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Представлен предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

20.05.2019 10:36

Спустя более четырёх лет с момента публикации ветки Xfce 4.12 представлен первый предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14, который ознаменовал переход проекта на стадию мягкой заморозки. На 30 июня запланирован второй тестовый выпуск и выполнение полной заморозки кодовой базы. В зависимости от результатов тестирования 28 июля может быть сформирован третий тестовый выпуск. Релиз ожидается 11 августа. Для тестирования Xfce 4.14pre1 подготовлены образ контейнера в формате Docker и PPA-репозиторий для Ubuntu.

Наиболее значительным новшеством Xfce 4.14 является переход c GTK 2 на библиотеку GTK 3. В настоящее время код всех базовых модулей и большинства приложений и плагинов портирован на GTK 3 и доведён до запланированной функциональности. Недоделки отмечаются только в просмотрщике изображений ristretto, программе для записи компакт-дисков xfburn, звуковом микшере xfce4-mixer и музыкальном проигрывателе xfmpc, а также в панельных плагинах xfce4-notes-plugin, xfce4-time-out-plugin, xfce4-mailwatch-plugin, xfce4-cpugraph-plugin и xfce4-stopwatch-plugin.

Некоторые изменения, представленные в Xfce 4.14pre1:

  • В композитном менеджере xfwm4 добавлен vsync через OpenGL, появилась поддержка libepoxy и DRI3/Present, вместо Xrender задействован GLX. Улучшена обработка синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank) для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Задействованы новые возможности масштабирования из GTK3, что позволило улучшить работу на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Представлена новая тема оформления;
  • В конфигуратор xfce4-settings добавлен новый бэкенд colord для настройки корректной цветопередачи с использованием цветовых профилей.

    Улучшены инструменты для настройки экрана. Добавлены отступы для более удобного восприятия информации во всех диалогах.

    Добавлена возможность определения профилей мониторов, позволяющая сохранить несколько наборов преднастроек и автоматически менять профили при подключении или отключении дополнительных экранов. Устранено мерцание при смене настроек экрана.

    Добавлена возможность определения первичного монитора, на котором будут отображаться панели, рабочий стол и уведомления. Подобная возможность может оказаться полезной в многомониторных конфигурациях для привязки панелей к конкретному монитору или для скрытия лишней информации при организации показа презентаций.

  • Переработан индикатор уведомлений. Добавлена кнопка для очистки журнала поступления уведомлений, перемещён вверх переключатель режима "не беспокоить";
  • В панели налажено использование прозрачных и полупрозрачных фоновых изображений. Добавлена поддержка интроспекции GObject, позволяющей создавать плагины к панели на различных языках программирования (например, на Python). Обеспечена возможность встраивания диалога настройки в xfce4-settings-manager. Добавлена поддержка настройки размера пиктограмм, общего для панели и всех размещённых плагинов. В конфигуратор также добавлена опция для автоматического расчёта размера пиктограмм в зависимости от ширины панели.

    Улучшены средства группировки окон - в кнопках сгруппированных окон теперь обрабатываются такие состояния, как активность окна, минимизация окна и наличие важной информации. Представлены новые классы CSS-стилей для использования при создании тем оформления, например, добавлен отдельный класс кнопок для операций с группами окон и специфичные настройки для вертикального и горизонтального размещения панели. В плагинах к панели и в приложениях задействованы символьные пиктограммы. Заменены устаревшие виджеты;

