Представлен предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

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|1.1, Аноним (1), 12:08, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+28 +/–
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долгих лет проекту. одно
из немногих (если не единственное) человеческих ДЕ на сегодняшний день. надеюсь, жтк3 его не убьёт
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|2.5, Аноним (5), 12:27, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Жтк, жимп, операционная система "жну/линукс", поисковая система "Жужл"
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|1.4, Аноним (4), 12:23, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
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При взгляде на подобные DE складывается впечатление не готового продукта, а некого конструктора. Вы правда не пользуетесь нормальными окружениями и отдаете предпочтение вот "этому"? И ради чего такие жертвы?
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|2.6, тоже Аноним (ok), 12:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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При взгляде на подобные комментарии складывается впечатление не полноценного собеседника, а тупого бота. Вы мозгом пользуетесь или предпочитаете в шаблонах "OS" на "DE" поменять и постить?
У вас в посте прямым текстом написано "я мyдак, сам предмет обсуждения ни разу не пробовал, опыта нет, но очень хочется выпендриться и показать, как я умею создать видимость мнения". Кстати, не умеешь...
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|2.22, roegijerltgjoirjg (?), 13:07, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гибкий конструктор, в котором можно настроить что угодно мышкой без нужды лезть в терминал мне удобнее, чем цельный неповоротливый монолит, который еле настраивается глючными дополнениями сверху.
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|2.27, Аноним (27), 13:21, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы правда не пользуетесь нормальными окружениями и отдаете предпочтение вот "этому"?
Именно поэтому я на линуксе. И дело не только в DE. Попробуй тонко венду настроить.
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|2.44, IRASoldier (?), 13:38, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И ради чего такие жертвы?
Вы сами ответили на свой вопрос:
"(...) а некого конструктора"
Есть те, кому НРАВЯТСЯ конструкторы за их гибкость, настраиваемость и возможность собрать что угодно - лишь бы деталей хватило.
Ваш вопрос глуп ровно настолько же, насколько глуп был бы вопрос на форуме фанатов LEGO: "зачем вам 'вот это', если можно пойти и купить готовую игрушку?". И отлуп вы за эту глупость получите соответственный, kekeke.
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|2.65, Антон (??), 14:33, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xfce - нормальное DE без лишнего барахла. Ничего там конструировать не нужно.
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|1.7, Аноним (7), 12:29, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Недоделки отмечаются только в" и дальше перечень пачки чуть-ли не чаще всего используемых приложений. :-(
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|2.70, Аноним (70), 14:44, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты правда нарезаешь диски каким-то огрызком, хранишь заметки в DE-специфичной мульке и слушаешь музыку - да, в еще одном огрызке?
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|1.8, DiabloPC (ok), 12:30, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ты смотри: прямо неделя бэток DE))
Надеюсь на gtk3 через tlc (ну или обычный vnc) поверх всяких 3Гэ каналов будет бегать не хуже чем 4.12
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|1.9, crypt (ok), 12:31, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> более четырёх лет
они как раз успеют застабилизировать, пользователи распробовать и подсесть, RH выпустит гном4 и gtk4 и все начнется заново.
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|2.12, DiabloPC (ok), 12:37, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так всё правильно: RH и кто там ещё GTK пилят ушли пилить 4-у и наконец-то оставили 3-у в покое - теперь можно пользоваться
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|2.28, Аноним (27), 13:27, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> RH выпустит гном4 и gtk4...
...который поломает совместимость с GTK3+ (опять), и всё начнётся заново.
Исправил, не благодари.
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|4.64, mfa (?), 14:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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после того, как "окраина дикая" начнёт воровать гелий.
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|3.54, IRASoldier (?), 13:49, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, конечно же, все ошибки, о которых сообщают на багтрекеры, оперативно фиксятся!
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|4.67, Аноним (67), 14:40, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отрепорченные - фиксятся. Можно даже на мыло разработчикам написать - они ответят. Лично пробовал и то, и то.
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|5.71, IRASoldier (?), 14:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неоднократно сталкивался с тем, что отрепорченные ошибки не фиксятся годами. А разработчики отвечают что-то вроде "попробуйте так... нет? а так... нет? ну ХЗ".
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|3.55, IRASoldier (?), 13:50, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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UPD
Щас начнётся стандартная песня: "это фриопенсорс, тебе никто ничего не должен!"
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|1.13, Аноним (13), 12:42, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В конфигуратор xfce4-settings добавлен новый бэкенд colord
Хотелось бы всем этим авторам ***d запретить релизить свои поделки без готовых гуевых конфигураторов, которые должны использоваться в любых DE. А то происходит топтание на месте, вместо делания чего-то нового, xfce приходится копипастить то, чему уже 100 лет в обед в других DE
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|2.31, Аноним (27), 13:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть сделать новый Wendoz? *NIX тем и хорош. Мухи... кхм.. GUI отдельно CLI отдельно.
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|3.53, IRASoldier (?), 13:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>GUI отдельно CLI отдельно
Ну вот и предлагается именно что отдельно: GUI-приложению - GUI-конфигуратор.
>Мухи... кхм..
Сделай следующий логичный шаг - отсоедини от компа и выбрось мышь. А потом ещё один - убери нормальный монитор и сядь за какой-нибудь 14" ЭЛТ. А потом и следующий - сядь за терминал древнего мейнфрейма и удовлетвори свои дауншифтерские позывы окончательно.
