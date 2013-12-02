Выпуск композитного менеджера KWin-lowlatency 5.15.5

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|2.5, Аноним (5), 10:08, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Путаешь, не тормозят Гном и Огнелис (но только квантум!), а Плазма - не падает.
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|3.14, Аноним (14), 13:32, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гном очень тормозит, больше всех. Задержка в пол секунды при открытии обзора - это просто фейл,
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|4.15, marks (?), 14:10, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это из-за анимации. Да и, как ни странно, не во всех дистрибутивах замечал. Сам очень удивился отзывчивости интерфейса в гноме в Федоре, например. А если, допустим, поставить Dash to Dock и отключить в её настройках анимации при нажатии на обзор, то будет ощутимо быстрее.
Ну и что уж говорить о Cinnamon, разработчики которого обмазали джава-скриптом своё ДЕ так, что на отображение меню уходила пара секунд. Каждый раз. Почему-то у меня не кешировались иконки и можно было наблюдать за красивой (нет) постепенной прорисовкой иконок меню. Да и сами они одумались потом, что их поделие, оказывается, тормозит. Вот уж неожиданность. Разработчки поставили, наверное, своё ДЕ и прозрели наконец спустя год.
Да и это ж был в любом случае сарказм.
Плазма не падает. Гном не тормозит. Firefox не тормозит до квантум-релиза. Хром - самый быстрый и щедрый к ресурсам браузер, а оперативку совсем не жрёт, даже возращает у некоторых.
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|6.22, marks (?), 16:16, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По умолчанию гном не особо обмазан жабоскриптом. Я говорю именно об использовании в ДЕ. В Cinnamon по сути используются, если я правильно понял, прямо в компонентах рабочего стола JS. И не самый лучший был код, который сильно тёк. Что-то типа взяли гном, обмазали его расширениями и готово. Кстати, в отличие от Budgie, где переписаны на Vala даже расширения и индикаторы. Ну и Elementary c с Пантеоном.
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|5.23, DiabloPC (ok), 16:18, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, ну что ж, попробую вечером найти (ну или собрать) под сюзю, посмотримс....
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|4.24, Константавр (ok), 16:47, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От клика мыши до начала какого-то действия всегда задержка была, теперь практически сразу есть реакция.
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|2.13, Аноним84701 (ok), 13:30, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И тут внезапно вождь Острый Глаз заметил, что kwin5 тормозит...
Просто перестали сравнивать исключительно с гномовской матерью, запустив что-то простое + compton (новый) – и тут-то оказалось, "Ух ты! А что, так быстро на этом железе тоже можно было?"
Ваш КО
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|1.11, Аноним (11), 11:13, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хорошо бы проект KWin-Xorg, а то официальные разрабы на фичи Xorg забили.
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