  • В менеджере сеансов xfce4-session обеспечена поддержка запуска приложений с учётом групп приоритетов, позволяющих определить цепочку зависимостей при запуске. Ранее приложения запускались все разом, что создавало проблемы из-за состояния гонки (пропадание темы в xfce4-panel, запуск нескольких экземпляров апплета nm-applet и т.п.). Теперь приложения запускаются с разделением на группы. Прекращён вывод заставки при запуске. Внесены улучшения в интерфейс управления входом и завершением работы. Добавлена поддержка подключения пользовательских обработчиков при выходе, переходе в спящий режим или перезапуске;
  • Усовершенствован интерфейс управления питанием (xfce4-power-manager). Улучшена поддержка стационарных систем, для которых больше не показывается предупреждение об отсутствии аккумулятора. Добавлена фильтрация связанных с системой питания событий, передаваемых в xfce4-notifyd для отражения в логе (например, не передаются события изменения яркости);
  • Обновлено приложение Gigolo с графическим интерфейсом для настройки совместного доступа к хранилищам по сети, используя GIO/GVfs. Программа позволяет быстро примонтировать удалённую файловую систему и управлять закладками на внешние хранилища в файловом менеджере;
  • Стабилизирован мультимедийный проигрыватель Parole, использующий фреймворк GStreamer и библиотеку GTK+. В состав входят плагины для сворачивания в системный лоток, манипуляции метаданными потока, установки своего заголовка окна и блокирования перехода в спящий режим во время просмотра видео. Значительно упрощена работа на системах, не поддерживающих аппаратное ускорение декодирования видео. Добавлен и включён по умолчанию режим автоматического выбора наиболее оптимального механизма вывода видео. Реализован компактный вариант интерфейса. Улучшена поддержка потокового вещания и воспроизведения файлов с внешних систем;
  • Обновлён файловый менеджер Thunar, в котором полностью переработана панель отображения файлового пути. На панель добавлены кнопки для перехода к ранее открытым и следующим путям, перехода в домашний каталог и родительский каталог. В правой части панели появилась пиктограмма, клик на которой открывает диалог для редактирования строки с файловым путём. На скриншоте ниже для сравнения показаны старый и новые варианты панели:

    Обновлён Thunar Plugin API (thunarx), в котором представлена поддержка интроспекции GObject и использования биндингов на различных языках программирования. Обеспечено отображение размера файлов в байтах. Появилась возможность назначения обработчиков для выполнения определённых пользователем действий.Реализована возможность использования Thunar UCA (User Configurable Actions) для внешних сетевых ресурсов. Проведена оптимизация стилистики и интерфейса;

  • Вместо dbus-glib для обмена сообщениями по шине D-Bus задействована библиотека GDbus и транспортный слой на основе GIO. Использование GDbus позволило решить проблемы с использованием в многопоточных приложениях.


  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: План разработки Xfce 4.14
  3. OpenNews: Ветка Xfce 4.14 оценивается готовой на 80%
  4. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Xfce 4.12. Обзор новшеств
  6. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13, переведённой на GTK+3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xfce
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  • 1.1, Аноним (1), 12:08, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +28 +/
    долгих лет проекту. одно
    из немногих (если не единственное) человеческих ДЕ на сегодняшний день. надеюсь, жтк3 его не убьёт
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:27, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Жтк, жимп, операционная система "жну/линукс", поисковая система "Жужл"
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:35, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жном 3
     
  • 3.18, Winged Doom (?), 12:58, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Цирдан Цорабел!
     
  • 3.35, Mikevmk (?), 13:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и почта на жмайл.цом
     
  • 3.43, тоже Аноним (ok), 13:37, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ЕГГОГ: ИНЖАЛИД ДЕЖИЦЕ
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:17, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Лучший в мире
     
     
  • 2.34, Fuks (?), 13:31, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    после Gnome и остальных
     

  • 1.3, Serg (??), 12:22, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    первая любовь и последняя, во всяком случае пока ))
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    При взгляде на подобные DE складывается впечатление не готового продукта, а некого конструктора. Вы правда не пользуетесь нормальными окружениями и отдаете предпочтение вот "этому"? И ради чего такие жертвы?
     
     
  • 2.6, тоже Аноним (ok), 12:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    При взгляде на подобные комментарии складывается впечатление не полноценного собеседника, а тупого бота. Вы мозгом пользуетесь или предпочитаете в шаблонах "OS" на "DE" поменять и постить?
    У вас в посте прямым текстом написано "я мyдак, сам предмет обсуждения ни разу не пробовал, опыта нет, но очень хочется выпендриться и показать, как я умею создать видимость мнения". Кстати, не умеешь...
     
