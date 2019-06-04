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Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE

04.06.2019 11:42

Сташик Михальский (Stasiek Michalski), один из деятельных участников команды openSUSE Artwork Team, выставил на обсуждение вопрос целесообразности проведения ребрендинга openSUSE. В настоящее время в компании SUSE и свободном проекте openSUSE используется общий логотип, что вызывает путаницу и искажённое восприятие проекта у потенциальных пользователей. С другой стороны проекты SUSE и openSUSE неразрывно связаны, особенно после перехода на использование общих пакетов базовой системы, что подчёркивает сходство логотипов.

Помимо пересечения с брендом SUSE имеются и технические доводы в пользу смены логотипа, такие как слишком яркий цвет для печати на светлом фоне, плохое масштабирование и непригодность для очень мелких кнопок. Логотип плохо читается и теряет узнаваемость уже при размере 48x48. Кроме того, имеется желание получить логотип, по которому можно было бы идентифицировать проект без текста, только по изображению (сейчас пиктограммы SUSE и openSUSE используют одно и то же изображение зелёного хамелеона).

В обсуждении также упоминается вопрос переименования проекта с целью избавления от пересечения с брендом "SUSE" (по аналогии с тем как Fedora и CentOS не привязаны к бренду Red Hat), ухода от путаницы с регистром букв в названии (вместо openSUSE часто пишут OpenSUSE, OpenSuSe и т.п.) и учёта пожеланий Фонда СПО по поводу термина "open". На первом этапе сообществу предложено принять решение, стоит ли менять логотип и название, после чего можно будет начать обсуждение возможных вариантов.

Рассматривается вопрос создания независимой организации openSUSE Foundation, которой будут переданы новые торговые марки на проект. В случае продолжения использования текущего логотипа и названия при учреждении openSUSE Foundation потребуется заключение специального соглашения о передаче прав на использование бренда SUSE.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1
  4. OpenNews: Разработчики SUSE представили DRM-драйвер, работающий поверх FrameBuffer-драйверов
  5. OpenNews: Завершено преобразование SUSE в независимую компанию
  6. OpenNews: В SUSE/openSUSE будет отключено автоопределение нетипичных файловых систем
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: suse, opensuse
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  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    да, да, самое время еще разок переставить кровати!

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:59, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У opensuse и так "паблисити" в последние пару лет никакая, они же совсем ноунейм дистрибутивом станут после ребрендинга. Это самоубийство с точки зрения маркетинга.
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 12:17, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да они и сейчас кому нужны. Не имя делает дистрибутив, а содержимое.
     
     
  • 3.9, пох. (?), 12:35, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а чо не так с содержимым? обычный нескучный дистрибутив с зелененькими обоями и типовым набором systemd/linux

     
     
  • 4.13, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 12:52, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какой линукс, ты чё! Только пусси.ехе и сесюре... что-то там. Даже обоев не надо для нескучности.
     
  • 4.18, Annoynymous (ok), 13:26, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы.

    Во времена 10-12 версии, не знаю как раньше, в нём делали собственные расширения для DE, собственные темы, качественные собственные темы оформления для grub, plymouth и обои.

    А сейчас даже обои поленились положить, в последнем релизе opensuse gnome edition стоит совершенно апстримный гном без каких-либо изменений.

     
     
  • 5.24, fske (?), 13:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Во времена 10-12 версии, не знаю как раньше, в нём делали собственные расширения для DE, собственные темы, качественные собственные темы оформления для grub, plymouth и обои.

    А что сейчас не хватает? Сделали свои обои - сопли по поводу своих нескучных обоев и "другим надо заниматься", не сделали - сопли, что не сделали. Вы уж там определитесь.

    >А сейчас даже обои поленились положить, в последнем релизе opensuse gnome edition стоит совершенно апстримный гном без каких-либо изменений

    Потому что в этом дистрибутиве лучше чем где либо вылизан kde, даже neon не попадает.

     
     
  • 6.29, пох. (?), 13:41, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если в дистрибутиве нет даже нескучных обоев - зачем нужен еще один systemd/linux ?

    > Потому что в этом дистрибутиве лучше чем где либо вылизан kde

    он разьве не труп уже?

    впрочем, кто именно "он" тот еще вопрос.

     
     
  • 7.31, fske (?), 13:48, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если в дистрибутиве нет даже нескучных обоев - зачем нужен еще один systemd/linux ?

    Есть другие вещи, типа яста, например. А тебе вообще должно быть фиолетово - у тебя свой дистрибутив с пусси.ехе на борту, думай про него

    >он разьве не труп уже?

    твой пусси.ехе раньше сдохнет

     
  • 5.27, пох. (?), 13:38, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и чо, даже лягушка при загрузке глазом не мырг-мырг?

    Пропал калабуховский дом :-(

    P.S. внезапно узнал, что у нас в конторе добрый десяток сервисов - appliance на базе sles 10-11. Они, оказывается, когда-то раздавали халявные лицензии при некоторых условиях. Эхх...

     
     
  • 6.32, fske (?), 13:50, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, жаль твою контору - ты в ней работаешь. Бедняги...
     

  • 1.3, сусер (?), 12:04, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И так шикарно,зачем что-то менять.
     
  • 1.5, Вася (??), 12:20, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Сегодня впервые узнал про OpenSUSE, с рождения юзаю Debian. Мне 24 годика.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сердечно поздравляем с выходом из леса!.... Рекомендую на родителей подать в суд за издевательство над ребёнком дебианом....
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай, нам всем очень интересно (нет).
     

  • 1.6, аноним295672926923465 (?), 12:31, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SUSE => ESUS
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:36, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, почти как Исус
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:33, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    openSiSi
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и в картинке две больших сиськи?
     
     
  • 3.19, Annoynymous (ok), 13:27, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открытых. В смысле голых.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:35, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вызывает путаницу и искажённое восприятие проекта
    > искажённое восприятие проекта

    А нужно незамутнённое, тогда-то огого!

    С другой стороны, этот крендель - дизайнер. И таки своим делом занимается.

     
  • 1.10, Аноним (11), 12:35, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поменять на openZUZE и хамелеона на дракончика - почти тоже самое.
     
     
  • 2.26, Аноним (22), 13:38, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поменять на openZUZE

    В оригинале он произносится как ЗУЗЭ, но не как ЦУЦЭ.

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:00, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sissy Linux
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:07, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Кроме того, имеется желание получить логотип, по которому можно было бы идентифицировать проект без текста, только по изображению

    Боюсь, иконку "открытого" хамелеона не одобрят зоозащитники.

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:15, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть возьмут от хамелеона один только хвост. Главное ведь — хвост!
    Хотя нет, будет слишком на Debian похоже.
     
  • 1.20, Annoynymous (ok), 13:28, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, да, а чем сегодня отличаются SUSE и openSUSE?
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 13:38, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У SUSE есть платная поддержка. В общем-то, это все различия.
     

  • 1.21, IRASoldier_registered (ok), 13:34, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >и учёта пожеланий Фонда СПО по поводу термина "open"

    Фонд решил помимо собственного толкования термина "свободный" приаттачить к своему единственно верному новоязу ещё и термин "открытый"? А хуху не хохо? (И что, его пожелания ещё кто-то в здравом уме учитывает?)

     
  • 1.28, Аноним (23), 13:41, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ухода от путаницы с регистром букв в названии (вместо openSUSE часто пишут OpenSUSE, OpenSuSe и т.п.)

    Да, других проблем ведь нет.

    Идея всего этого ребрендинга хорошо описывается старой поговоркой: "Когда собаке делать нечего, она себе яйца лижет".

     
  • 1.30, fske (?), 13:44, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Считаю, что изменить можно только логотип, как, например, в своё время сделали с логотипом firefox. Название менять не нужно - вот откуда они все лезут? Это гугл задал этот у..бищный тренд на постоянную смену названий/логотипов/и т.п.
     
     
  • 2.33, Зщз (?), 14:08, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаю, что щитать надоело
     

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