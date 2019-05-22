Релиз дистрибутива Tails 3.14

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.14 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб. Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для постоянного хранения данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками Live-окружения применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается. В новом выпуске: Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.37. Расширена поддержка графических карт, беспроводных устройств и другого оборудования;

Включены все доступные для Linux методы защиты от уязвимостей MDS (Microarchitectural Data Sampling) в процессорах Intel. По умолчанию отключен SMT (HyperThreading) на всех подверженных проблемам процессорах;

Tor Browser обновлён до выпуска 8.5;

Из основной поставки удалены графические приложения Gobby, Pitivi и Traverso, а также утилиты командной строки hopenpgp-tools, keyringer, monkeysign, monkeysphere, msva-perl, paperkey, pwgen, ssss и pdf-redact-tools. Удаление данных программ позволило уменьшить размер загрузочного образа на 39 Мб. При необходимости программы можно установить через центр установки приложений в секции Additional Software.

Возвращены в верхнюю навигационную панель апплеты OpenPGP и Pidgin. В прошлом выпуске данные апплеты были перемещены в системный лоток.



