для сдвига отдельной ветки, в которой развивается какая-то новая возможность, к актуальному состоянию master-ветки, включающей исправления, добавленные после ответвления: 
    
                o --- o --- o (my-feature)

              /

o --- o --- o --- o --- o (master)


                            o --- o --- o (my-feature)

                          /

o --- o --- o --- o --- o (master)

    Для сохранения структуры ветвления в переносимой ветке ранее могла применяться опция "--preserve-merges", которая при запуске в интерактивном режиме (git rebase -i --preserve-merges) позволяла редактировать историю коммитов, но не гарантировала полное сохранение структуры репозитория. Пришедший на смену режим "--rebase-merges" позволяет сохранить структуру изменений в переносимой ветке, предоставляя при этом полный набор интерактивных операций, включая удаление, перегруппировку и переименование коммитов.

    Например, "--rebase-merges" позволяет перезалить коммиты из отдельной ветки на более новую master-ветку, сохранив при этом структуру ветвления в переносимой ветке, и внести на ходу некоторые изменения в примечания к коммитам.

  • Добавлена поддержка создания новой ветки на основе результата определения базы слияния двух других веток (merge base, привязка к общему предку) при помощи конструкций "git branch new A...B" и "git checkout -b new A...B", в которых "A...B" подразумевает определение базы слияния между двумя указанными коммитами, по аналогии с тем, как "git checkout A...B" смещает HEAD на базовый коммит и "diff A...B" показывает изменения между коммитом "B" и общим с коммитом "А" предком.

    Например, при работе над отдельной веткой my-feature предложенную возможность можно использовать когда требуется начать с другой ветки, например, с того же места в master-ветке, с которого была извлечена ветка my-feature. Ранее для этого требовалось вручную изучить лог изменений, что создавало неудобство при наличии большой истории изменений, затем выполнить "git merge-base master my-feature" для вычисления хэша базы слияний между ветками master и my-feature и создать новую ветку относительно общего предка "git branch my-other-feature хэш". В Git 2.22 для создания ветки относительно базы слияния двух других веток можно использовать синтаксис "git branch my-other-feature A...B";

  • Добавлена опция "git branch --show-current" для отображения имени ветки, полученной при выполнении операции checkout;
  • Добавлена опция "git checkout --no-overlay -- dir", позволяющая при выполнении операции checkout привести содержимое каталога dir к виду, полностью соответствующему состоянию master-ветки. Например, если в локальной копии каталога dir имеется файл, отсутствующий в master-ветке, то по умолчанию при выполнении "git checkout master -- dir" он будет оставлен, а при указании опции "--no-overlay" удалён;
  • В команде "git diff" задействован универсальный API для разбора опций, что позволило унифицировать обработку опций с другими утилитами git. Например, в "git diff" для всех опций теперь доступны и их антагонисты ("--function-context" и "--no-function-context");
  • Добавлена возможность фильтрации при выводе "git log" прикреплённых к коммитам расширенных меток ("trailer" - дополнительные информационные флаги, такие как Signed-off-by и Co-authored-by). Возможна фильтрация меток как по ключу, так и по значению, например: "git log --pretty="%(trailers:key=Reviewed-by,valueonly)";
  • Добавлен новый механизм трассировки Trace2, предлагающий более гибкий и структурированный формат вывода. Trace2 позволяет собирать телеметрию о выполняемых операциях и данных о производительности для более детального анализа и отладки (обработчик назначается пользователем, никакие данные не отправляются вовне);
  • Сделан более читаемым отчёт "git bisect", в котором теперь более наглядно выделяются проблемные коммиты и выводятся сводная статистика по изменениям для каждого файла (на уровне числа изменённых строк);
  • Переработана эвристика определения переименований каталогов с целью исключения ложной установки меток переименования. При наличии сомнений подобные каталоги теперь помечаются конфликтующими;
  • Обеспечен вывод предупреждения при попытки установки тега на другой тег, что, как правило, совершается по ошибке и может привести к установке метки не на тот коммит (например, конструкция вида "git tag -f -m "updated message" my-tag1 my-tag2" приведёт к созданию тега на старый тег, в то время как разработчик рассчитывал, что новый тег будет установлен на коммит, на который указывает старый тег);
  • Включена генерация для репозиториев битовых карт (дисковая структура "reachability bitmaps"), сохраняющих данные о наборах объектов, доступных для каждого коммита, и позволяющих быстро определить наличие базового объекта. Указанная структура заметно сокращает время выполнения операций извлечения данных (git fetch).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-06-07...)
  2. OpenNews: Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории (дополнено)
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.21
  4. OpenNews: Проект LLVM ввёл в строй официальное Git-зеркало в ходе миграции с SVN
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.20
  6. OpenNews: Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (-), 13:15, 08/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    ждем 2.28
     
     
  • 2, Аноним (2), 13:59, 08/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а там что?
     
  • 3, zo0M (ok), 14:09, 08/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юмор уровня зассаного падика. как ты сюда попал вообще, ошибся адресной строкой?
     
     
  • 4, A.Stahl (ok), 14:12, 08/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём суть шутки?
     
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