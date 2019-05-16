The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Intel опубликовал редакцию дистрибутива Clear Linux для разработчиков приложений

16.05.2019 09:21

Компания Intel сообщила о расширении области применения дистрибутива Clear Linux, ранее позиционируемого как специализированное решение для контейнерной изоляции. Новая редакция Clear Linux Developer Edition позволяет использовать дистрибутив на системах разработчиков в качестве пользовательского окружения. По умолчанию предлагается рабочий стол GNOME, но опционально доступны KDE Plasma, Xfce, LXQt, Awesome и i3.

Дистрибутив Clear Linux обеспечивает строгую изоляцию приложений при помощи контейнеров, разделённых с использованием полноценной виртуализации. Базовая часть дистрибутива содержит только минимальный набор инструментов для запуска контейнеров и обновляется атомарно. Все приложения оформлены в виде пакетов Flatpak или наборов (Bundle), запускаемых в отдельных контейнерах.

Редакция для разработчиков кроме подготовки наборов с графическими и пользовательскими приложениями примечательно расширением поддержки оборудования, интеграцией отладочной системы на базе FUSE, добавлением нового инсталлятора и введением в строй каталога приложений, в котором предложены наборы для развёртывания окружений для разработки с использованием различных языков и технологий.

Предоставляется отдельный базовый набор c-basic, включающий сборочные инструментарии на базе свежих версий LLVM и GCC с оптимизациями для чипов Intel (специфичные для контейнерных инфраструктур компоненты выделены в набор containers-basic). Также добавлены преднастроенные наборы для развётывания систем машинного обучения (Deep Learning Reference Stack на базе Intel DL Boost с оптимизациями для Intel Xeon Scalable) и анализа больших объёмов данных (Data Analytics Reference Stack на базе Apache Hadoop и Apache Spark).

Особенности Clear Linux:

  • Бинарная модель поставки дистрибутива. Обновление системы могут производится в двух режимах: наложение исправлений на работающую систему и полное обновление системы через установку нового образа в отдельный снапшот Btrfs и замену активного снапшота на новый;
  • Агрегирование пакетов в наборы (bundle), образующие готовую функциональность, независимо от того, сколько программных компонентов их образуют. Bundle и образ системного окружения формируются на основе репозитория RPM-пакетов, но поставляются без разделения на пакеты. Внутри контейнеров выполняется специально оптимизированная копия Clear Linux, содержащая необходимые для запуска целевого приложения наборы (bundle);
  • Эффективная система установки обновлений, встроенная в базовую часть дистрибутива и обеспечивающая ускоренную доставку обновлений с исправлением критических проблем и уязвимостей. Обновление в Clear Linux включает только непосредственно изменившиеся данные, поэтому типовые исправления уязвимостей и ошибок занимают всего несколько килобайт и устанавливаются почти мгновенно;
  • Единая система версионирования - версия дистрибутива представляет состояние и версии всех входящих в него компонентов, что удобно для создания воспроизводимых конфигураций и отслеживания изменений компонентов дистрибутива на файловом уровне. Изменение/обновлений любой части системы всегда приводит к изменению общей версии всего дистрибутива (если в обычных дистрибутивах лишь увеличивается номер версии определённого пакета, то в Clear Linux увеличивается версия самого дистрибутива);
  • Stateless-подход к определению конфигурации, подразумевающий, что различные классы настроек разделены (настройки OS, пользователя и системы хранятся раздельно), система не сохраняет своё состояние (stateless) и после установки не содержит каких-либо настроек в директории /etc, а генерирует настройки на лету на основе указанных при запуске шаблонов. Для сброса системных настроек в значения по умолчанию можно просто удалить /etc и /var;
  • Использование полноценной виртуализации (KVM) для запуска контейнеров, что позволяет обеспечить высокий уровня безопасности. Время запуска контейнеров незначительно отстаёт от традиционных систем контейнерной изоляции (namespaces, cgroups) и приемлемо для запуска контейнеров приложений по требованию (время запуска виртуального окружения составляет около 200мс, а дополнительное потребление памяти 18-20 Мб на контейнер). Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Shared Memory), что позволяет организовать совместное использование ресурсов хост-системы и подключить к разным гостевым системам общий шаблон системного окружения.


  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.intel.com/new...)
  2. OpenNews: Intel объявил о разработке высоконадёжного дистрибутива Linux
  3. OpenNews: Выпуск Kata Containers 1.0 с изоляцией на основе виртуализации
  4. OpenNews: Компании Intel и Hyper представили проект Kata Containers
  5. OpenNews: Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go
  6. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clear, linux, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Объясните, почему они не сосредоточили усилия на дырах в процах, а вместо этого выпускают нескучные дистры?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    Может быть потому, что у Интела есть и другие подразделения, которые тоже работают?
     
