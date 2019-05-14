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В OpenBSD-CURRENT добавлена утилита sysupgrade для автоматического обновления

14.05.2019 00:05

В OpenBSD добавлена утилита sysupgrade, предназначенная для автоматического обновления системы до нового релиза или снапшота ветки CURRENT.

Sysupgrade загружает необходимые для обновления файлы, проверяет их при помощи signify, копирует bsd.rd (специальный ramdisk, работающий полностью из оперативной памяти, используемый для установки, обновления и восстановления системы) в bsd.upgrade и инициирует перезагрузку системы. Загрузчик, обнаружив наличие bsd.upgrade, начинает его автоматическую загрузку (может быть отменено пользователем) и автоматическое обновление системы до загруженной ранее версии.

Уже сейчас sysupgrade можно использовать для автоматического обновления до актуальных ежедневных снапшотов CURRENT, начиная с релиза OpenBSD 6.6 предполагается его использование для обновления с релиза на релиз. До появления sysupgrade аналогичные действия было необходимо проделывать вручную или автоматизировать самостоятельно.

Для установки обновлений безопасности и исправлений ошибок на стабильные релизы OpenBSD по-прежнему предлагается использовать утилиту syspatch, накладывающую бинарные патчи с исправлениями на базовую систему.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/openbsd/st...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.5
  3. OpenNews: В OpenBSD предложен новый системный вызов unveil() для изоляции ФС
  4. OpenNews: В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)
  5. OpenNews: В OpenBSD введено в практику использование цифровых подписей для патчей
  6. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd, sysupgrade
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  • 1.1, Тимофей (??), 00:54, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Уже сейчас sysupgrade можно использовать для автоматического обновления до актуальных ежедневных снапшотов CURRENT

    Это просто праздник какой-то!

     
     
  • 2.2, Дон Ягон (?), 01:14, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всякий уточню ещё раз: "уже сейчас" - это только если у тебя CURRENT.
    Впрочем, обновиться до снапшотов CURRENT тривиально: загружаешь https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/snapshots/amd64/bsd.rd , грузишься в него, давишь U, отвечаешь на вопросы инсталлера.

    Ещё интересного почитать по теме:
    https://www.codemadness.org/openbsd-autoinstall.html
    https://www.tumfatig.net/20190426/openbsd-automatic-upgrade/

     
     
  • 3.4, ssh (ok), 02:40, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На всякий уточню ещё раз: "уже сейчас" - это только если у тебя CURRENT.

    Ну вот, я с 4.9 до 6.3 включительно, использовал -current на лэптопе, с 6.4 решил использовать -stable, но видимо не судьба. :D

     
     
  • 4.6, Дон Ягон (?), 02:50, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот, я с 4.9 до 6.3 включительно, использовал -current на лэптопе, с 6.4 решил использовать -stable, но видимо не судьба. :D

    -stable - это скучно ;).

    PS: Ох уж эта моя FreeBSDшная привычка писать -stable/-current капсом =\

     

  • 1.3, Дон Ягон (?), 02:38, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    $ s='which sysupgrade' ; file $s ; wc -l $s
    /usr/sbin/sysupgrade: Korn shell script text executable
         194 /usr/sbin/sysupgrade
    $

    ;)

     
     
  • 2.5, ssh (ok), 02:49, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > /usr/sbin/sysupgrade: Korn shell script text executable
    >      194 /usr/sbin/sysupgrade

    Ну а что? Скромно и со вкусом. :)

     
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