Разработка утилиты dstat прекращена из-за недовольства действиями Red Hat

Разработчик развиваемой с 2004 года утилиты для мониторинга состояния системы dstat, предлагавшей универсальную и более функциональную замену утилитам vmstat, iostat, mpstat, netstat и ifstat, сообщил о прекращении разработки проекта из-за конфликта имён, вызванного действиями компании Red Hat. Мотивация пропала после того, как компания Red Hat решила заменить dstat новой утилитой собственной разработки (из набора Performance Co-Pilot), предлагаемой под тем же именем.

Автор dstat не видит больше смыла развивать проект и не намерен бороться с многомиллиардной корпорацией, доказывая неэтичность создания конкурирующих продуктов под тем же именем. Все сообщения о проблемах и ошибках в оригинальном dstat отныне предлагается направлять в Red Hat. Более 40 ранее остававшихся открытыми сообщений о проблемах закрыты с примечанием, что за исправлением следует обратиться в Red Hat.

Несколько дней назад был опубликован финальный выпуск dstat 0.7.4 (до этого последняя активность разработки наблюдалась в 2016 году), ключевым изменением в котором стала реализация поддержки Python 3. Вариант от Red Hat также написан на Python и изначально поддерживал Python 3, в то время как оригинальный dstat до последнего времени оставался привязан к Python 2, что в прошлом году послужило причиной удаления dstat из репозиториев Fedora и включения в Fedora 29 замены от проекта Performance Co-Pilot. Новая утилита pcp-dstat (также запускается как "pcp dstat") была размещена с использованием символической ссылки /usr/bin/dstat, так как обеспечивает полную совместимость вывода с оригинальным dstat.



