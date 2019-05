Выпуск композитного менеджера KWin-lowlatency 5.15.5

3.18 , DiabloPC ( ok ), 15:04, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это на иксах или на вяленом??

4.21 , Константавр ( ok ), 16:09, 12/05/2019 На иксах. Живенько та.

5.23 , DiabloPC ( ok ), 16:18, 12/05/2019 Хм, ну что ж, попробую вечером найти (ну или собрать) под сюзю, посмотримс....

3.19 , Аноним ( 19 ), 16:02, 12/05/2019 По чем конкретно ты это понял? Чёт разницы не заметил

4.24 , Константавр ( ok ), 16:47, 12/05/2019 От клика мыши до начала какого-то действия всегда задержка была, теперь практически сразу есть реакция.