Релиз дистрибутива Tails 3.14

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Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.14 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.
Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для постоянного хранения данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками Live-окружения применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.
В новом выпуске:
- Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.37. Расширена поддержка графических карт, беспроводных устройств и другого оборудования;
- Включены все доступные для Linux методы защиты от уязвимостей MDS (Microarchitectural Data Sampling) в процессорах Intel. По умолчанию отключен SMT (HyperThreading) на всех подверженных проблемам процессорах;
- Tor Browser обновлён до выпуска 8.5;
- Из основной поставки удалены графические приложения Gobby, Pitivi и
Traverso, а также утилиты командной строки
hopenpgp-tools,
keyringer,
monkeysign,
monkeysphere,
msva-perl,
paperkey,
pwgen,
ssss и
pdf-redact-tools. Удаление данных программ позволило уменьшить размер загрузочного образа на 39 Мб. При необходимости программы можно установить через центр установки приложений в секции Additional Software.
- Возвращены в верхнюю навигационную панель апплеты OpenPGP и Pidgin. В прошлом выпуске данные апплеты были перемещены в системный лоток.