  • 2.22, roegijerltgjoirjg (?), 13:07, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гибкий конструктор, в котором можно настроить что угодно мышкой без нужды лезть в терминал мне удобнее, чем цельный неповоротливый монолит, который еле настраивается глючными дополнениями сверху.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:21, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы правда не пользуетесь нормальными окружениями и отдаете предпочтение вот "этому"?

    Именно поэтому я на линуксе. И дело не только в DE. Попробуй тонко венду настроить.

     
  • 2.44, IRASoldier (?), 13:38, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И ради чего такие жертвы?

    Вы сами ответили на свой вопрос:

    "(...) а некого конструктора"

    Есть те, кому НРАВЯТСЯ конструкторы за их гибкость, настраиваемость и возможность собрать что угодно - лишь бы деталей хватило.

    Ваш вопрос глуп ровно настолько же, насколько глуп был бы вопрос на форуме фанатов LEGO: "зачем вам 'вот это', если можно пойти и купить готовую игрушку?". И отлуп вы за эту глупость получите соответственный, kekeke.

     
  • 2.65, Антон (??), 14:33, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xfce - нормальное DE без лишнего барахла. Ничего там конструировать не нужно.
     
  • 2.73, Fnjv (?), 14:50, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так особого выбора нет - KDE и Xfce, все!
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:29, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Недоделки отмечаются только в" и дальше перечень пачки чуть-ли не чаще всего используемых приложений. :-(
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 14:44, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты правда нарезаешь диски каким-то огрызком, хранишь заметки в DE-специфичной мульке и слушаешь музыку - да, в еще одном огрызке?
     
     
  • 3.74, Fnjv (?), 14:51, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем их тогда разрабатывают?
     

  • 1.8, DiabloPC (ok), 12:30, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ты смотри: прямо неделя бэток DE))

    Надеюсь на gtk3 через tlc (ну или обычный vnc) поверх всяких 3Гэ каналов будет бегать не хуже чем 4.12

     
  • 1.9, crypt (ok), 12:31, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > более четырёх лет

    они как раз успеют застабилизировать, пользователи распробовать и подсесть, RH выпустит гном4 и gtk4 и все начнется заново.

     
     
  • 2.12, DiabloPC (ok), 12:37, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё правильно: RH и кто там ещё GTK пилят ушли пилить 4-у и наконец-то оставили 3-у в покое - теперь можно пользоваться
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:27, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RH выпустит гном4 и gtk4...

    ...который поломает совместимость с GTK3+ (опять), и всё начнётся заново.

    Исправил, не благодари.

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:51, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда Солнце погаснет, всё стабилизируется.
     
     
  • 4.64, mfa (?), 14:32, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    после того, как "окраина дикая" начнёт воровать гелий.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:35, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А xfdesktop все так же падает при смене обоины?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:03, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не вижу в твоём сообщении ссылки на багтрекер.
     
     
  • 3.54, IRASoldier (?), 13:49, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, конечно же, все ошибки, о которых сообщают на багтрекеры, оперативно фиксятся!
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 14:40, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отрепорченные - фиксятся. Можно даже на мыло разработчикам написать - они ответят. Лично пробовал и то, и то.
     
     
  • 5.71, IRASoldier (?), 14:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неоднократно сталкивался с тем, что отрепорченные ошибки не фиксятся годами. А разработчики отвечают что-то вроде "попробуйте так... нет? а так... нет? ну ХЗ".


     
  • 3.55, IRASoldier (?), 13:50, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    UPD
    Щас начнётся стандартная песня: "это фриопенсорс, тебе никто ничего не должен!"
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:42, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В конфигуратор xfce4-settings добавлен новый бэкенд colord

    Хотелось бы всем этим авторам ***d запретить релизить свои поделки без готовых гуевых конфигураторов, которые должны использоваться в любых DE. А то происходит топтание на месте, вместо делания чего-то нового, xfce приходится копипастить то, чему уже 100 лет в обед в других DE

     
     
  • 2.17, Наше имя Легион (?), 12:55, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гуёвые конфигураторы не нужны.
     