     
  • 3.10, ss (??), 11:02, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    А зачем интел держи левые подразеделния  занимающиеся украшательствами, в то время как должен был бросить все силы на закрытие уязвимостей?
     
     
  • 4.17, Konstantin (??), 12:07, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    так Интел просто не знает, что они левые. Вы им скажите. Уверен, они оценят ваши ценные бизнес советы.
     
     
  • 5.23, ыы (?), 12:44, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уже: https://www.finanz.ru/aktsii/Intel
    если вы думаете что нынешняя тенденция это начало крутого подъема- продолжайте... :)
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 13:16, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Совсем не аргумент. Может быть без этих левых подразделений показанный Вами "подъем" был бы еще жестче. Так что предложение остается в силе - скажите интелу что те подразделения левые и все эти "левые программисты" и прочий персонал (включая уборщиц) должны броситься мучать Verilog и рисовать схемы процов даже дома в туалете на своих мобилах.
     
     
  • 7.26, ыы (?), 13:27, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы как обычно ничего не поняли и продолжаете "жить на своей волне".
    лучший способ сказать интелу что он веде себя неправильно, имеет левые подразделения- не покупать его процессоры и продать его акции.
    что уже было сделано :)
     
  • 4.30, Аноним84701 (ok), 15:00, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем интел держи левые подразеделния  занимающиеся украшательствами, в то время
    > как должен был бросить все силы на закрытие уязвимостей?

    Мы пробовали в прошлый раз!
    Но уборщицы, почему-то, не смогли найти и закрыть даже треть.
    Посмотрим, что нам завхоз с помошниками выдаст, если облажаются -- тоже пинком под зад!
    Менаджемент Штеуда.

    PS: *увидел ветку выше* О, так я не один такой Петроc^W искрометно-юморный!

     
  • 2.3, Растоманы (?), 10:40, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Инженеров по процам не осталось, только старые шаблоны и клауд архитекторы линукса.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:44, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Наконец-то появилась хоть одна сборка линукса, предназначенная для сборки приложений! А то я в Дебиане устал доустанавливать -dev пакеты постоянно. В других дистрах, по слухам, так же, с той лишь разницей, что там -devel вместо -dev. А тут всё уже установлено, и не клюёт разрабу мозг!!!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:48, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да появился дистрибутив для сборок для этого конкретного дистрибутива ура.
     
  • 2.8, ss (??), 10:49, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    теперь жизнь разработчика стенет не только легче но и намного продуктивней.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:04, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >В других дистрах, по слухам, так же, с той лишь разницей, что там -devel вместо -dev.

    Ставь Gentoo, там такой проблемы нет.

     
  • 2.12, анонимуссс (?), 11:09, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ставь генту, там есть все что нужно
     
  • 2.19, Ilya Indigo (ok), 12:14, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откройте для себя openSUSE и её OBS!
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:23, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В arch linux нет -dev пакетов, с библиотекой ставятся и заголовные файлы.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:46, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackware ставится целиком, со всем вместе и для dev в том числе
     

  • 1.5, Аноним (7), 10:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю что они в своем дистрибутивном флетпак репозитории не поддерживают версии и там всегда только та которую они сами решат? И из-за этого в собственном магазине для установки go нужной версии они предлагают её скачать с докер хаб и использовать через докер?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:11, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у них вроде нет своего, там flathub можно использовать.
     

  • 1.6, Нанобот (ok), 10:45, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    оказывается, clear OS и clear linux - два разных дистрибутива. и как тут не запутаться?
     
  • 1.9, ss (??), 10:51, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    одно приложение - одна ОС...один физический процессор...одна физическая банка памяти

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:27, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну тогда уже еще один сервер, одна полка, одна стойка, один дата-центр, одна планета...
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:54, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Учитывая, сколько у них дыр в тех же процах вылезло - не, спасибо.
     
  • 1.15, InuYasha (?), 12:01, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd тоже в отдельной виртуалке запускать будут? :_D
    marasm enhardened...
     
     
  • 2.16, Naraku (?), 12:02, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Маразм это старческое заболевание. Стоило бы провериться.
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:49, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    systemd никому не нужен, его время прошло не начавшись :-)
     

  • 1.18, lucentcode (ok), 12:12, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, это маразм. Что-то подобное, только в VM, а не котейнерах предлагала Рутковская когда-то. Помнится, не один год дистр пилили, а юзать его было не кому.
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 12:43, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Qubes OS. Ну почему же: отлично пользуюсь им на протяжении более двух лет. Альтернатив ему все равно нет. Сейчас в ChromeOS работу линуксовых приложений сделали на тех же идеях, даже лучше. Но с зондами.
     
     
  • 3.29, Неаноним (?), 13:52, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на тех же идеях <…> Но с зондами

    Так главная идея-то — избавиться от зондов!

     
  • 2.25, Аноним (25), 13:19, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам кажется.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Fornex
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру