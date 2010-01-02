The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Tor Browser 8.5.1

05.06.2019 07:33

Доступна новая версия браузера Tor Browser 8.5.1, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows, macOS и Android.

В новом выпуске устранены ошибки, выявленные с момента публикации релиза Tor Browser 8.5 и устранён вектор идентификации браузера (fingerprinting) через WebGL, связанный с применением функции readPixel() для оценки различий в отрисовке при использовании различных видеокарт и драйверов. В новом выпуске readPixel отключен для web-контекста (при выборке среднего уровня безопасности воспроизведение WebGL требует явного клика). Обновлены версии входящих в состав дополнений Torbutton 2.1.10, NoScript 10.6.2 и HTTPS Everywhere 2019.5.13.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Доступны Tor Browser 8.5 и первая стабильная версия Tor Browser для Android
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.13.2 и браузера Tor Browser 8.0.9
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.0
  5. OpenNews: Обновление Tor с устранением потенциальной уязвимости
  6. OpenNews: Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:56, 05/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ждём смешные коменты мамкиных борцунов с режимом.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру