Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE

Сташик Михальский (Stasiek Michalski), один из деятельных участников команды openSUSE Artwork Team, выставил на обсуждение вопрос целесообразности проведения ребрендинга openSUSE. В настоящее время в компании SUSE и свободном проекте openSUSE используется общий логотип, что вызывает путаницу и искажённое восприятие проекта у потенциальных пользователей. С другой стороны проекты SUSE и openSUSE неразрывно связаны, особенно после перехода на использование общих пакетов базовой системы, что подчёркивает сходство логотипов.

Помимо пересечения с брендом SUSE имеются и технические доводы в пользу смены логотипа, такие как слишком яркий цвет для печати на светлом фоне, плохое масштабирование и непригодность для очень мелких кнопок. Логотип плохо читается и теряет узнаваемость уже при размере 48x48. Кроме того, имеется желание получить логотип, по которому можно было бы идентифицировать проект без текста, только по изображению (сейчас пиктограммы SUSE и openSUSE используют одно и то же изображение зелёного хамелеона).

В обсуждении также упоминается вопрос переименования проекта с целью избавления от пересечения с брендом "SUSE" (по аналогии с тем как Fedora и CentOS не привязаны к бренду Red Hat), ухода от путаницы с регистром букв в названии (вместо openSUSE часто пишут OpenSUSE, OpenSuSe и т.п.) и учёта пожеланий Фонда СПО по поводу термина "open". На первом этапе сообществу предложено принять решение, стоит ли менять логотип и название, после чего можно будет начать обсуждение возможных вариантов.

Рассматривается вопрос создания независимой организации openSUSE Foundation, которой будут переданы новые торговые марки на проект. В случае продолжения использования текущего логотипа и названия при учреждении openSUSE Foundation потребуется заключение специального соглашения о передаче прав на использование бренда SUSE.