Выпуск композитного менеджера KWin-lowlatency 5.15.5

Представлен выпуск проекта KWin-lowlatency 5.15.5, в рамках которого подготовлен вариант композитного менеджера для KDE Plasma 5.15, дополненный патчами для увеличения отзывчивости интерфейса и исправления некоторых проблем, связанных со скоростью реакции на действия пользователя, таких как притормаживание ввода. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv2. Для Arch Linux в AUR предоставляется готовый PKGBUILD. В включению в Gentoo ebuild готовится опция для сборки KWin с патчами lowlatency.

Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки систем с видеокартами NVIDIA. Код DRM VBlank заменён на использование glXWaitVideoSync для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing) без негативного влияние на отзывчивость. Изначально присутствующая в KWin защита от разрывов реализована с использованием таймера и может приводить к большим задержкам (до 50мс) вывода и, как следствие, к запаздыванию реакции при вводе.

Добавлены дополнительные настройки (System Settings > Display and Monitor > Compositor), позволяющие подобрать оптимальный баланс между отзывчивостью и функциональностью. По умолчанию отключена поддержка линейной анимации (можно вернуть в настройках). Добавлен режим отключения перенаправлений полноэкранного вывода через транзитный буфер ("unredirected fullscreen"), позволяющий добиться повышения производительности полноэкранных приложений.



