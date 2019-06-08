Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.22.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 745 изменений, подготовленных при участии 74 разработчиков, из которых 18 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества: Доступный начиная с выпуска 1.18 новый режим переноса набора коммитов "git rebase --rebase-merges" заменил собой старую опцию "--preserve-merges", которая теперь помечена как устаревшая. Операция "git rebase" применяется для замены серии коммитов на новый базовый коммит, например, для сдвига отдельной ветки, в которой развивается какая-то новая возможность, к актуальному состоянию master-ветки, включающей исправления, добавленные после ответвления: o --- o --- o (my-feature) / o --- o --- o --- o --- o (master) o --- o --- o (my-feature) / o --- o --- o --- o --- o (master) Для сохранения структуры ветвления в переносимой ветке ранее могла применяться опция "--preserve-merges", которая при запуске в интерактивном режиме (git rebase -i --preserve-merges) позволяла редактировать историю коммитов, но не гарантировала полное сохранение структуры репозитория. Пришедший на смену режим "--rebase-merges" позволяет сохранить структуру изменений в переносимой ветке, предоставляя при этом полный набор интерактивных операций, включая удаление, перегруппировку и переименование коммитов. Например, "--rebase-merges" позволяет перезалить коммиты из отдельной ветки на более новую master-ветку, сохранив при этом структуру ветвления в переносимой ветке, и внести на ходу некоторые изменения в примечания к коммитам.

Добавлена поддержка создания новой ветки на основе результата определения базы слияния двух других веток (merge base, привязка к общему предку) при помощи конструкций "git branch new A...B" и "git checkout -b new A...B", в которых "A...B" подразумевает определение базы слияния между двумя указанными коммитами, по аналогии с тем, как "git checkout A...B" смещает HEAD на базовый коммит и "diff A...B" показывает изменения между коммитом "B" и общим с коммитом "А" предком. Например, при работе над отдельной веткой my-feature предложенную возможность можно использовать когда требуется начать с другой ветки, например, с того же места в master-ветке, с которого была извлечена ветка my-feature. Ранее для этого требовалось вручную изучить лог изменений, что создавало неудобство при наличии большой истории изменений, затем выполнить "git merge-base master my-feature" для вычисления хэша базы слияний между ветками master и my-feature и создать новую ветку относительно общего предка "git branch my-other-feature хэш". В Git 2.22 для создания ветки относительно базы слияния двух других веток можно использовать синтаксис "git branch my-other-feature A...B";

Добавлена опция "git branch --show-current" для отображения имени ветки, полученной при выполнении операции checkout;

Добавлена опция "git checkout --no-overlay -- dir", позволяющая при выполнении операции checkout привести содержимое каталога dir к виду, полностью соответствующему состоянию master-ветки. Например, если в локальной копии каталога dir имеется файл, отсутствующий в master-ветке, то по умолчанию при выполнении "git checkout master -- dir" он будет оставлен, а при указании опции "--no-overlay" удалён;

В команде "git diff" задействован универсальный API для разбора опций, что позволило унифицировать обработку опций с другими утилитами git. Например, в "git diff" для всех опций теперь доступны и их антагонисты ("--function-context" и "--no-function-context");

Добавлена возможность фильтрации при выводе "git log" прикреплённых к коммитам расширенных меток ("trailer" - дополнительные информационные флаги, такие как Signed-off-by и Co-authored-by). Возможна фильтрация меток как по ключу, так и по значению, например: "git log --pretty="%(trailers:key=Reviewed-by,valueonly)";

Добавлен новый механизм трассировки Trace2, предлагающий более гибкий и структурированный формат вывода. Trace2 позволяет собирать телеметрию о выполняемых операциях и данных о производительности для более детального анализа и отладки (обработчик назначается пользователем, никакие данные не отправляются вовне);

Сделан более читаемым отчёт "git bisect", в котором теперь более наглядно выделяются проблемные коммиты и выводятся сводная статистика по изменениям для каждого файла (на уровне числа изменённых строк);

Переработана эвристика определения переименований каталогов с целью исключения ложной установки меток переименования. При наличии сомнений подобные каталоги теперь помечаются конфликтующими;

Обеспечен вывод предупреждения при попытки установки тега на другой тег, что, как правило, совершается по ошибке и может привести к установке метки не на тот коммит (например, конструкция вида "git tag -f -m "updated message" my-tag1 my-tag2" приведёт к созданию тега на старый тег, в то время как разработчик рассчитывал, что новый тег будет установлен на коммит, на который указывает старый тег);

Включена генерация для репозиториев битовых карт (дисковая структура "reachability bitmaps"), сохраняющих данные о наборах объектов, доступных для каждого коммита, и позволяющих быстро определить наличие базового объекта. Указанная структура заметно сокращает время выполнения операций извлечения данных (git fetch).



