Разработка утилиты dstat прекращена из-за недовольства действиями Red Hat

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|1.1, iPony (?), 08:03, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Ну правильно сделал. Можно заняться другими гораздо полезными вещами.
А так можно только радоваться, что в сфере твоего поприща есть сильные руки, которые подхватят и понесут дальше.
Обычно такого нет, и если ты бросишь, то всё...
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|2.2, cp23sd1 (?), 08:16, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О каком детище, о каком подхвате и дальнейшем развитии идёт речь?
RH разработала замену с нулю. *С НУЛЯ*
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|3.3, Xasd5 (?), 08:19, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если с нуля то темболее значит что поддерживать станет ещё прощё :-)
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|3.11, iPony (?), 09:07, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> RH разработала замену с нулю. *С НУЛЯ*
Я так и понял. Это моим словам никак не противоречит.
Ты как разработчик можешь свой чемодан 🧳 выкинуть, ибо кто-то другой несёт другой чемодан 🧳
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|1.4, EnemyOfDemocracy (?), 08:32, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А завтра RH пробашляет какому-нибудь индусу, он переименуется в Линуса Торвальдса, устроится в RH и будет рулить ведром.
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|2.7, Аноним (7), 08:56, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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таким образом очередной пихоно-проектик переписали на вменяемый язык
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|3.15, лютый жабист__ (?), 09:20, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, проги, которые надо запускать с таким количеством ключей должны умирать для всеобщего счастья.
dstat -tcrd --disk-util --top-bio -glmnpy --tcp 10
dstat --top-bio-adv --top-cpu-adv --disk-tps --top-io 3
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|1.8, Hellraiser (??), 08:57, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Red Hat решила заменить dstat новой утилитой собственной разработки
нетрудно догадаться, частью какого всем известного комбайна она станет
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|1.9, Ordu (ok), 09:00, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне кажется, он зря так психанул. Позиция жертвы очень выгодна, её можно очень неплохо разыграть. Следовало хотя бы попытаться. С треском и фейерверками переименоваться в fuckyouRHstat, кинуть клич "давайте докажем RH, что корпорация отcocёт у сообщества", закрыть эти 40 issues за месяц, и... Сложно сказать что дальше -- там пришлось бы включать креативность, и придумывать как удерживать на себе внимание, бунтуя против корпораций, ещё хотя бы пару лет.
RH такой повод для маркетинга подкинула, что никакое маркетинговое агентство не надо нанимать, чтобы иметь гиперуспешный маркетинг, привлечь разработчиков и пожертвования. Да хотя бы просто по фану махать шашкой, грозя небесными карами айбиэму с его карманным редхатом. Заделаться проповедником FOSS и застолбить себе место под могилу рядом с могилами Столлмана и Раймонда. Всё это было ему доступно, а он психанул, разрыдался как маленькая девочка и закрыл проект.
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|2.12, Аноним (13), 09:10, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это имеет смысл, если дальше планируешь развивать это. А если не планируешь? То просто переводишь все техдолги на редхет и сваливашь. Только злиться так не надо.
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|1.10, лютый жабист__ (?), 09:04, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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оригинальный dstat это поделие на питоне 2, которое просто сломалось в дистрах без питона2. Поделом... всё равно труп
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|2.16, Аноним (7), 09:23, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Честности ради, вонь поднял не он, а "наводчик новости", призывая всех над этим "поразмышлять".
> Тип: Тема для размышления
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|3.17, Аноним (14), 09:31, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, он тоже как истеричка все issues закрыл с тегом "wontfix_talk_to_redhat" и написал довольно обиженный комментарий.
Я просто не понимаю почему его так удивило, что кто-то начал разрабатывать альтернативу проекту у которого никто к репозиторию с 2016 года не притрагивался. И они же не "своровали имя" на самом деле, просто alias сделали в своём дистрибутиве.
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|2.19, Аноним (19), 09:45, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как говорится надо "красиво уйти" - чувак очевидно давно забил болт. а тут такая оказия как не воспользоваться.
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|1.18, Аноним (19), 09:44, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тот случай когда говорят баба с возу кобыле легче. Тоже мне "обиделся". Хоспадии..
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|2.21, Аноним (21), 09:57, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цель новости не познакомить с этой утилитой. Цель показать какой редхат плохой
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