Доступен четвёртый эпизод свободного анимационного фильма "Моревна"

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|2.5, Аноним (-), 23:54, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Да, приходится так. Японцам сложно втирать бредни Столлмана.
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|3.13, freehck (ok), 03:39, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бредни Столлмана
Только один вопрос: каким вообще боком RMS относится к CC-лицензиям?
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|5.15, freehck (ok), 05:08, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да и ни одного японца во время производства этого фильма не поучаствовало...
Поняша, да ты тугодум.
Хочешь, вырежу твоё сообщение?
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|6.16, iPony129412 (?), 05:31, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да просто спать 🛏 надо. Что не к месту написал, я это понял уже при нажатии на кнопку отправить, но поздно.
А ты то каким боком к вырезке? 🙂
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|4.17, iPony129412 (?), 05:36, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только один вопрос: каким вообще боком RMS относится к CC-лицензиям?
Как бэ тройка продуктов, упомянутая в сабже (Krita, Blender, Synfig) под лицензией GPL.
На это намёк был. Толстый, несуразный...
А в чём аниме эти самые настоящие японцы рисуют?
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