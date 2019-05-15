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Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

15.05.2019 08:34

Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого регулярно собирается и сравнивается информация о версиях пакетов во множестве репозиториев, публикует очередной отчёт. Целью проекта является улучшение взаимодействия мантейнеров пакетов из различных дистрибутивов как между собой, так и с авторами ПО - в частности, проект помогает быстрее обнаруживать выпуски новых версий ПО, следить за актуальностью пакетов, унифицировать схемы именования и версионирования, поддерживать метаинформацию в актуальном состоянии, делиться патчами и решениями проблем и улучшать переносимость ПО.

  • Число поддерживаемых репозиториев превысило 230. Добавлена поддержка BunsenLabs, Pisi, Salix, Solus, T2 SDE, Void Linux, ELRepo, Mer Project, репозиториев EMacs пакетов GNU Elpa и MELPA, MSYS2 (msys2, mingw), набора расширенных репозиториев OpenSUSE. Удалён прекративший развитие репозиторий Rudix.
  • Ускорено обновление репозиториев
  • Переработана система проверки доступности ссылок (т.е. URL указаных в пакетах как домашние страницы проектов или ссылки на дистрибутивы) - вынесено в отдельный проект, добавлена поддержка проверки доступности по IPv6, отображение подробного статуса (пример), улучшена диагностика проблем с DNS и SSL.
  • В отдельный проект также оформлен широко применяющийся внутри проекта Python модуль для быстрого поточного парсинга больших JSON файлов, без загрузки их в память целиком.

Топ репозиториев по общему количеству пакетов:

  • AUR (46938)
  • nix (45274)
  • Debian и производные (32629) (лидирует Raspbian)
  • FreeBSD (26893)
  • Fedora (22194)

Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах):

  • nix (39594)
  • Debian и производные (23715) (лидирует Raspbian)
  • FreeBSD (21507)
  • AUR (20647)
  • Fedora (18844)

Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:

  • nix (21835)
  • FreeBSD (16260)
  • Debian и производные (15012) (лидирует Raspbian)
  • Fedora (13612)
  • AUR (11586)

Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетами и не считая upstream коллекций модулей типа CPAN, Hackage, PyPi):

  • Ravenports (98.76%)
  • nix (85.02%)
  • Arch и производные (84.91%)
  • Void (83.45%)
  • Adélie (82.88%)

Общая статистика:

  • 232 репозиторев
  • 175 тысяч проектов
  • 2.03 миллиона отдельных пакетов
  • 32 тысячи мейнтейнеров
  • 49 тысяч зафиксированных релизов за последние полгода
  • 13% проектов выпустили за прошедшие полгода как минимум одну новую версию


  1. Главная ссылка к новости (https://repology.org...)
  2. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  3. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  4. OpenNews: Полугодовой отчёт проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  5. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  6. OpenNews: Введён в строй сервис для анализа версий пакетов в репозиториях
Автор новости: AMDmi3
Тип: Обобщение
Ключевые слова: repology
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  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А где же, где же нескучный guix в топах? Посмотрел их пакеты - оформляются они на языке scheme. Идея так себе, особенно идея вместо применения патчей делать программно какие-то find/replace по сорцам в едином гигантском scm-файле.
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov (?), 10:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > А где же, где же нескучный guix в топах? Посмотрел их пакеты
    > - оформляются они на языке scheme. Идея так себе, особенно идея
    > вместо применения патчей делать программно какие-то find/replace по сорцам в едином
    > гигантском scm-файле.

    Деситтна.  Твои идеи лучше, Анон.  Твои нескучные - в топтопах.

    Пойду на почтампт отобью телеграмку в GNU - всё, пасаны, опеннет сказла -- закрыйвайтеся.  </это всё меняет> </агащаз>

     
  • 2.13, Аноним (13), 13:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За такие шутки неплохо бы не модерить, а банить на недельку.
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А где же, где же нескучный guix в топах?

    Там где ему и место.

    > Идея так себе, особенно идея

    "Так себе"? Всё что связано с lisp - неудачная шутка от языков программирования, это идея просто кошмарная.

    > вместо применения патчей делать программно какие-то find/replace по сорцам в едином гигантском scm-файле.

    Это, в общем, нормально и много где используется в виде вызова sed'а. Главное не мешать sed и патчи и чётко понимать когда что применимо.

     
     
  • 3.32, Попугай Кеша (?), 12:34, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Так себе"? Всё что связано с lisp - неудачная шутка от языков программирования, это идея просто кошмарная.

    Нет, товарищ. Шутка - это ты.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:59, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А никс-то во всем параметрам впереди
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 16:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В прошлый раз уже писали, он впереди только потому что автоматически импортирует 100500 пакетов R.
     
     
  • 3.19, Michael Shigorin (ok), 16:22, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В прошлый раз уже писали, он впереди только потому что автоматически
    > импортирует 100500 пакетов R.

