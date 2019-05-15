Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

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|1.1, Аноним (1), 09:32, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А где же, где же нескучный guix в топах? Посмотрел их пакеты - оформляются они на языке scheme. Идея так себе, особенно идея вместо применения патчей делать программно какие-то find/replace по сорцам в едином гигантском scm-файле.
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|2.4, Andrey Mitrofanov (?), 10:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> А где же, где же нескучный guix в топах? Посмотрел их пакеты
> - оформляются они на языке scheme. Идея так себе, особенно идея
> вместо применения патчей делать программно какие-то find/replace по сорцам в едином
> гигантском scm-файле.
Деситтна. Твои идеи лучше, Анон. Твои нескучные - в топтопах.
Пойду на почтампт отобью телеграмку в GNU - всё, пасаны, опеннет сказла -- закрыйвайтеся. </это всё меняет> </агащаз>
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|2.18, Аноним (18), 16:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А где же, где же нескучный guix в топах?
Там где ему и место.
> Идея так себе, особенно идея
"Так себе"? Всё что связано с lisp - неудачная шутка от языков программирования, это идея просто кошмарная.
> вместо применения патчей делать программно какие-то find/replace по сорцам в едином гигантском scm-файле.
Это, в общем, нормально и много где используется в виде вызова sed'а. Главное не мешать sed и патчи и чётко понимать когда что применимо.
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|3.32, Попугай Кеша (?), 12:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Так себе"? Всё что связано с lisp - неудачная шутка от языков программирования, это идея просто кошмарная.
Нет, товарищ. Шутка - это ты.
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|2.17, Аноним (18), 16:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В прошлый раз уже писали, он впереди только потому что автоматически импортирует 100500 пакетов R.
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|3.19, Michael Shigorin (ok), 16:22, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В прошлый раз уже писали, он впереди только потому что автоматически
> импортирует 100500 пакетов R.
Гм, предложить ребятам http://altlinux.org/autoimports к рассмотрению, что ли -- туда в т.ч. подмножество CPAN импортируется. :}
(тем более раз уж у них всякие AUR есть)
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|4.21, Аноним (18), 16:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно. И автоимпорты nix из статистики нужно выкинуть. Из этих метрик можно делать косвенные выводы о качестве работы мантейнеров, а следовательно о вероятности столкнуться с проблемами и скорости их исправления при их наличии, а автоимпорты статистику ломают, не гарантируя качества, и проблемы там исправлять никто не будет. Переклеить шильдики и получить 100500 неработающих пакетов может любой школьник, не надо ставить это в один ряд с полноценной поддержкой, тестированем и интеграцией, которой занимаются мантейнеры пакетов.
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|5.23, Michael Shigorin (ok), 16:48, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не нужно. И автоимпорты nix из статистики нужно выкинуть.
Субъективно скорее отнести в другую категорию -- поскольку это по факту доступные пакеты, но метод сопровождения в корне отличается.
> Переклеить шильдики и получить 100500 неработающих пакетов может
> любой школьник
Вообще-то не любой д.м.н., как показывает практика.
> не надо ставить это в один ряд с полноценной поддержкой, тестированем
> и интеграцией, которой занимаются мантейнеры пакетов.
Если кому интересно _всерьёз_ -- могу предложить к вдумчивому просмотру и чтению доклады viy@altlinux: http://0x1.tv/Категория:Игорь_Власенко
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|1.8, rshadow (ok), 11:35, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:
Я правильно понимаю что в Debian софт поновее чем в Fedora?
Летс зе срач бегин.
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|2.12, Аноним (13), 12:36, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вы же понимаете, что в Debian'е тоже разные репы бывают?..
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|2.20, Аноним (18), 16:29, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я правильно понимаю что в Debian софт поновее чем в Fedora?
Определение "поновее" у каждого своё.
> Летс зе срач бегин.
Сраться не о чем когда есть конкретная статистика. Если вам лень ходить по ссылке в новости:
- по абсолютном числу свежих пакетов debian unstable и testing > fedora > debian stable
- по процентному соотношению свежих пакетов fedora > debian
- freebsd делает их обеих по обеим метрикам
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|2.22, Аноним (18), 16:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что такое гидра? Там автоматический импорт сотен пакетов R и Haskell, тупо накручивающий циферки.
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|3.26, Аноним (26), 23:53, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, и почему при количестве пакетов 36019 они не в топе?
Мне как гентушнику интересно...
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|1.25, Аноним (25), 21:02, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Миш, а как с альтами быть? Вам ведь не хватает ментейнеров. Как вы эту проблему решаете? Все время использовать роботов для сборки тоже не выход. Или у вас есть нейронная сеть, чтобы делать нормальные пакеты?
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|2.31, Michael Shigorin (ok), 11:28, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Миш, а как с альтами быть? Вам ведь не хватает ментейнеров.
Всем крупным дистрибутивным линуксовым проектам не хватает майнтейнеров, насколько мне известно.
> Как вы эту проблему решаете?
Как и все -- способствуем привлекательности проекта для участия в нём (как отдельных людей, так и сотрудников технологических партнёров), на тяжёлые и нудные задачи обеспечиваем время и силы штатных сотрудников -- ну и да, продолжаем совершенствовать автоматизацию.
> Все время использовать роботов для сборки тоже не выход.
Ну роботы условные -- как комбайн с комбайнёром, т.е. всегда под присмотром человека.
> Или у вас есть нейронная сеть, чтобы делать нормальные пакеты?
Таким пока никто не занимался, ну и доверие результат у меня лично вряд ли вызовет -- человека хоть спросить можно, "почему ты решил так сделать", а нейросетку и забэкапить толком не получится, насколько понимаю.
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|1.29, Аноним (29), 01:30, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> быстрого поточного парсинга больших JSON файлов
yajl переизобрели что-ли?
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|2.30, Аноним (30), 03:54, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. YAJL генерирует низкоуровневые события типа "начало массива", "конец словаря", "скаляр" и т.д. из которых нужно собирать объект, а JsonSlicer отдаёт уже готовые объекты. Т.е. если у вас многогигабайтный JSON список (или словарь) чего-то (в случае Repology описаний пакетов), JsonSlicer позволяет одной строкой по этим чевотам проитерироваться, не занимая памяти больше размера одного объекта и со скоростью не уступающей штатному json.
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