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Доступен четвёртый эпизод свободного анимационного фильма "Моревна"

31.05.2019 23:08

В день одиннадцатилетия проекта опубликован четвёртый эпизод свободного анимационного фильма "Моревна", подготовленного в стиле "аниме" c сюжетом по мотивам русских народных сказок. Материалы проекта распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. При создании фильма использовалось только программное обеспечение Synfig (развивается в содружестве с создателями Моревна), Krita и Blender.

Видео пока размещено только в децентрализованной видеовещательной платформе PeerTube. Публикация в YouTube ожидается 6 июня.



  1. Главная ссылка к новости (https://morevnaproject.org/201...)
  2. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 1.2
  4. OpenNews: Итоги трех лет работы над свободным анимационным фильмом "Моревна"
  5. OpenNews: Увидел свет свободный мультфильм Моревна, подготовленный в пакете Synfig
  6. OpenNews: Релиз пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: morevna
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  • 1.1, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 23:29, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Русский аниме
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 23:54, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Да, приходится так. Японцам сложно втирать бредни Столлмана.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 03:10, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бредни у твоей мамки
     
  • 3.13, freehck (ok), 03:39, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бредни Столлмана

    Только один вопрос: каким вообще боком RMS относится к CC-лицензиям?

     
     
  • 4.14, iPony129412 (?), 04:28, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ни одного японца во время производства этого фильма не поучаствовало...
     
     
  • 5.15, freehck (ok), 05:08, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и ни одного японца во время производства этого фильма не поучаствовало...

    Поняша, да ты тугодум.
    Хочешь, вырежу твоё сообщение?

     
     
  • 6.16, iPony129412 (?), 05:31, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто спать 🛏 надо. Что не к месту написал, я это понял уже при нажатии на кнопку отправить, но поздно.
    А ты то каким боком к вырезке? 🙂
     
  • 4.17, iPony129412 (?), 05:36, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только один вопрос: каким вообще боком RMS относится к CC-лицензиям?

    Как бэ тройка продуктов, упомянутая в сабже (Krita, Blender, Synfig) под лицензией GPL.
    На это намёк был. Толстый, несуразный...

    А в чём аниме эти самые настоящие японцы рисуют?

     
  • 2.10, 70iikn5dOdHRjVC (?), 02:02, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бессмысленный и беспощадный
     

  • 1.2, Хейтер (?), 23:49, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Анимэ == Япония == Педофилия
     
  • 1.3, AlexYeCu_not_logged (?), 23:50, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Они ещё живы?!
    Бывает же…
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 03:11, 01/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А твои ещё живы? Бывает же...
     

  • 1.4, Аноним (-), 23:53, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А OpenToonz для этого эпизода не использовался?
     
  • 1.6, vitalif (ok), 23:54, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это накур...
     
  • 1.7, жека воробьев (?), 23:58, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати неплохо
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:57, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И  всё-таки, как пропатчить Synfig под MINIX3?
     
  • 1.9, KonstantinB (ok), 01:18, 01/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чот с lazy animation перебор даже для аниме.
     
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