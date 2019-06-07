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Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.2

07.06.2019 11:20

Представлен релиз KnotDNS 2.8.2, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

В новом выпуске:

  • Представлен новый режим блокировки для обработчиков событий с зонами, задаваемых через knotc;
  • В модуле geoip появился новый режим учёта весовых коэффициентов для записей;
  • В модуль noudp добавлена возможность настройки ограничения потока (udp-allow-rate) для UDP;
  • Добавлена возможность установки бесконечного времени действия соли для NSEC3;
  • В выводе knotc добавлен новый статус событий с зонами - 'running';
  • Обеспечено игнорирование информации о PMTU для IPv4/UDP при помощи опции IP_PMTUDISC_OMIT.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2019-0...)
  2. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.8.0
  3. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск BIND 9.14.0, разрывающий совместимость с серверами, не отвечающими на запросы с EDNS
  5. OpenNews: Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Firefox
  6. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: knot, dns
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:26, 07/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    На C написан, по-православному https://gitlab.labs.nic.cz/knot/knot-dns/tree/master
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:50, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-православному это на церковно-славянском.
     
     
  • 3, Аноним (-), 13:38, 07/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не на греческом? ὀρθοδοξία же. Климент александрийский осуждает.
     
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