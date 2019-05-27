The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Разработка утилиты dstat прекращена из-за недовольства действиями Red Hat

27.05.2019 02:08

Разработчик развиваемой с 2004 года утилиты для мониторинга состояния системы dstat, предлагавшей универсальную и более функциональную замену утилитам vmstat, iostat, mpstat, netstat и ifstat, сообщил о прекращении разработки проекта из-за конфликта имён, вызванного действиями компании Red Hat. Мотивация пропала после того, как компания Red Hat решила заменить dstat новой утилитой собственной разработки (из набора Performance Co-Pilot), предлагаемой под тем же именем.

Автор dstat не видит больше смыла развивать проект и не намерен бороться с многомиллиардной корпорацией, доказывая неэтичность создания конкурирующих продуктов под тем же именем. Все сообщения о проблемах и ошибках в оригинальном dstat отныне предлагается направлять в Red Hat. Более 40 ранее остававшихся открытыми сообщений о проблемах закрыты с примечанием, что за исправлением следует обратиться в Red Hat.

Несколько дней назад был опубликован финальный выпуск dstat 0.7.4 (до этого последняя активность разработки наблюдалась в 2016 году), ключевым изменением в котором стала реализация поддержки Python 3. Вариант от Red Hat также написан на Python и изначально поддерживал Python 3, в то время как оригинальный dstat до последнего времени оставался привязан к Python 2, что в прошлом году послужило причиной удаления dstat из репозиториев Fedora и включения в Fedora 29 замены от проекта Performance Co-Pilot. Новая утилита pcp-dstat (также запускается как "pcp dstat") была размещена с использованием символической ссылки /usr/bin/dstat, так как обеспечивает полную совместимость вывода с оригинальным dstat.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dagwieers/d...)
  2. OpenNews: Comodo пытается завладеть брендом Let's Encrypt
  3. OpenNews: Debian и Mozilla договорились об использовании бренда Firefox вместо Iceweasel
  4. OpenNews: FREE SAS судится с Free Electrons за использование слова Free в названии компании
  5. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  6. OpenNews: Canonical возвращается к борьбе с несертифицированными сборками Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: dstat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony (?), 08:03, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну правильно сделал. Можно заняться другими гораздо полезными вещами.
    А так можно только радоваться, что в сфере твоего поприща есть сильные руки, которые подхватят и понесут дальше.
    Обычно такого нет, и если ты бросишь, то всё...
     
     
  • 2.2, cp23sd1 (?), 08:16, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О каком детище, о каком подхвате и дальнейшем развитии идёт речь?

    RH разработала замену с нулю. *С НУЛЯ*

     
     
  • 3.3, Xasd5 (?), 08:19, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если с нуля то темболее значит что поддерживать станет ещё прощё :-)
     
  • 3.11, iPony (?), 09:07, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > RH разработала замену с нулю. *С НУЛЯ*

    Я так и понял. Это моим словам никак не противоречит.
    Ты как разработчик можешь свой чемодан 🧳 выкинуть, ибо кто-то другой несёт другой чемодан 🧳

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 09:12, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное чтобы крепление к тележке было совместимым
     

  • 1.4, EnemyOfDemocracy (?), 08:32, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А завтра RH пробашляет какому-нибудь индусу, он переименуется в Линуса Торвальдса, устроится в RH и будет рулить ведром.
     
     
  • 2.5, Albertio (ok), 08:34, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Длинные руки синего гиганта
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:53, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редхатовская замена dstat называется Performance Co-Pilot https://github.com/performancecopilot/pcp
    Оригинальный dstat и так давно не развивался.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:56, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    таким образом очередной пихоно-проектик переписали на вменяемый язык
     
     
  • 3.15, лютый жабист__ (?), 09:20, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, проги, которые надо запускать с таким количеством ключей должны умирать для всеобщего счастья.
      
    dstat -tcrd --disk-util --top-bio -glmnpy --tcp 10
    dstat --top-bio-adv --top-cpu-adv --disk-tps --top-io 3
     

  • 1.8, Hellraiser (??), 08:57, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Red Hat решила заменить dstat новой утилитой собственной разработки

    нетрудно догадаться, частью какого всем известного комбайна она станет

     
  • 1.9, Ordu (ok), 09:00, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, он зря так психанул. Позиция жертвы очень выгодна, её можно очень неплохо разыграть. Следовало хотя бы попытаться. С треском и фейерверками переименоваться в fuckyouRHstat, кинуть клич "давайте докажем RH, что корпорация отcocёт у сообщества", закрыть эти 40 issues за месяц, и... Сложно сказать что дальше -- там пришлось бы включать креативность, и придумывать как удерживать на себе внимание, бунтуя против корпораций, ещё хотя бы пару лет.

    RH такой повод для маркетинга подкинула, что никакое маркетинговое агентство не надо нанимать, чтобы иметь гиперуспешный маркетинг, привлечь разработчиков и пожертвования. Да хотя бы просто по фану махать шашкой, грозя небесными карами айбиэму с его карманным редхатом. Заделаться проповедником FOSS и застолбить себе место под могилу рядом с могилами Столлмана и Раймонда. Всё это было ему доступно, а он психанул, разрыдался как маленькая девочка и закрыл проект.

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 09:10, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это имеет смысл, если дальше планируешь развивать это. А если не планируешь? То просто переводишь все техдолги на редхет и сваливашь. Только злиться так не надо.
     

  • 1.10, лютый жабист__ (?), 09:04, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    оригинальный dstat это поделие на питоне 2, которое просто сломалось в дистрах без питона2. Поделом... всё равно труп
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:15, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://github.com/dagwieers/dstat/commits/master
    2 года коммитов не было, а вони поднял как я не знаю что. Я даже не знаю что сказать по этому поводу.
     
     
  • 2.16, Аноним (7), 09:23, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Честности ради, вонь поднял не он, а "наводчик новости", призывая всех над этим "поразмышлять".

    > Тип: Тема для размышления

     
     
  • 3.17, Аноним (14), 09:31, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, он тоже как истеричка все issues закрыл с тегом "wontfix_talk_to_redhat" и написал довольно обиженный комментарий.
    Я просто не понимаю почему его так удивило, что кто-то начал разрабатывать альтернативу проекту у которого никто к репозиторию с 2016 года не притрагивался. И они же не "своровали имя" на самом деле, просто alias сделали в своём дистрибутиве.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:45, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорится надо "красиво уйти" - чувак очевидно давно забил болт. а тут такая оказия как не воспользоваться.
     

  • 1.18, Аноним (19), 09:44, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тот случай когда говорят баба с возу кобыле легче. Тоже мне "обиделся". Хоспадии..
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:53, 27/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так мы узнали о существовании утилиты dstat.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:57, 27/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цель новости не познакомить с этой утилитой. Цель показать какой редхат плохой
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру