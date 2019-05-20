Представлен предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

Спустя более четырёх лет с момента публикации ветки Xfce 4.12 представлен первый предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14, который ознаменовал переход проекта на стадию мягкой заморозки. На 30 июня запланирован второй тестовый выпуск и выполнение полной заморозки кодовой базы. В зависимости от результатов тестирования 28 июля может быть сформирован третий тестовый выпуск. Релиз ожидается 11 августа. Для тестирования Xfce 4.14pre1 подготовлены образ контейнера в формате Docker и PPA-репозиторий для Ubuntu. Наиболее значительным новшеством Xfce 4.14 является переход c GTK 2 на библиотеку GTK 3. В настоящее время код всех базовых модулей и большинства приложений и плагинов портирован на GTK 3 и доведён до запланированной функциональности. Недоделки отмечаются только в просмотрщике изображений ristretto, программе для записи компакт-дисков xfburn, звуковом микшере xfce4-mixer и музыкальном проигрывателе xfmpc, а также в панельных плагинах xfce4-notes-plugin, xfce4-time-out-plugin, xfce4-mailwatch-plugin, xfce4-cpugraph-plugin и xfce4-stopwatch-plugin. Некоторые изменения, представленные в Xfce 4.14pre1: В композитном менеджере xfwm4 добавлен vsync через OpenGL, появилась поддержка libepoxy и DRI3/Present, вместо Xrender задействован GLX. Улучшена обработка синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank) для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Задействованы новые возможности масштабирования из GTK3, что позволило улучшить работу на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Представлена новая тема оформления;

В конфигуратор xfce4-settings добавлен новый бэкенд colord для настройки корректной цветопередачи с использованием цветовых профилей. Улучшены инструменты для настройки экрана. Добавлены отступы для более удобного восприятия информации во всех диалогах. Добавлена возможность определения профилей мониторов, позволяющая сохранить несколько наборов преднастроек и автоматически менять профили при подключении или отключении дополнительных экранов. Устранено мерцание при смене настроек экрана. Добавлена возможность определения первичного монитора, на котором будут отображаться панели, рабочий стол и уведомления. Подобная возможность может оказаться полезной в многомониторных конфигурациях для привязки панелей к конкретному монитору или для скрытия лишней информации при организации показа презентаций.

Переработан индикатор уведомлений. Добавлена кнопка для очистки журнала поступления уведомлений, перемещён вверх переключатель режима "не беспокоить";

В панели налажено использование прозрачных и полупрозрачных фоновых изображений. Добавлена поддержка интроспекции GObject, позволяющей создавать плагины к панели на различных языках программирования (например, на Python). Обеспечена возможность встраивания диалога настройки в xfce4-settings-manager. Добавлена поддержка настройки размера пиктограмм, общего для панели и всех размещённых плагинов. В конфигуратор также добавлена опция для автоматического расчёта размера пиктограмм в зависимости от ширины панели. Улучшены средства группировки окон - в кнопках сгруппированных окон теперь обрабатываются такие состояния, как активность окна, минимизация окна и наличие важной информации. Представлены новые классы CSS-стилей для использования при создании тем оформления, например, добавлен отдельный класс кнопок для операций с группами окон и специфичные настройки для вертикального и горизонтального размещения панели. В плагинах к панели и в приложениях задействованы символьные пиктограммы. Заменены устаревшие виджеты;

В менеджере сеансов xfce4-session обеспечена поддержка запуска приложений с учётом групп приоритетов, позволяющих определить цепочку зависимостей при запуске. Ранее приложения запускались все разом, что создавало проблемы из-за состояния гонки (пропадание темы в xfce4-panel, запуск нескольких экземпляров апплета nm-applet и т.п.). Теперь приложения запускаются с разделением на группы. Прекращён вывод заставки при запуске. Внесены улучшения в интерфейс управления входом и завершением работы. Добавлена поддержка подключения пользовательских обработчиков при выходе, переходе в спящий режим или перезапуске;

Усовершенствован интерфейс управления питанием (xfce4-power-manager). Улучшена поддержка стационарных систем, для которых больше не показывается предупреждение об отсутствии аккумулятора. Добавлена фильтрация связанных с системой питания событий, передаваемых в xfce4-notifyd для отражения в логе (например, не передаются события изменения яркости);

Обновлено приложение Gigolo с графическим интерфейсом для настройки совместного доступа к хранилищам по сети, используя GIO/GVfs. Программа позволяет быстро примонтировать удалённую файловую систему и управлять закладками на внешние хранилища в файловом менеджере;

Стабилизирован мультимедийный проигрыватель Parole, использующий фреймворк GStreamer и библиотеку GTK+. В состав входят плагины для сворачивания в системный лоток, манипуляции метаданными потока, установки своего заголовка окна и блокирования перехода в спящий режим во время просмотра видео. Значительно упрощена работа на системах, не поддерживающих аппаратное ускорение декодирования видео. Добавлен и включён по умолчанию режим автоматического выбора наиболее оптимального механизма вывода видео. Реализован компактный вариант интерфейса. Улучшена поддержка потокового вещания и воспроизведения файлов с внешних систем;

Обновлён файловый менеджер Thunar, в котором полностью переработана панель отображения файлового пути. На панель добавлены кнопки для перехода к ранее открытым и следующим путям, перехода в домашний каталог и родительский каталог. В правой части панели появилась пиктограмма, клик на которой открывает диалог для редактирования строки с файловым путём. На скриншоте ниже для сравнения показаны старый и новые варианты панели: Обновлён Thunar Plugin API (thunarx), в котором представлена поддержка интроспекции GObject и использования биндингов на различных языках программирования. Обеспечено отображение размера файлов в байтах. Появилась возможность назначения обработчиков для выполнения определённых пользователем действий.Реализована возможность использования Thunar UCA (User Configurable Actions) для внешних сетевых ресурсов. Проведена оптимизация стилистики и интерфейса;

Вместо dbus-glib для обмена сообщениями по шине D-Bus задействована библиотека GDbus и транспортный слой на основе GIO. Использование GDbus позволило решить проблемы с использованием в многопоточных приложениях.



