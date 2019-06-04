Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE

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|1.2, Аноним (2), 11:59, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У opensuse и так "паблисити" в последние пару лет никакая, они же совсем ноунейм дистрибутивом станут после ребрендинга. Это самоубийство с точки зрения маркетинга.
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|3.9, пох. (?), 12:35, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а чо не так с содержимым? обычный нескучный дистрибутив с зелененькими обоями и типовым набором systemd/linux
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|4.18, Annoynymous (ok), 13:26, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы.
Во времена 10-12 версии, не знаю как раньше, в нём делали собственные расширения для DE, собственные темы, качественные собственные темы оформления для grub, plymouth и обои.
А сейчас даже обои поленились положить, в последнем релизе opensuse gnome edition стоит совершенно апстримный гном без каких-либо изменений.
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|5.24, fske (?), 13:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Во времена 10-12 версии, не знаю как раньше, в нём делали собственные расширения для DE, собственные темы, качественные собственные темы оформления для grub, plymouth и обои.
А что сейчас не хватает? Сделали свои обои - сопли по поводу своих нескучных обоев и "другим надо заниматься", не сделали - сопли, что не сделали. Вы уж там определитесь.
>А сейчас даже обои поленились положить, в последнем релизе opensuse gnome edition стоит совершенно апстримный гном без каких-либо изменений
Потому что в этом дистрибутиве лучше чем где либо вылизан kde, даже neon не попадает.
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|6.29, пох. (?), 13:41, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если в дистрибутиве нет даже нескучных обоев - зачем нужен еще один systemd/linux ?
> Потому что в этом дистрибутиве лучше чем где либо вылизан kde
он разьве не труп уже?
впрочем, кто именно "он" тот еще вопрос.
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|7.31, fske (?), 13:48, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>если в дистрибутиве нет даже нескучных обоев - зачем нужен еще один systemd/linux ?
Есть другие вещи, типа яста, например. А тебе вообще должно быть фиолетово - у тебя свой дистрибутив с пусси.ехе на борту, думай про него
>он разьве не труп уже?
твой пусси.ехе раньше сдохнет
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|5.27, пох. (?), 13:38, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и чо, даже лягушка при загрузке глазом не мырг-мырг?
Пропал калабуховский дом :-(
P.S. внезапно узнал, что у нас в конторе добрый десяток сервисов - appliance на базе sles 10-11. Они, оказывается, когда-то раздавали халявные лицензии при некоторых условиях. Эхх...
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|1.5, Вася (??), 12:20, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Сегодня впервые узнал про OpenSUSE, с рождения юзаю Debian. Мне 24 годика.
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|2.22, Аноним (22), 13:37, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сердечно поздравляем с выходом из леса!.... Рекомендую на родителей подать в суд за издевательство над ребёнком дебианом....
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|1.8, Аноним (8), 12:35, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вызывает путаницу и искажённое восприятие проекта
> искажённое восприятие проекта
А нужно незамутнённое, тогда-то огого!
С другой стороны, этот крендель - дизайнер. И таки своим делом занимается.
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|2.26, Аноним (22), 13:38, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поменять на openZUZE
В оригинале он произносится как ЗУЗЭ, но не как ЦУЦЭ.
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|1.16, Аноним (16), 13:07, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Кроме того, имеется желание получить логотип, по которому можно было бы идентифицировать проект без текста, только по изображению
Боюсь, иконку "открытого" хамелеона не одобрят зоозащитники.
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|1.17, Аноним (17), 13:15, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть возьмут от хамелеона один только хвост. Главное ведь — хвост!
Хотя нет, будет слишком на Debian похоже.
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|1.21, IRASoldier_registered (ok), 13:34, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>и учёта пожеланий Фонда СПО по поводу термина "open"
Фонд решил помимо собственного толкования термина "свободный" приаттачить к своему единственно верному новоязу ещё и термин "открытый"? А хуху не хохо? (И что, его пожелания ещё кто-то в здравом уме учитывает?)
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|1.28, Аноним (23), 13:41, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ухода от путаницы с регистром букв в названии (вместо openSUSE часто пишут OpenSUSE, OpenSuSe и т.п.)
Да, других проблем ведь нет.
Идея всего этого ребрендинга хорошо описывается старой поговоркой: "Когда собаке делать нечего, она себе яйца лижет".
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|1.30, fske (?), 13:44, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Считаю, что изменить можно только логотип, как, например, в своё время сделали с логотипом firefox. Название менять не нужно - вот откуда они все лезут? Это гугл задал этот у..бищный тренд на постоянную смену названий/логотипов/и т.п.
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