     
  • 3.33, anonblmous (?), 13:31, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. что такое colord и зачем он нужен - вы не знаете?
     
  • 2.31, Аноним (27), 13:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть сделать новый Wendoz? *NIX тем и хорош. Мухи... кхм.. GUI отдельно CLI отдельно.
     
     
  • 3.53, IRASoldier (?), 13:47, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GUI отдельно CLI отдельно

    Ну вот и предлагается именно что отдельно: GUI-приложению - GUI-конфигуратор.

    >Мухи... кхм..

    Сделай следующий логичный шаг - отсоедини от компа и выбрось мышь. А потом ещё один - убери нормальный монитор и сядь за какой-нибудь 14" ЭЛТ. А потом и следующий - сядь за терминал древнего мейнфрейма и удовлетвори свои дауншифтерские позывы окончательно.

     
  • 3.59, Аноним (56), 13:56, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молотком удобнее гвоздь забивать, чем куском железной руды )
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:51, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ярлыки на рабочем столе по-прежнему с непрозрачным фоном?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:00, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О чем бред вообще?? Они там 300 лет как прозрачные?
    http://diablopc.linuxforum.ru/img/ksnip_20190520-125814.png
     
     
  • 3.24, Аноним (14), 13:15, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это суся напильником проходит. А вот с арчлинука вики:
    To change the default white background of desktop icon titles to something more suitable, create or edit ~/.gtkrc-2.0:
     
     
  • 4.30, Аноним (19), 13:28, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это уже не проблемы XFCE ;)
     
     
  • 5.45, Аноним (14), 13:38, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, оно по дефолту выглядит как ... Чтобы настроить, нужно отдельно создавать файл (настройка гуя не через гуй, а через конфиг). И это называется не проблемы XFCE.
     
     
  • 6.48, тоже Аноним (ok), 13:42, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было бы проблемой DE, если бы в каждой новой версии этот конфиг нужно было делать по-новому.
     
  • 4.39, тоже Аноним (ok), 13:35, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в Xubuntu подписи к иконкам на полупрозрачном белом фоне со скругленными углами.
    Зависит от настроек, ничего невозможного.
     
  • 4.51, НяшМяш (ok), 13:43, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Mint по-дефолту прозрачный фон, но я для родителей наоборот вернул полупрозрачный фон, чтобы текст ярлыка был лучше читаем. Меняется в css темы спокойно, безо всяких конфигов (в минте, наверное, всё уже оконфигурировали за нас).
     
  • 4.69, Аноним (67), 14:41, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот арч https://i.imgur.com/2JqJvss.png
    Ничего нигде не трогал.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:52, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пользовался разными DE, однако всякий раз возвращался к XFCE. Как к жене...
     
     
  • 2.63, helgi (??), 14:30, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кабЕль!
     

  • 1.16, Fracta1L (ok), 12:53, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько оно теперь оперативки потребляет?
     
     
  • 2.32, Аноним (27), 13:30, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На арче 4.13 100 лет уже на GTK3. Как потребляло около 150Мб со всеми фишками, несколькими приложухами на Qt в автозагрузке и блобом Nvidia, так и потребляет.
     
     
  • 3.37, Fracta1L (ok), 13:33, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На арче 4.13 100 лет уже на GTK3. Как потребляло около 150Мб
    > со всеми фишками, несколькими приложухами на Qt в автозагрузке и блобом
    > Nvidia, так и потребляет.

    Покажи скриншот

     
  • 3.58, DiabloPC (ok), 13:54, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На удаленке пробовал запускать? Как оно себя ведет?
     
  • 2.57, Бананим (ok), 13:53, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меньше чем хром или электрон (VS Code, Slack, Atom, etc) :)
     

  • 1.21, Alexklonoff (?), 13:06, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тиринг уже устранили?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:33, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты топиком не ошибся, мальчик? Кеды дальше по коридору.
     
  • 2.52, НяшМяш (ok), 13:44, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лечится в xorg.conf (если машина слабая), либо просто включением композитора.
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:07, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    *МЫШЬ*
    @
    *КРОДЕТСЯ*
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:17, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Живи, крыска, процветай!
     
