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Выпуск NetBSD 8.1

05.06.2019 20:27

Опубликован выпуск операционной системы NetBSD 8.1. В соответствии с новым процессом подготовки выпусков, NetBSD 8.1 отнесён к категории корректирующих обновлений и включает в основном исправления проблем, выявленных с момента публикации NetBSD 8.0. Значительным станет выпуск NetBSD 9. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 736 Мб, доступные в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Основные изменения:

  • В rc.conf добавлен новый параметр smtoff для отключения SMT/Hyper-Threading;
  • Улучшены драйверы DRM/KMS;
  • Добавлен драйвер bwfm для беспроводных адаптеров Broadcom FullMAC с интерфейсами PCI и USB;
  • Добавлен драйвер mfii для RAID-контроллеров LSI Logic MegaRAID SAS Fusion;
  • Обновлены httpd и dhcpcd (7.2.2).
  • Внесены изменения для блокирования атак класса MDS (Microarchitectural Data Sampling) в процессорах Intel;
  • Устранены утечки данных из ядра;
  • Внесены исправления и улучшения в драйверы сетевых устройств;
  • В исполняемых файлах в режиме PIE решены проблемы с TLS (Thread Local Storage);
  • Улучшена поддержка повторяемых сборок;
  • Решены проблемы с регрессивным изменением производительности в tmpfs.


  1. Главная ссылка к новости (http://mail-index.netbsd.org/n...)
  2. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  3. OpenNews: Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD
  4. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 8.0
  5. OpenNews: Изменение процесса формирования релизов NetBSD
  6. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbsd
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  • 1.1, Аноним (1), 20:39, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    netbsd реально кто-то использует?
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 21:17, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никому!
    1 системд нет
    2 телеметрию не сливает
    3 Столлман неодобрительно бормочет
    4 нескучные обои! я выбираю тебя! пикачу.жпег
     
  • 2.17, eRIC (ok), 22:15, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > netbsd реально кто-то использует?

    используют, большинство в Японии.


     

  • 1.4, Ключевский (?), 20:48, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Восстание живых мертвецов.
    Самое смешное, что никто не помнит, что когда-то NetBSD пиарились, что их ОС смогли запустить даже на тостере, но умалчивали, что изначально на том тостере стоял Linux…
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:20, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что ты имеешь против тостеров?
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 21:27, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на них медленно компилится генту! А запускать win95 в qemu вообще невозможно!
     
  • 2.12, анонн (?), 21:23, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое смешное, что никто не помнит, что когда-то NetBSD пиарились, что их
    > ОС смогли запустить даже на тостере, но умалчивали, что изначально на
    > том тостере стоял Linux…

    Но доказать ты опять ничего не можешь, потому что злобные бздуны потерли все доказательства из интерента!
    https://www.embeddedarm.com/blog/netbsd-toaster-powered-by-the-ts-7200-arm9-sb

     
  • 2.15, EnemyOfDemocracy (?), 21:27, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetBSD на тостере это NetBSD на тостере. Линукс на тостере это обрубок студентоподелки на тостере.
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:51, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда-то NetBSD пиарились, что их ОС смогли запустить даже на тостере

    Ты всё забыл. Когда-то ходила байка, что NetBSD можно запустить на чём угодно, кроме тостера.

    > умалчивали, что изначально на том тостере стоял Linux

    На том тостере изначально ничего не стояло. В него встроили одноплатник специально, чтобы развенчать миф о невозможности установки NetBSD. А Linux в те времена в утюги пихать ещё не было модно.

    https://www.embeddedarm.com/blog/netbsd-toaster-powered-by-the-ts-7200-arm9-sb
    Только не смотри там на дату, это было не в 2016, а в 2005.
    https://hardware.slashdot.org/story/05/08/11/1754253/the-netbsd-toaster

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:53, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кому он мешает?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:12, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тостер?
     

  • 1.7, Аноним (-), 21:13, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как на этом пропатчить Кде2? оч нужно! плиз!
     
  • 1.9, Anonymoustus (ok), 21:17, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше такие новости, чем про системду.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 21:21, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну все, щас начнецца... А я, допустим, за системд... допустим, я оплачиваемый разработчик РеактОС, и 8 часов в день, второй год, пилю системд.эксэ...
     
     
  • 3.13, Anonymoustus (ok), 21:25, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ну все, щас начнецца... А я, допустим, за системд... допустим, я оплачиваемый
    > разработчик РеактОС, и 8 часов в день, второй год, пилю системд.эксэ...

    Кто ж тебе виноват? Страдай.

     
  • 3.18, Led (ok), 00:25, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я оплачиваемый разработчик РеактОС

    Правильно говорить не "оплачиваемый", а "оплакиваемый"

     

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