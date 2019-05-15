Выпуск VirtualBox 6.0.8

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|1.1, Аноним (1), 11:30, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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в одном из недавних релизов была представлена функция вложенной виртуализации но в документации к тому релизу была сноска что это касается только хостов с процессорами от адм, ктонибудь в курсе что является причиной такой дискриминации? в то что причина может быть только в лени разрабов както слабовато верится.
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|2.2, Нанобот (ok), 11:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ктонибудь в курсе что является причиной такой дискриминации
я не в курсе, но подозреваю, что причина в ограничености ресурсов разработчиков - у них не дошли руки
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|2.4, zanswer CCNA RS and S (?), 12:34, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если верить разным разрозненным заметкам, реализация nested virtualization для процессоров AMD оказалась проще, для Intel они тоже готовят решение.
Более подробных технических деталей я не видел.
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|3.21, Гвоздь (?), 13:31, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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запуск nx-os или IOSXE.
На vmware взлетит, на боксе нет( требует nested)
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|2.16, xi (??), 21:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для понимания этого достаточно посмотреть исходники модулей и соответствующие скомпилированные модули ядра Linux для поддержки аппаратной виртуализации - kvm-amd.ko (SVM) и kvm-intel.ko (VMX).
В самой первой версии с поддержкой KVM (2.6.20, февраль 2007) размеры исходников были 43 KB для SVM и 52 KB для VMX, каждый в одном отдельном файле.
Ситуацию на текущий момент (5.1, май 2019) можно посмотреть в https://github.com/torvalds/linux/tree/master/arch/x86/kvm + https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/x86/kvm/Makefile. Исходники для SVM - 192 KB на 2 файла, для VMX - 421 KB на 6 файлов в отдельном подкаталоге. Скомпилированные распакованные модули занимают: 197 KB SVM и 772 KB VMX (по файлам из kernel-core-5.1.0-1.fc31.x86_64.rpm).
Может сложиться впечатление, что людей, способных поддерживать аппаратную виртуализацию Intel в VirtualBox, найти сложно, что у них "не дошли руки", что "реализация nested virtualization для процессоров AMD оказалась проще" - всё не так на самом деле. Ведь ясно же, что разработчики VirtualBox просто ленятся)))
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|1.3, Аноним (3), 12:32, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все уже ошибки пофиксили, из тех что в шестой наделали? Подскажите, кто пользуется, стоит ли с пятой уже переходить.
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|1.6, m (??), 13:26, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Хост Ubuntu 18.04, гость Win7.
С утра перешел на версию 6.0.8, так как ubuntu из репозитария скачал 5.2.30,
а Oracle не выложил на сайт плагин для этой версии.
Миграция прошла успешно, гость запустился.
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|5.11, m (??), 16:29, 15/05/2019 Скрыто
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|1.13, Аноним (13), 19:19, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Устранён сбой при восстановления сохранённого состояния VM;
не прошло и года, из-за этого пришлось откатываться на 5.х.х
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|1.18, Kaiwas (?), 22:57, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в манджаре не ставится экстеншнпак. ругается на что-то там. в работе глюков не замечено.
в итоге для 6.0.6 стоит экстеншн от 6.0.0
В 6.0.0 не работали сетевые диски в шиндовсгосте.
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|1.19, Kaiwas (?), 23:15, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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по ощущениям вьюпорт в 6.0 работает шустрее чем в 5х и ваще вроле бы отзывчевее. но тесты не проводил.
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|1.20, m (??), 09:06, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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VMM (Virtual Machine Manager) RedHat объявил устаревшим.
Чем теперь рулить гостями, кроме virsh?
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