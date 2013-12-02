The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск композитного менеджера KWin-lowlatency 5.15.5

12.05.2019 09:21

Представлен выпуск проекта KWin-lowlatency 5.15.5, в рамках которого подготовлен вариант композитного менеджера для KDE Plasma 5.15, дополненный патчами для увеличения отзывчивости интерфейса и исправления некоторых проблем, связанных со скоростью реакции на действия пользователя, таких как притормаживание ввода. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv2. Для Arch Linux в AUR предоставляется готовый PKGBUILD. В включению в Gentoo ebuild готовится опция для сборки KWin с патчами lowlatency.

Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки систем с видеокартами NVIDIA. Код DRM VBlank заменён на использование glXWaitVideoSync для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing) без негативного влияние на отзывчивость. Изначально присутствующая в KWin защита от разрывов реализована с использованием таймера и может приводить к большим задержкам (до 50мс) вывода и, как следствие, к запаздыванию реакции при вводе.

Добавлены дополнительные настройки (System Settings > Display and Monitor > Compositor), позволяющие подобрать оптимальный баланс между отзывчивостью и функциональностью. По умолчанию отключена поддержка линейной анимации (можно вернуть в настройках). Добавлен режим отключения перенаправлений полноэкранного вывода через транзитный буфер ("unredirected fullscreen"), позволяющий добиться повышения производительности полноэкранных приложений.

  1. Главная ссылка к новости (http://tildearrow.zapto.org/?p...)
  2. OpenNews: Анонсирован Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile
  3. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kwin, kde, latency
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А меня тут местные эксперты уверяли, что плазма не тормозит.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:08, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Путаешь, не тормозят Гном и Огнелис (но только квантум!), а Плазма - не падает.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:32, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном очень тормозит, больше всех. Задержка в пол секунды при открытии обзора - это просто фейл,
     
     
  • 4.15, marks (?), 14:10, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это из-за анимации. Да и,  как ни странно, не во всех дистрибутивах замечал. Сам очень удивился отзывчивости интерфейса в гноме в Федоре, например. А если, допустим, поставить Dash to Dock и отключить в её настройках анимации при нажатии на обзор, то будет ощутимо быстрее.
    Ну и что уж говорить о Cinnamon, разработчики которого обмазали джава-скриптом своё ДЕ так, что на отображение меню уходила пара секунд. Каждый раз. Почему-то у меня не кешировались иконки и можно было наблюдать за красивой (нет) постепенной прорисовкой иконок меню. Да и сами они одумались потом, что их поделие, оказывается, тормозит. Вот уж неожиданность. Разработчки поставили, наверное, своё ДЕ и прозрели наконец спустя год.

    Да и это ж был в любом случае сарказм.
    Плазма не падает. Гном не тормозит. Firefox не тормозит до квантум-релиза. Хром - самый быстрый и щедрый к ресурсам браузер, а оперативку совсем не жрёт, даже возращает у некоторых.

     
     
  • 5.17, proninyaroslav (ok), 14:47, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном тоже обмазан JS. И кеды (QML + JS).
     
     
  • 6.22, marks (?), 16:16, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию гном не особо обмазан жабоскриптом. Я говорю именно об использовании в ДЕ. В Cinnamon по сути используются, если я правильно понял, прямо в компонентах рабочего стола JS. И не самый лучший был код, который сильно тёк. Что-то типа взяли гном, обмазали его расширениями и готово. Кстати, в отличие от Budgie, где переписаны  на Vala даже  расширения и индикаторы.  Ну и Elementary c с Пантеоном.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:29, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Квин и плазма это разные вещи.
    квин оконный мэнеджер
     

  • 1.2, Константавр (ok), 09:43, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вау. спасибо. ща заценим. А настройки старые нужно снести?
     
     
  • 2.9, Константавр (ok), 10:46, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Блин, работает. Действительно отзывчивее. Спасибо авторам огромное.
     
     
  • 3.18, DiabloPC (ok), 15:04, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на иксах или на вяленом??
     
     
  • 4.21, Константавр (ok), 16:09, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На иксах. Живенько та.
     
     
  • 5.23, DiabloPC (ok), 16:18, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, ну что ж, попробую вечером найти (ну или собрать) под сюзю, посмотримс....
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:02, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По чем конкретно ты это понял? Чёт разницы не заметил
     
     
  • 4.24, Константавр (ok), 16:47, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От клика мыши до начала какого-то действия всегда задержка была, теперь практически сразу есть реакция.
     

  • 1.8, Аноним (7), 10:31, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я никогда не видела чтобы kwin тормозил, но всё равно хорошо.
     
     
  • 2.16, Какаянахренразница (ok), 14:15, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него тормозной путь большой.
     

  • 1.10, Кирилл (??), 10:49, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тут внезапно вождь Острый Глаз заметил, что kwin5 тормозит...
     
     
  • 2.13, Аноним84701 (ok), 13:30, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И тут внезапно вождь Острый Глаз заметил, что kwin5 тормозит...

    Просто перестали сравнивать исключительно с гномовской матерью, запустив что-то простое + compton (новый) – и тут-то оказалось, "Ух ты! А что, так быстро на этом железе тоже можно было?"
    Ваш КО


     

  • 1.11, Аноним (11), 11:13, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошо бы проект KWin-Xorg, а то официальные разрабы на фичи Xorg забили.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 16:04, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какими конкретно фичами тебя обделили?
     

  • 1.12, Анонимс (?), 11:30, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну теперь точн не одного разрыва и задержки!
     
  • 1.25, Аноним (25), 17:04, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о, прикольно
    а я тупо этот пакет пересобираю
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Fornex
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру