Выпуск NetBSD 8.1

> когда-то NetBSD пиарились, что их ОС смогли запустить даже на тостере

Ты всё забыл. Когда-то ходила байка, что NetBSD можно запустить на чём угодно, кроме тостера.

> умалчивали, что изначально на том тостере стоял Linux

На том тостере изначально ничего не стояло. В него встроили одноплатник специально, чтобы развенчать миф о невозможности установки NetBSD. А Linux в те времена в утюги пихать ещё не было модно.

https://www.embeddedarm.com/blog/netbsd-toaster-powered-by-the-ts-7200-arm9-sb

Только не смотри там на дату, это было не в 2016, а в 2005.

https://hardware.slashdot.org/story/05/08/11/1754253/the-netbsd-toaster

