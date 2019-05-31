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Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5

31.05.2019 22:29

Представлен первый тестовый (milestone) выпуск мобильной платформы Tizen 5.5. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64.

Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Особенности Tizen 5.5 M1:

  • Добавлен встроенный движок распознавания речи;
  • Добавлен фреймворк Multi-assistant, дающий возможность одновременного применения различных голосовых помощников;
  • В инструментарий для разработки приложений на платформе .NET добавлена поддержка расширения .NET Wearable UI (Tizen.Wearable.CircularUI) 1.2.0;
  • Добавлена программа для просмотра анимации в формате Lottie;
  • Добавлена поддержка экранов высокого разрешения (4K/8K);
  • Реализован фреймворк для обновления браузерного движка Web Engine;
  • Добавлен JavaScript-фреймворк WRTjs;
  • Обеспечена возможность загрузки правил контроля доступа Smack непосредственно из БД менеджера безопасности. Поддержка размещения правил в файлах прекращена;
  • Улучшено управление памятью длительно работающих процессов;
  • Реализованы новые типы уведомлений для различных типов информации;
  • Добавлены экспериментальные фреймворки Neural Network Runtime и Neural Network Streamer для использования в приложениях методов машинного обучения;
  • В подсистему DALi (3D UI Toolkit) добавлено свойство для управления поведением системы рендеринга и поддержка одновременной отрисовки нескольких окон;
  • Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.22. Пакет Mesa обновлён до выпуска 19.0.0. Wayland обновлён до версии 1.16.0. Реализовано Wayland-расширение tizen_launch_appinfo при помощи которого дисплейный сервер может получать информацию о приложении, такую как PID процесса. Обновлена поддержка графического API Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.2
  3. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 4.0m3 и среды разработки Tizen Studio 2.5
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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