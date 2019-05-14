В OpenBSD-CURRENT добавлена утилита sysupgrade для автоматического обновления

В OpenBSD добавлена утилита sysupgrade, предназначенная для автоматического обновления системы до нового релиза или снапшота ветки CURRENT.

Sysupgrade загружает необходимые для обновления файлы, проверяет их при помощи signify, копирует bsd.rd (специальный ramdisk, работающий полностью из оперативной памяти, используемый для установки, обновления и восстановления системы) в bsd.upgrade и инициирует перезагрузку системы. Загрузчик, обнаружив наличие bsd.upgrade, начинает его автоматическую загрузку (может быть отменено пользователем) и автоматическое обновление системы до загруженной ранее версии.

Уже сейчас sysupgrade можно использовать для автоматического обновления до актуальных ежедневных снапшотов CURRENT, начиная с релиза OpenBSD 6.6 предполагается его использование для обновления с релиза на релиз. До появления sysupgrade аналогичные действия было необходимо проделывать вручную или автоматизировать самостоятельно.

Для установки обновлений безопасности и исправлений ошибок на стабильные релизы OpenBSD по-прежнему предлагается использовать утилиту syspatch, накладывающую бинарные патчи с исправлениями на базовую систему.



