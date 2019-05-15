Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

> Миш, а как с альтами быть? Вам ведь не хватает ментейнеров. Всем крупным дистрибутивным линуксовым проектам не хватает майнтейнеров, насколько мне известно. > Как вы эту проблему решаете? Как и все -- способствуем привлекательности проекта для участия в нём (как отдельных людей, так и сотрудников технологических партнёров), на тяжёлые и нудные задачи обеспечиваем время и силы штатных сотрудников -- ну и да, продолжаем совершенствовать автоматизацию. > Все время использовать роботов для сборки тоже не выход. Ну роботы условные -- как комбайн с комбайнёром, т.е. всегда под присмотром человека. > Или у вас есть нейронная сеть, чтобы делать нормальные пакеты? Таким пока никто не занимался, ну и доверие результат у меня лично вряд ли вызовет -- человека хоть спросить можно, "почему ты решил так сделать", а нейросетку и забэкапить толком не получится, насколько понимаю.