    Гм, предложить ребятам http://altlinux.org/autoimports к рассмотрению, что ли -- туда в т.ч. подмножество CPAN импортируется. :}

    (тем более раз уж у них всякие AUR есть)

     
     
  • 4.21, Аноним (18), 16:42, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно. И автоимпорты nix из статистики нужно выкинуть. Из этих метрик можно делать косвенные выводы о качестве работы мантейнеров, а следовательно о вероятности столкнуться с проблемами и скорости их исправления при их наличии, а автоимпорты статистику ломают, не гарантируя качества, и проблемы там исправлять никто не будет. Переклеить шильдики и получить 100500 неработающих пакетов может любой школьник, не надо ставить это в один ряд с полноценной поддержкой, тестированем и интеграцией, которой занимаются мантейнеры пакетов.
     
     
  • 5.23, Michael Shigorin (ok), 16:48, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не нужно. И автоимпорты nix из статистики нужно выкинуть.

    Субъективно скорее отнести в другую категорию -- поскольку это по факту доступные пакеты, но метод сопровождения в корне отличается.

    > Переклеить шильдики и получить 100500 неработающих пакетов может
    > любой школьник

    Вообще-то не любой д.м.н., как показывает практика.

    > не надо ставить это в один ряд с полноценной поддержкой, тестированем
    > и интеграцией, которой занимаются мантейнеры пакетов.

    Если кому интересно _всерьёз_ -- могу предложить к вдумчивому просмотру и чтению доклады viy@altlinux: http://0x1.tv/Категория:Игорь_Власенко

     

  • 1.8, rshadow (ok), 11:35, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:

    Я правильно понимаю что в Debian софт поновее чем в Fedora?
    Летс зе срач бегин.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В ветке experimental - запросто.
     
  • 2.12, Аноним (13), 12:36, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вы же понимаете, что в Debian'е тоже разные репы бывают?..
     
  • 2.20, Аноним (18), 16:29, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я правильно понимаю что в Debian софт поновее чем в Fedora?

    Определение "поновее" у каждого своё.

    > Летс зе срач бегин.

    Сраться не о чем когда есть конкретная статистика. Если вам лень ходить по ссылке в новости:

    - по абсолютном числу свежих пакетов debian unstable и testing > fedora > debian stable
    - по процентному соотношению свежих пакетов fedora > debian
    - freebsd делает их обеих по обеим метрикам

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:20, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я так понимаю nix так неплохо подрос из за гидры ?
     
     
  • 2.22, Аноним (18), 16:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое гидра? Там автоматический импорт сотен пакетов R и Haskell, тупо накручивающий циферки.
     
     
  • 3.24, Аноним (10), 17:10, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сколько без них ?
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:23, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где же gentoo? Какие-то топы у них не правильные!
     
     
  • 2.14, ig0r (??), 13:30, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://repology.org/repository/gentoo
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:53, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, и почему при количестве пакетов 36019 они не в топе?
    Мне как гентушнику интересно...
     
     
  • 4.28, Аноним (18), 00:32, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что пакеты это не проекты.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:08, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    32 тысячи мейнтейнеров - впечатляет.
     
  • 1.16, Michael Shigorin (ok), 15:50, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отличный и весьма полезный проект, спасибо занимающимся.
     
  • 1.25, Аноним (25), 21:02, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Миш, а как с альтами быть? Вам ведь не хватает ментейнеров. Как вы эту проблему решаете? Все время использовать роботов для сборки тоже не выход. Или у вас есть нейронная сеть, чтобы делать нормальные пакеты?
     
     
  • 2.31, Michael Shigorin (ok), 11:28, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Миш, а как с альтами быть? Вам ведь не хватает ментейнеров.

    Всем крупным дистрибутивным линуксовым проектам не хватает майнтейнеров, насколько мне известно.

    > Как вы эту проблему решаете?

    Как и все -- способствуем привлекательности проекта для участия в нём (как отдельных людей, так и сотрудников технологических партнёров), на тяжёлые и нудные задачи обеспечиваем время и силы штатных сотрудников -- ну и да, продолжаем совершенствовать автоматизацию.

    > Все время использовать роботов для сборки тоже не выход.

    Ну роботы условные -- как комбайн с комбайнёром, т.е. всегда под присмотром человека.

    > Или у вас есть нейронная сеть, чтобы делать нормальные пакеты?

    Таким пока никто не занимался, ну и доверие результат у меня лично вряд ли вызовет -- человека хоть спросить можно, "почему ты решил так сделать", а нейросетку и забэкапить толком не получится, насколько понимаю.

     

  • 1.27, antonkachsheev (?), 00:26, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еее. Void добавили. Вполне неплохо, что хоть в одном он топе оказался.
     
  • 1.29, Аноним (29), 01:30, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > быстрого поточного парсинга больших JSON файлов

    yajl переизобрели что-ли?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 03:54, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. YAJL генерирует низкоуровневые события типа "начало массива", "конец словаря", "скаляр" и т.д. из которых нужно собирать объект, а JsonSlicer отдаёт уже готовые объекты. Т.е. если у вас многогигабайтный JSON список (или словарь) чего-то (в случае Repology описаний пакетов), JsonSlicer позволяет одной строкой по этим чевотам проитерироваться, не занимая памяти больше размера одного объекта и со скоростью не уступающей штатному json.
     

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