Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5

Представлен первый тестовый (milestone) выпуск мобильной платформы Tizen 5.5. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd. Особенности Tizen 5.5 M1: Добавлен встроенный движок распознавания речи;

Добавлен фреймворк Multi-assistant, дающий возможность одновременного применения различных голосовых помощников;

В инструментарий для разработки приложений на платформе .NET добавлена поддержка расширения .NET Wearable UI (Tizen.Wearable.CircularUI) 1.2.0;

Добавлена программа для просмотра анимации в формате Lottie;

Добавлена поддержка экранов высокого разрешения (4K/8K);

Реализован фреймворк для обновления браузерного движка Web Engine;

Добавлен JavaScript-фреймворк WRTjs;

Обеспечена возможность загрузки правил контроля доступа Smack непосредственно из БД менеджера безопасности. Поддержка размещения правил в файлах прекращена;

Улучшено управление памятью длительно работающих процессов;

Реализованы новые типы уведомлений для различных типов информации;

Добавлены экспериментальные фреймворки Neural Network Runtime и Neural Network Streamer для использования в приложениях методов машинного обучения;

В подсистему DALi (3D UI Toolkit) добавлено свойство для управления поведением системы рендеринга и поддержка одновременной отрисовки нескольких окон;

Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.22. Пакет Mesa обновлён до выпуска 19.0.0. Wayland обновлён до версии 1.16.0. Реализовано Wayland-расширение tizen_launch_appinfo при помощи которого дисплейный сервер может получать информацию о приложении, такую как PID процесса. Обновлена поддержка графического API Vulkan.



