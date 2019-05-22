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Релиз дистрибутива Tails 3.14

22.05.2019 11:51

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.14 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для постоянного хранения данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками Live-окружения применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.

В новом выпуске:

  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.37. Расширена поддержка графических карт, беспроводных устройств и другого оборудования;
  • Включены все доступные для Linux методы защиты от уязвимостей MDS (Microarchitectural Data Sampling) в процессорах Intel. По умолчанию отключен SMT (HyperThreading) на всех подверженных проблемам процессорах;
  • Tor Browser обновлён до выпуска 8.5;
  • Из основной поставки удалены графические приложения Gobby, Pitivi и Traverso, а также утилиты командной строки hopenpgp-tools, keyringer, monkeysign, monkeysphere, msva-perl, paperkey, pwgen, ssss и pdf-redact-tools. Удаление данных программ позволило уменьшить размер загрузочного образа на 39 Мб. При необходимости программы можно установить через центр установки приложений в секции Additional Software.
  • Возвращены в верхнюю навигационную панель апплеты OpenPGP и Pidgin. В прошлом выпуске данные апплеты были перемещены в системный лоток.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.13.2 и браузера Tor Browser 8.0.9
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.13 и браузера Tor Browser 8.0.7
  4. OpenNews: Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.0
  6. OpenNews: Доступны Tor Browser 8.5 и первая стабильная версия Tor Browser для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Zenitur (ok), 11:59, 22/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    А в чём отличие верхней навигационной панели от системного трея?
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:25, 22/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трей в нижней панели и требует клика для раскрытия списка индикаторов.
     
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