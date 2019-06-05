Выпуск NetBSD 8.1

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|2.8, Аноним (-), 21:17, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никому!
1 системд нет
2 телеметрию не сливает
3 Столлман неодобрительно бормочет
4 нескучные обои! я выбираю тебя! пикачу.жпег
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|2.17, eRIC (ok), 22:15, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> netbsd реально кто-то использует?
используют, большинство в Японии.
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|1.4, Ключевский (?), 20:48, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Восстание живых мертвецов.
Самое смешное, что никто не помнит, что когда-то NetBSD пиарились, что их ОС смогли запустить даже на тостере, но умалчивали, что изначально на том тостере стоял Linux…
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|3.14, Аноним (-), 21:27, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на них медленно компилится генту! А запускать win95 в qemu вообще невозможно!
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|2.16, Аноним (16), 21:51, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> когда-то NetBSD пиарились, что их ОС смогли запустить даже на тостере
Ты всё забыл. Когда-то ходила байка, что NetBSD можно запустить на чём угодно, кроме тостера.
> умалчивали, что изначально на том тостере стоял Linux
На том тостере изначально ничего не стояло. В него встроили одноплатник специально, чтобы развенчать миф о невозможности установки NetBSD. А Linux в те времена в утюги пихать ещё не было модно.
https://www.embeddedarm.com/blog/netbsd-toaster-powered-by-the-ts-7200-arm9-sb
Только не смотри там на дату, это было не в 2016, а в 2005.
https://hardware.slashdot.org/story/05/08/11/1754253/the-netbsd-toaster
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|2.11, Аноним (-), 21:21, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну все, щас начнецца... А я, допустим, за системд... допустим, я оплачиваемый разработчик РеактОС, и 8 часов в день, второй год, пилю системд.эксэ...
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|3.13, Anonymoustus (ok), 21:25, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ну все, щас начнецца... А я, допустим, за системд... допустим, я оплачиваемый
> разработчик РеактОС, и 8 часов в день, второй год, пилю системд.эксэ...
Кто ж тебе виноват? Страдай.
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|3.18, Led (ok), 00:25, 06/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я оплачиваемый разработчик РеактОС
Правильно говорить не "оплачиваемый", а "оплакиваемый"
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