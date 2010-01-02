Выпуск Tor Browser 8.5.1

Доступна новая версия браузера Tor Browser 8.5.1, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows, macOS и Android.

В новом выпуске устранены ошибки, выявленные с момента публикации релиза Tor Browser 8.5 и устранён вектор идентификации браузера (fingerprinting) через WebGL, связанный с применением функции readPixel() для оценки различий в отрисовке при использовании различных видеокарт и драйверов. В новом выпуске readPixel отключен для web-контекста (при выборке среднего уровня безопасности воспроизведение WebGL требует явного клика). Обновлены версии входящих в состав дополнений Torbutton 2.1.10, NoScript 10.6.2 и HTTPS Everywhere 2019.5.13.



