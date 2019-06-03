Первый iridium-спонсор OpenBSD в 2019 году

Компания Smartisan Technology совершила пожертвование в 400 тысяч долларов проекту OpenBSD, став таким образом в третий раз "иридиевым" спонсором проекта и первым "иридиевым" спонсором в 2019 году. Статус iridium получают проекты, пожертвовавшие $100 000 или более.

Среди прочих спонсоров проекта можно выделить: Facebook (2019 и 2017 года, "золотой" спонсор: от 25,000$ до 50,000$), Handshake (2018 год, "иридиевый" спонсор), Yandex (2018 год, "платиновый" спонсор: от 50,000$ до 100,000$, 2017 - "золотой"), Microsoft (2018 год - "золотой" спонсор, 2017 - "серебряный": от 10,000$ до 25,000$)

Стоит также отметить, что наряду с корпорациями, в первую тройку по суммам пожертвований ежегодно попадают объединённые пожертвования от частных лиц. Например, в 2017 году, позиция "Total from smaller donors" получила "платиновый" статус, а в 2018 и 2016 - "иридиевый". Пожертвовать средства проекту OpenBSD можно здесь.



