Intel опубликовал редакцию дистрибутива Clear Linux для разработчиков приложений

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|1.1, Аноним (1), 10:32, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Объясните, почему они не сосредоточили усилия на дырах в процах, а вместо этого выпускают нескучные дистры?
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|2.2, Аноним (2), 10:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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Может быть потому, что у Интела есть и другие подразделения, которые тоже работают?
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|3.10, ss (??), 11:02, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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А зачем интел держи левые подразеделния занимающиеся украшательствами, в то время как должен был бросить все силы на закрытие уязвимостей?
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|4.17, Konstantin (??), 12:07, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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так Интел просто не знает, что они левые. Вы им скажите. Уверен, они оценят ваши ценные бизнес советы.
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|6.24, Аноним (24), 13:16, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Совсем не аргумент. Может быть без этих левых подразделений показанный Вами "подъем" был бы еще жестче. Так что предложение остается в силе - скажите интелу что те подразделения левые и все эти "левые программисты" и прочий персонал (включая уборщиц) должны броситься мучать Verilog и рисовать схемы процов даже дома в туалете на своих мобилах.
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|7.26, ыы (?), 13:27, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вы как обычно ничего не поняли и продолжаете "жить на своей волне".
лучший способ сказать интелу что он веде себя неправильно, имеет левые подразделения- не покупать его процессоры и продать его акции.
что уже было сделано :)
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|4.30, Аноним84701 (ok), 15:00, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем интел держи левые подразеделния занимающиеся украшательствами, в то время
> как должен был бросить все силы на закрытие уязвимостей?
Мы пробовали в прошлый раз!
Но уборщицы, почему-то, не смогли найти и закрыть даже треть.
Посмотрим, что нам завхоз с помошниками выдаст, если облажаются -- тоже пинком под зад!
Менаджемент Штеуда.
PS: *увидел ветку выше* О, так я не один такой Петроc^W искрометно-юморный!
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|2.3, Растоманы (?), 10:40, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Инженеров по процам не осталось, только старые шаблоны и клауд архитекторы линукса.
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|1.4, Аноним (4), 10:44, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Наконец-то появилась хоть одна сборка линукса, предназначенная для сборки приложений! А то я в Дебиане устал доустанавливать -dev пакеты постоянно. В других дистрах, по слухам, так же, с той лишь разницей, что там -devel вместо -dev. А тут всё уже установлено, и не клюёт разрабу мозг!!!
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|2.7, Аноним (7), 10:48, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да появился дистрибутив для сборок для этого конкретного дистрибутива ура.
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|2.8, ss (??), 10:49, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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теперь жизнь разработчика стенет не только легче но и намного продуктивней.
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|2.11, Аноним (11), 11:04, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>В других дистрах, по слухам, так же, с той лишь разницей, что там -devel вместо -dev.
Ставь Gentoo, там такой проблемы нет.
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|2.20, Аноним (20), 12:23, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В arch linux нет -dev пакетов, с библиотекой ставятся и заголовные файлы.
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|2.27, Аноним (27), 13:46, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Slackware ставится целиком, со всем вместе и для dev в том числе
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|1.5, Аноним (7), 10:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю что они в своем дистрибутивном флетпак репозитории не поддерживают версии и там всегда только та которую они сами решат? И из-за этого в собственном магазине для установки go нужной версии они предлагают её скачать с докер хаб и использовать через докер?
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|1.6, Нанобот (ok), 10:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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оказывается, clear OS и clear linux - два разных дистрибутива. и как тут не запутаться?
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|1.9, ss (??), 10:51, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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одно приложение - одна ОС...один физический процессор...одна физическая банка памяти
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|2.21, Аноним (21), 12:27, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну тогда уже еще один сервер, одна полка, одна стойка, один дата-центр, одна планета...
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|1.18, lucentcode (ok), 12:12, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне кажется, это маразм. Что-то подобное, только в VM, а не котейнерах предлагала Рутковская когда-то. Помнится, не один год дистр пилили, а юзать его было не кому.
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|2.22, Аноним (-), 12:43, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Qubes OS. Ну почему же: отлично пользуюсь им на протяжении более двух лет. Альтернатив ему все равно нет. Сейчас в ChromeOS работу линуксовых приложений сделали на тех же идеях, даже лучше. Но с зондами.
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|3.29, Неаноним (?), 13:52, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на тех же идеях <…> Но с зондами
Так главная идея-то — избавиться от зондов!
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