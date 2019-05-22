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Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.2

22.05.2019 12:23

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2019.2, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ (3.2 Гб) и сокращённый образ (929 Мб). Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске обновлены версии входящих в состав компонентов, в том числе задействовано ядро Linux 4.19.28 и добавлены новые версии пакетов seclists, msfpc и exe2hex. Сформирован новый выпуск NetHunter 2019.2, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. В том числе возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.

В новой версии NetHunter существенно расширено число поддерживаемых устройств. В общем виде обеспечена поддержка 50 моделей устройств и сформированы официальные сборки для 13 устойств, включая Nexus (5, 6, 7, 9), OnePlus One, OnePlus 2, Galaxy Tab S4, Gemini Nougat, Sony XPeria Z1 и ZTE Axon 7. Добавлены новые сборки для Nexus 6 (Android 9), Nexus 6P (Android 8), OnePlus 2 (Android 9) и Samsung Galaxy Tab S4 LTE & WiFi (Android 8)

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.1
  3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  4. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  5. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali, linux
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 12:47, 22/05/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Предвижу волну обучающих видео от настоящих хакером, установивших кали на прошлых выходных. Другая волна направится на форумы, паблики, каналы о линуксе.
     
  • 3, Аноним (3), 13:40, 22/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, к каникулам успели !
     

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