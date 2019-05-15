Выпуск VirtualBox 6.0.8

В самой первой версии с поддержкой KVM (2.6.20, февраль 2007) размеры исходников были 43 KB для SVM и 52 KB для VMX, каждый в одном отдельном файле.

Ситуацию на текущий момент (5.1, май 2019) можно посмотреть в https://github.com/torvalds/linux/tree/master/arch/x86/kvm + https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/x86/kvm/Makefile. Исходники для SVM - 192 KB на 2 файла, для VMX - 421 KB на 6 файлов в отдельном подкаталоге. Скомпилированные распакованные модули занимают: 197 KB SVM и 772 KB VMX (по файлам из kernel-core-5.1.0-1.fc31.x86_64.rpm).

Может сложиться впечатление, что людей, способных поддерживать аппаратную виртуализацию Intel в VirtualBox, найти сложно, что у них "не дошли руки", что "реализация nested virtualization для процессоров AMD оказалась проще" - всё не так на самом деле. Ведь ясно же, что разработчики VirtualBox просто ленятся)))

