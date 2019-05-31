Доступен четвёртый эпизод свободного анимационного фильма "Моревна"

В день одиннадцатилетия проекта опубликован четвёртый эпизод свободного анимационного фильма "Моревна", подготовленного в стиле "аниме" c сюжетом по мотивам русских народных сказок. Материалы проекта распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. При создании фильма использовалось только программное обеспечение Synfig (развивается в содружестве с создателями Моревна), Krita и Blender.

Видео пока размещено только в децентрализованной видеовещательной платформе PeerTube. Публикация в YouTube ожидается 6 июня.