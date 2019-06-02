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Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise

02.06.2019 10:26

Компания Mozilla представила приложение для управления паролями Firefox Lockwise, которое в процессе разработки развивалось под кодовым именем Lockbox. Lockwise включает в себя мобильные приложения для Android и iOS, позволяющие организовать доступ к сохранённым в Firefox паролям на любых устройствах пользователя, без необходимости установки на них Firefox. Поддерживается функция автозаполнения паролей в формах аутентификайии любых мобильных приложений. Код проекта распространяется под лицензией MPL 2.0.

Для синхронизации паролей используется штатные возможности браузера Firefox и учётная запись в Firefox Account. Устройства с Lockwise подключаются к системе синхронизации по аналогии с подключением различных экземпляров браузера. Для защиты данных применяется блочный шифр AES-256-GCM и ключи на базе PBKDF2 и HKDF с хэшированием при помощи SHA-256. Для передачи ключей задействован протокол Onepw, который обеспечивает хранение ключа на стороне пользователя и применяет end-to-end шифрование без хранения расшифрованных данных или ключей на внешнем сервере. Ключ для шифрования задаются на основе указанного для аккаунта логина и пароля, сам аккаунт применяется только для транзитного хранения уже зашифрованных данных.

Кроме мобильных приложений проектом также развивается браузерное дополнение Lockwise, предлагающее альтернативу встроенному в Firefox интерфейсу для управления сохранёнными паролями. При установке дополнения в панели появляется кнопка, через которую можно быстро просматривать учётные записи, сохранённые для текущего сайта, а также выполнять операции поиска и редактирования паролей. В настоящее время дополнение имеет характер экспериментальной разработки (альфа-версия) и пока не может работать при установке в браузере мастер-пароля. Ведётся работа по включению Lockwise в основной состав Firefox в качестве системного дополнения.

Мобильные приложения Lockwise находятся на стадии бета-тестирования, но первый стабильный выпуск запланирован на следующую неделю. В приложениях по умолчанию включена отправка телеметрии с обобщённой информацией об особенностях работы с приложением.

Тем временем, в штатный менеджер паролей Firefox добавлена возможность обработки учётных записей в контексте домена первого уровня, что позволяет предлагать один пароль, сохранённый для всех поддоменов. Например, пароль, сохранённый для login.example.com теперь будет предлагаться для автозаполнения в формах сайта www.example.com. Изменение будет включено в состав Firefox 69.

В Firefox 69 также запланировано включение менеджера управления приоритетами процессов-обработчиков, который позволяет передавать операционной системе сведения о наиболее приоритетных процессах. Например, процессу обработки контента, обрабатывающему активную вкладку будет выставлен более высокий приоритет (выделено больше ресурсов CPU), чем процессу , связанному с фоновыми вкладками (если на них не воспроизводится видео и звук). Изменение пока планируется включить по умолчанию только для платформы Windows, для остальных систем потребуется активация опции dom.ipc.processPriorityManager.enabled в about-config.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/opend...)
  2. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
  3. OpenNews: Fenix вытеснит классическую редакцию Firefox для Android
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes
  5. OpenNews: Релиз Firefox 67
  6. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, password, lockwise
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 10:43, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > В приложениях по умолчанию включена отправка телеметрии с обобщённой информацией об особенностях работы с приложением.

    Именно этого мне так не хватало в Keepassx! Всё, перехожу на этот, как его там...

     
     
  • 2.2, VINRARUS (ok), 11:07, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Всё, перехожу на этот, как его там...

    Firefox appendix.

     

  • 1.3, Anonymoustus (ok), 11:17, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > В приложениях по умолчанию включена отправка телеметрии с обобщённой информацией об особенностях работы с приложением.

    Для хранилки паролей — самое то. :)

     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 11:18, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А через год они его закроют, и все твои пароли - тютю
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:24, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все пароли тютю с каждым обновлением!
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:26, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же общее с браузером хранилище паролей.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:25, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот удивительный мозилламирок. Интересно, кто-то зарегистрирован в одноклассниках^W^W^W пользуется мозилловскими поделками окромя файрфокса?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:09, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, ThunderBird вполне норм.
     
  • 2.16, мурзилла (?), 12:13, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы ничего не понимаете - это удобный и прекрасный способ синхронизировать ваши мазилапароли с гуглакаунтом.

    ну или с safari - 17% наиболее платежеспособных посетителей даже самые уродливые vue-js-сайты просто так в помойку не выбросят.

    То есть это приложение как раз останется, когда браузер вы выкинете нахрен или просто не станете устанавливать на новую лопату.

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:46, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А когда то они делали браузер
     
  • 1.12, vantoo (ok), 11:50, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо будет попробовать. Пользуюсь LastPass и в принципе доволен.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:05, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В приложениях по умолчанию включена отправка телеметрии с обобщённой информацией об особенностях работы с приложением.

    Вот ещё бы оно публиковало пароли в открытом виде где-нибудь было бы вообще прелесть.

     
     
  • 2.15, мурзилла (?), 12:10, 02/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну нет, мы их для себя бережем!

     

  • 1.17, Анином (?), 12:21, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В приложениях по умолчанию включена отправка телеметрии...

    Девиз приложения "Честному человеку скрывать нечего".

     
  • 1.18, Онаним (?), 12:31, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха, ять, телеметрия в хранилке паролей - это пять. С плюсом.
     
  • 1.19, robot228 (?), 12:32, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С первых дней на KeePassXC, остальное НЕНУЖНО.
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:40, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Более того, в мобильных приложениях мозиллы, кроме файрфокса, но включая фокус, телеметрия не мозилловская, а от сторонней компании.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:41, 02/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное хранилище паролей должно находиться между ушами аутентифицируемого. Максимум, что может быть вне оного - бумажка с подсказками, понятными только владельцу.
     

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