Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.2

Представлен релиз KnotDNS 2.8.2, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL). В новом выпуске: Представлен новый режим блокировки для обработчиков событий с зонами, задаваемых через knotc;

В модуле geoip появился новый режим учёта весовых коэффициентов для записей;

В модуль noudp добавлена возможность настройки ограничения потока (udp-allow-rate) для UDP;

Добавлена возможность установки бесконечного времени действия соли для NSEC3;

В выводе knotc добавлен новый статус событий с зонами - 'running';

Обеспечено игнорирование информации о PMTU для IPv4/UDP при помощи опции IP_PMTUDISC_OMIT.



