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Первый iridium-спонсор OpenBSD в 2019 году

03.06.2019 21:25

Компания Smartisan Technology совершила пожертвование в 400 тысяч долларов проекту OpenBSD, став таким образом в третий раз "иридиевым" спонсором проекта и первым "иридиевым" спонсором в 2019 году. Статус iridium получают проекты, пожертвовавшие $100 000 или более.

Среди прочих спонсоров проекта можно выделить: Facebook (2019 и 2017 года, "золотой" спонсор: от 25,000$ до 50,000$), Handshake (2018 год, "иридиевый" спонсор), Yandex (2018 год, "платиновый" спонсор: от 50,000$ до 100,000$, 2017 - "золотой"), Microsoft (2018 год - "золотой" спонсор, 2017 - "серебряный": от 10,000$ до 25,000$)

Стоит также отметить, что наряду с корпорациями, в первую тройку по суммам пожертвований ежегодно попадают объединённые пожертвования от частных лиц. Например, в 2017 году, позиция "Total from smaller donors" получила "платиновый" статус, а в 2018 и 2016 - "иридиевый". Пожертвовать средства проекту OpenBSD можно здесь.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/canadianbr...)
  2. OpenNews: В OpenBSD-CURRENT добавлена утилита sysupgrade для автоматического обновления
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.5
  4. OpenNews: SecBSD - редакция OpenBSD с VPN и утилитами для проверки безопасности
  5. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:57, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто эти китайские смартизаны, и откуда у них столько денег?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:13, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это от создателей великого китайского фаерволла
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:17, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он на опёнке работает?
     
     
  • 4.7, Дон Ягон (ok), 23:33, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомневаюсь. Но я этим вопросом не особенно интересовался. И не уверен, что есть какие-то достоверные данные на этот счёт (но опять же - это только предположение).
    ИМХО, там linux + какие-то свои разработки.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 02:00, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ИМХО, там linux + какие-то свои разработки.

    Судя по его скорости там ферма из N ZX-Spectrum-ов. И эта N врядли больше 5, ну в крайнем случае 6-ти.

     
     
  • 6.10, Дон Ягон (ok), 02:19, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ИМХО, там linux + какие-то свои разработки.
    > Судя по его скорости там ферма из N ZX-Spectrum-ов. И эта N врядли больше 5, ну в крайнем случае 6-ти.

    Я никогда не сталкивался с великим китайским фаерволлом, поэтому, никак не могу прокомментировать.
    Если что, наличие linux я там подозревал не из соображений низкой производительности. С учётом объёмов данных, которые ВКФ должен обрабатывать, использование там linux или в крайнем случае FreeBSD более вероятно - они всё-таки лучше масштабируются на многоядерных конфигурациях и на одной и той же железке смогут обработать больше пакетов, нежели OpenBSD.
    Я без тестов, да, но KERNEL_LOCK в опёнке ещё только выпиливают, так что...

    Впрочем, про архитектуре ВКФ я могу только предполагать. Если кто-то точно знает, что там и как - рассказывайте. Особенно, если там таки опёнок.

     

  • 1.4, Аноним (9), 22:23, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, производят смартфоны на ведроиде но деньги башляют почему-то в OpenBSD!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:40, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Bionic сделан на основе OpenBSD libc.
     
     
  • 3.11, Дон Ягон (ok), 02:22, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Bionic сделан на основе OpenBSD libc.

    По крайней мере, он точно многое оттуда заимствует.

    В любом случае, утверждение о том, что наличие кода OpenBSD в Boinic связано с этими пожертвованиями - допущение автора комментария.
    Ну или делитесь ссылкой ;)

     

  • 1.5, Дон Ягон (ok), 22:47, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По-хорошему, мне надо было добавить в новость ссылку https://www.openbsdfoundation.org/campaign2019.html - про кампанию по сбору средств в 2019 году.
    Но я забыл и теперь не могу придумать, где бы она была бы там уместна.
    Так что пусть будет в комментариях.
     
  • 1.12, VINRARUS (ok), 02:31, 04/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Facebook (2019 и 2017 года, "золотой" спонсор: от 25,000$ до 50,000$

    Жлоби.

     

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