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|3.24, Аноним (14), 13:15, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это суся напильником проходит. А вот с арчлинука вики:
To change the default white background of desktop icon titles to something more suitable, create or edit ~/.gtkrc-2.0:
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|5.45, Аноним (14), 13:38, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, оно по дефолту выглядит как ... Чтобы настроить, нужно отдельно создавать файл (настройка гуя не через гуй, а через конфиг). И это называется не проблемы XFCE.
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|6.48, тоже Аноним (ok), 13:42, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это было бы проблемой DE, если бы в каждой новой версии этот конфиг нужно было делать по-новому.
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|4.39, тоже Аноним (ok), 13:35, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня в Xubuntu подписи к иконкам на полупрозрачном белом фоне со скругленными углами.
Зависит от настроек, ничего невозможного.
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|4.51, НяшМяш (ok), 13:43, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Mint по-дефолту прозрачный фон, но я для родителей наоборот вернул полупрозрачный фон, чтобы текст ярлыка был лучше читаем. Меняется в css темы спокойно, безо всяких конфигов (в минте, наверное, всё уже оконфигурировали за нас).
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|1.15, Аноним (15), 12:52, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Пользовался разными DE, однако всякий раз возвращался к XFCE. Как к жене...
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|2.32, Аноним (27), 13:30, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На арче 4.13 100 лет уже на GTK3. Как потребляло около 150Мб со всеми фишками, несколькими приложухами на Qt в автозагрузке и блобом Nvidia, так и потребляет.
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|3.37, Fracta1L (ok), 13:33, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На арче 4.13 100 лет уже на GTK3. Как потребляло около 150Мб
> со всеми фишками, несколькими приложухами на Qt в автозагрузке и блобом
> Nvidia, так и потребляет.
Покажи скриншот
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|2.52, НяшМяш (ok), 13:44, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лечится в xorg.conf (если машина слабая), либо просто включением композитора.
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|1.26, Константин (??), 13:18, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переработка панели Thunar вообще неудачная: теперь кнопки навигации видны в любом режиме, тогда как в режиме "ряд кнопок" она не нужна (или требуется лишь кнопка перехода вверх -- движение назад и вперёд обеспечиваются кнопками). Можно было бы ещё лучше сделать -- сделать редактируемую панель навигации с возможностью выбора отображаемых кнопок (как это сделано, например, в PCManFM). Но нет же -- теперь ненастраиваемая панель в любом режиме, на которую при этом очень избирательно применяются темы иконок, отображаясь самым неожиданным образом. Всё ИМХО.
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|2.29, тоже Аноним (ok), 13:27, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакие удачные косметические изменения Thunar-у уже не помогут, имхо.
PCManFM предлагает ровно тот же вид и функционал, но без глюков.
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|4.46, тоже Аноним (ok), 13:40, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапные падения при копировании файлов, неверное определение прав у вставленной флешки - так, навскидку. Это 4.12.
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|1.40, Аноним (36), 13:35, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не могу понять, зачем им трогать файловый менеджер.
Может кто помочь?
Я бы не отказался от гытэка интеграции с ууу гуглодиском.
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|1.41, Аноним (36), 13:35, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не могу понять, зачем им трогать файловый менеджер.
Может кто помочь?
Я бы не отказался от гытэка интеграции с ууу гуглодиском.
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|1.47, IRASoldier (?), 13:41, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще новость очень неплохая - "на библиотеку GTK 3", т.е. мы получаем, фактически, эдакий полноценный Gnome Light и Gnome Alternative.
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|2.50, тоже Аноним (ok), 13:43, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эдакий полноценный Gnome
Скорее так, учитывая любовь гнома к прибиванию всего гвоздями и упрятыванию "ненужных настроек" куда подальше.
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|1.49, th3m3 (ok), 13:42, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В композитном менеджере xfwm4 добавлен vsync через OpenGL, появилась поддержка libepoxy и DRI3/Present, вместо Xrender задействован GLX. Улучшена обработка синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank) для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing).
Я правильно понимаю, что теперь Compton ненужен?
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|1.62, Аноним (62), 14:21, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А незя автору как-то маякнуть, что кроме Ubuntu есть и другие системы. А то как-то уж очень долго ждать будет в других дистрибутивах.
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|1.68, user90 (?), 14:40, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стабильность - признак качества.
Thunar не тргайте: он именно так был и задуман, простым как доска, но реально удобным для несложных действий, что собственно от графического ФМ и требуется. А всякие расширения скриптами (типа как SpaceFM) - это уже извращения. Пишите свои скрипты сами, и все будет Ок!
> Ярлыки на рабочем столе по-прежнему с непрозрачным фоном?
А у меня рабочий стол - это полноэкранный xfce4-terminal. Так о чем ты там, йузерок? Идиоты спрашивают, короче))
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|1.72, user90 (?), 14:49, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> это полноэкранный xfce4-terminal
С прозрачностью конечно, чтобы были видны «офигительные обои» рабочего стола. Но тем не менее никаих иконок на рабочем столе нет - это же не видна)) Для запуска чего-либо апплет Whisker Menu, который просто_удобнее.
Хотя и это не нужно: терминал же! вместо тупого рабочего стола! (Со вкладками, если вы еще не знали).
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