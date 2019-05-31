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Ужесточение правил размещения дополнений в Chrome Web Store

31.05.2019 12:56

Компания Google объявила об ужесточении правил размещения дополнений в кататлоге Chrome Web Store. Первая часть изменений связана с проектом Strobe, в рамках которого проведено рецензирование методов, используемых сторонними разработчиками приложений и дополнений для доступа к сервисами, связанным с учётной записью пользователя в Google, или к данным на устройствах Android.

В дополнение к ранее представленным новым правилам обращения с данными Gmail и ограничениям доступа к SMS и спискам звонков для приложений в Google Play, компания Google анонсировала проведение похожей инициативы для дополнений к Chrome. Основной целью изменения правил является борьба с практикой запроса дополнениями излишних полномочий - в настоящее время нередко дополнения запрашивают максимально возможные полномочия, в которых нет реальной необходимости. В свою очередь у пользователя замыливается глаз и он перестаёт обращать внимание на запрашиваемые полномочия, что создаёт благоприятную почву для развития вредоносных дополнений.

Летом планируется внести в правила каталога Chrome Web Store изменения, которые будут требовать от разработчиков дополнений запрашивать доступ только к расширенным возможностям, которые действительно необходимы для реализации заявленной функциональности. Более того, если для воплощения задуманного можно использовать несколько видов полномочий, то разработчик должен использовать разрешение, предоставляющее доступом к меньшему объёму данных. Ранее подобное поведение описывалось в форме рекомендации, а теперь будет переведено в разряд обязательных требований, при невыполнении которых дополнения не будут приниматься в каталог.

Также расширены ситуации, при которых разработчики дополнений обязаны публиковать правила обработки персональных данных. Кроме дополнений, явно обрабатывающих персональные и конфиденциальные данные, правила обработки персональных данных должны будут публиковать и дополнения, обрабатывающие любой пользовательский контент и любые персональные коммуникации.

На начало следующего года также намечено ужесточение правил доступа к API Google Drive - пользователи смогут явно контролировать, какие данные можно отдавать и каким приложениям можно предоставить доступ, а также выполнять верификацию приложений и просматривать установленные привязки.

Вторая часть изменений касается защиты от злоупотреблений с навязыванием установки непрошенных дополнений, которые часто используются для осуществления мошеннических действий. В прошлом году уже был введён запрет установки дополнений по запросу со сторонних сайтов без перехода в каталог дополнений. Подобный шаг позволил снизить число жалоб на непрошенную установку дополнений на 18 %. Теперь планируется запретить и некоторых другие уловки, применяемые для установки дополнений обманным путём.

С 1 июля из каталога начнут удаляться дополнения, которые продвигаются с использованием нечестных методов. В частности, удалению из каталога будут подлежать дополнения при распространении которых используются вводящие в заблуждение интерактивные элементы, такие как обманные кнопки активации или формы, которые явно не отмечены как приводящие к установке дополнения. Также будут удаляться дополнения, которые замалчивают сведения о маркетинговом обеспечении или пытаются скрыть своё истинное назначение на странице Chrome Web Store.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2019...)
  2. OpenNews: Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  5. OpenNews: В Chrome будет прекращена поддержка установки дополнений по запросу сторонних сайтов
  6. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, privacy
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, С меня хватит (?), 13:13, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давай, до свидания, хромой. Я перехожу на вкусный 67 релиз огнелиса.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:18, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукча не читатель?
     
     
  • 3.9, Mikevmk (?), 13:47, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вы про себя?

    > Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы

     
  • 2.4, кульхаксор (?), 13:39, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давай-давай, я как раз сегодня там пятдесят нескучных дополнений а-ля ublock pro flash запилил, зашибись работают!

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:45, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучше больше чем меньше. А тебе начальник столовки приказал жрать помои.
     
  • 3.12, Анони (?), 14:06, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100500 статей о вредоносных расширениях в гуглосторе + установка говнорасширений вместе с софтом:
    - ну бывает
    10 статей о вредоносных расширениях в мозилламаркете:
    - фаерфокс ваш говно! Хром единственно верный браузер!
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:55, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через несколько релизов ФФ в очередной раз сломает все дополнения, вот тогда заживешь. Или сам подсунет тебе Мозилла-аппрувед шпионский аддон с рекламой очередного сериала.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 13:38, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ща под этим соусом в контексте предыдущей новости чего-нибудь навертят.
     
     
  • 2.5, кульхаксор (?), 13:40, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты эту новость имел в виду, да?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50775
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:45, 31/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А гугл не смущает, что они сами имеют максимально возможный доступ к пользовательским данным? Или "никто, кроме нас" ?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 13:46, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе какой ещё намек нужен? Или там большими красными буквами три раза должно быть написано: "Никто кроме нас"?
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 13:52, 31/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне и без намеков ясно, что гугл большие лицемеры.
     
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