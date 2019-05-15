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Выпуск VirtualBox 6.0.8

15.05.2019 11:15

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0.8, в котором отмечено 11 исправлений. Про добавление защиты от атак с использованием вчера раскрытых уязвимостей класса MDS (Microarchitectural Data Sampling) в списке изменений не упоминается, несмотря на то, что VirtualBox указан в числе гипервизоров, подверженных атаке. Вероятно исправления включены, но как уже было раньше, не отражены среди изменений.

Основные изменения в выпуске 6.0.8:

  • Решены проблемы со сборкой модулей ядра для хост-систем с Linux при использовании нестандартной или отладочной конфигурации (например, при сборке модулей из другого каталога);
  • В гостевых системах на базе Linux обеспечена поддержка совместных каталогов при использовании ядра Linux 3.16.35, а также решена проблема с обработкой совместных каталогов в режиме только для чтения;
  • Устранён сбой при восстановления сохранённого состояния VM;
  • В интерфейсе пользователя обеспечен показ полных путей к файлам в окне "New Medium";
  • Решены проблемы с пробросом кликов мышью в виртуальные машины с несколькими прикреплёнными экранами;
  • Устранён крах при выключении виртуальной машины без графического контроллера;
  • В API частично исправлена обработка конфигурации VM, конфликтующей с другими VM на уровне пересечений UUID;
  • Для хостов и гостевых систем на базе Windows добавлена возможность использования более 4096 символов в именах совместных каталогов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.6
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.4
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    в одном из недавних релизов была представлена функция вложенной виртуализации но в документации к тому релизу была сноска что это касается только хостов с процессорами от адм, ктонибудь в курсе что является причиной такой дискриминации? в то что причина может быть только в лени разрабов както слабовато верится.
     
     
  • 2.2, Нанобот (ok), 11:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ктонибудь в курсе что является причиной такой дискриминации

    я не в курсе, но подозреваю, что причина в ограничености ресурсов разработчиков - у них не дошли руки

     
  • 2.4, zanswer CCNA RS and S (?), 12:34, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если верить разным разрозненным заметкам, реализация nested virtualization для процессоров AMD оказалась проще, для Intel они тоже готовят решение.

    Более подробных технических деталей я не видел.

     
  • 2.14, Это я (?), 19:53, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А можно пример необходимости вложенной виртуализации?
     
     
  • 3.21, Гвоздь (?), 13:31, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запуск nx-os или IOSXE.
    На vmware  взлетит, на боксе нет( требует nested)
     
  • 2.16, xi (??), 21:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для понимания этого достаточно посмотреть исходники модулей и соответствующие скомпилированные модули ядра Linux для поддержки аппаратной виртуализации - kvm-amd.ko (SVM) и kvm-intel.ko (VMX).

    В самой первой версии с поддержкой KVM (2.6.20, февраль 2007) размеры исходников были 43 KB для SVM и 52 KB для VMX, каждый в одном отдельном файле.

    Ситуацию на текущий момент (5.1, май 2019) можно посмотреть в https://github.com/torvalds/linux/tree/master/arch/x86/kvm + https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/x86/kvm/Makefile. Исходники для SVM - 192 KB на 2 файла, для VMX - 421 KB на 6 файлов в отдельном подкаталоге. Скомпилированные распакованные модули занимают: 197 KB SVM и 772 KB VMX (по файлам из kernel-core-5.1.0-1.fc31.x86_64.rpm).

    Может сложиться впечатление, что людей, способных поддерживать аппаратную виртуализацию Intel в VirtualBox, найти сложно, что у них "не дошли руки", что "реализация nested virtualization для процессоров AMD оказалась проще" - всё не так на самом деле. Ведь ясно же, что разработчики VirtualBox просто ленятся)))

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:32, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все уже ошибки пофиксили, из тех что в шестой наделали? Подскажите, кто пользуется, стоит ли с пятой уже переходить.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 6.0.6 сломали vagrant, баг до сих пор открыт

    https://www.virtualbox.org/ticket/18598

     
     
  • 3.17, GentooBoy (ok), 21:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже не важно, кто сейчас использует вагрант когда везде докер
     
  • 2.9, Frank. (?), 16:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а что, мы их собирались фиксить что-ли? 8-O

     

  • 1.6, m (??), 13:26, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хост Ubuntu 18.04, гость Win7.
    С утра перешел на версию 6.0.8, так как ubuntu из репозитария скачал 5.2.30,
    а Oracle не выложил на сайт плагин для этой версии.
    Миграция прошла успешно, гость запустился.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:41, 15/05/2019 Скрыто
    		• +3 +/
     
     
  • 3.8, m (??), 14:47, 15/05/2019 Скрыто
    		• –2 +/
     
     
  • 4.10, нах (?), 16:12, 15/05/2019 Скрыто
    		• –2 +/
     
     
  • 5.11, m (??), 16:29, 15/05/2019 Скрыто
    		• –2 +/
     
     
  • 6.12, Аноним (12), 18:42, 15/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 7.15, soarin (ok), 20:04, 15/05/2019 Скрыто
    		• –2 +/
     

     ....нить свёрнута, показать (6)

  • 1.13, Аноним (13), 19:19, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Устранён сбой при восстановления сохранённого состояния VM;

    не прошло и года, из-за этого пришлось откатываться на 5.х.х

     
  • 1.18, Kaiwas (?), 22:57, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в манджаре не ставится экстеншнпак. ругается на что-то там. в работе глюков не замечено.
    в итоге для 6.0.6 стоит экстеншн от 6.0.0
    В 6.0.0  не работали сетевые диски в шиндовсгосте.
     
  • 1.19, Kaiwas (?), 23:15, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по ощущениям вьюпорт в 6.0 работает шустрее чем в 5х и ваще вроле бы отзывчевее. но тесты не проводил.
     
  • 1.20, m (??), 09:06, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VMM (Virtual Machine Manager) RedHat объявил устаревшим.
    Чем теперь рулить гостями, кроме virsh?
     

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