  • 1.26, Константин (??), 13:18, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переработка панели Thunar вообще неудачная: теперь кнопки навигации видны в любом режиме, тогда как в режиме "ряд кнопок" она не нужна (или требуется лишь кнопка перехода вверх -- движение назад и вперёд обеспечиваются кнопками). Можно было бы ещё лучше сделать -- сделать редактируемую панель навигации с возможностью выбора отображаемых кнопок (как это сделано, например, в PCManFM). Но нет же -- теперь ненастраиваемая панель в любом режиме, на которую при этом очень избирательно применяются темы иконок, отображаясь самым неожиданным образом. Всё ИМХО.
     
     
  • 2.29, тоже Аноним (ok), 13:27, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакие удачные косметические изменения Thunar-у уже не помогут, имхо.
    PCManFM предлагает ровно тот же вид и функционал, но без глюков.
     
     
  • 3.42, Аноним (36), 13:36, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие глюки?
     
     
  • 4.46, тоже Аноним (ok), 13:40, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапные падения при копировании файлов, неверное определение прав у вставленной флешки - так, навскидку. Это 4.12.
     
  • 4.61, danonimous (?), 14:09, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thunar 1.8.4 иногда зависает/падает. Slackware64-current.
     

  • 1.38, Fuks (?), 13:34, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неужели это кому-то еще нужно? Лучше закопать и забыть.
     
  • 1.40, Аноним (36), 13:35, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не могу понять, зачем им трогать файловый менеджер.
    Может кто помочь?
    Я бы не отказался от гытэка интеграции с ууу гуглодиском.
     
  • 1.41, Аноним (36), 13:35, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не могу понять, зачем им трогать файловый менеджер.
    Может кто помочь?
    Я бы не отказался от гытэка интеграции с ууу гуглодиском.
     
  • 1.47, IRASoldier (?), 13:41, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще новость очень неплохая - "на библиотеку GTK 3", т.е. мы получаем, фактически, эдакий полноценный Gnome Light и Gnome Alternative.
     
     
  • 2.50, тоже Аноним (ok), 13:43, 20/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эдакий полноценный Gnome

    Скорее так, учитывая любовь гнома к прибиванию всего гвоздями и упрятыванию "ненужных настроек" куда подальше.

     

  • 1.49, th3m3 (ok), 13:42, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В композитном менеджере xfwm4 добавлен vsync через OpenGL, появилась поддержка libepoxy и DRI3/Present, вместо Xrender задействован GLX. Улучшена обработка синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank) для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing).

    Я правильно понимаю, что теперь Compton ненужен?

     
  • 1.60, Растошизик (?), 14:03, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Позовите, когда перепишут на Rust.
     
  • 1.62, Аноним (62), 14:21, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А незя автору как-то маякнуть, что кроме Ubuntu есть и другие системы. А то как-то уж очень долго ждать будет в других дистрибутивах.
     
  • 1.66, Аноним (66), 14:37, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно.
     
  • 1.68, user90 (?), 14:40, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стабильность - признак качества.

    Thunar не тргайте: он именно так был и задуман, простым как доска, но реально удобным для несложных действий, что собственно от графического ФМ и требуется. А всякие расширения скриптами (типа как SpaceFM) - это уже извращения. Пишите свои скрипты сами, и все будет Ок!

    > Ярлыки на рабочем столе по-прежнему с непрозрачным фоном?

    А у меня рабочий стол - это полноэкранный xfce4-terminal. Так о чем ты там, йузерок? Идиоты спрашивают, короче))

     
  • 1.72, user90 (?), 14:49, 20/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > это полноэкранный xfce4-terminal

    С прозрачностью конечно, чтобы были видны «офигительные обои» рабочего стола. Но тем не менее никаих иконок на рабочем столе нет - это же не видна)) Для запуска чего-либо апплет Whisker Menu, который просто_удобнее.
    Хотя и это не нужно: терминал же! вместо тупого рабочего стола! (Со вкладками, если вы еще не знали).

     
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