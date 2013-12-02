Выпуск российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.13

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|1.3, AlexYeCu_not_logged (?), 23:09, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>например, запрещено проводить декомпиляцию и дизассемблирование продукта
Это почему ещё?
Если я правильно понимаю, в Common Edition ничего своего особо-то и нет, а если вдруг чего, то исходники есть. Боятся, что кто-то выявит в собранных пакетах некие, скажем, особенности, которых нет при сборке из представленных исходников?
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|2.7, Аноним (7), 23:14, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Код пакетов как бы есть, но повторяемых сборок нет, а вручную проверять отсутствие закладок запрещено лицензией.
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|3.11, AlexYeCu_not_logged (?), 23:16, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вручную проверять отсутствие закладок запрещено лицензией
Вот и мне интересно: они туда закладок понапихали, или это обычная корпоративно-виндузячья дурость и жадность такие фортели выкидывать заставляют?
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|2.10, Аноним (2), 23:16, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие например особенности ты там собрался увидеть? Всё их разработки закрытые, а то что свободное лежит вместе с исходниками.
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|3.14, AlexYeCu_not_logged (?), 23:21, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Какие например особенности ты там собрался увидеть?
Например, «водяные знаки», подставляемые в создаваемые документы всякими там Gimp-ами и LibreOffice-ами.
Как в северокорейском дистрибутиве RedStar OS, или как он там зовётся.
Предустановленные сертификаты для MitM, причём как-нибудь нестандартно предустановленные, что их так просто не обнаружить.
Доступ по ssh, куда-нибудь хитро впихнутый или тому подобный бэкдор.
Да хоть отправка содержимого харда (хотя бы названий файлов) при обновлении.
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|4.23, Аноним (2), 23:31, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>«водяные знаки», подставляемые в создаваемые документы всякими там Gimp-ами и LibreOffice-ами.
С этого места поподробнее.
>Доступ по ssh, куда-нибудь хитро впихнутый или тому подобный бэкдор.
Ты и правда думаешь, что там мегахакеры сидят? Максимум костыль подставят. Ресурсы не те совсем.
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|3.20, Аноним (20), 23:26, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они туда ГОСТ запихали и закрыли? Молодцы, чё. А от gnupg хоть исходники дают?
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|2.19, Аноним (20), 23:25, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если я правильно понимаю, в Common Edition ничего своего особо-то и нет, а если вдруг чего, то исходники есть.
Исходники Fly закрыты.
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|1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 23:11, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще ограничения занятные, подход «спереть чужое, назвать своим и начать на этом основании что-то требовать» сквозит в каждой строчке лицензионного соглашения.
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|1.6, Аноним (7), 23:12, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Chromium 72, Firefox 65,
А как дистрибутив, преподносимый как сверхзащищённый, может предлагать откровенно давно протухшие версии браузеров, в которых полно известных уязвимостей?
> Linux 4.15, но опционально доступно и ядро Linux 4.19.
И как там патчи PaX поживают после их закрытия или их теперь выпилили из Astra? Не Astra ли тот "нахлебник", из-за которого психанул разработчик Grsecurity?
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|2.15, Аноним (2), 23:22, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не Astra ли тот "нахлебник", из-за которого психанул разработчик Grsecurity?
Ты и правда думаешь, что он знает про какой-то 1001-й узкоспециализированный дистрибутив...
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|2.21, Аноним (20), 23:29, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как дистрибутив, преподносимый как сверхзащищённый, может предлагать откровенно давно протухшие версии браузеров, в которых полно известных уязвимостей?
Так CE вроде бы не позиционируется как сверхзащищённый. Хотя в SE и подавно тухлятина.
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|1.8, AlexYeCu_not_logged (?), 23:15, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С другой стороны, «Настоящее СОГЛАШЕНИЕ НЕ дает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на».
А вот лицензии входящих в состав Астры продуктов (GPL v. 2 и 3, MPL, APL, BSDL и прочие) вполне дают.
Оно, конечно, можно прикопаться ко всяким там пиктограммам или чего они там ещё нарисовали, может к торговой марке ещё…
Есть юристы в теме?
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|2.12, Аноним (2), 23:18, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так почти все российские дистрибутивы так идут. Кроме, может, кальки. Странно, что ты только сейчас это заметил.
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|3.16, AlexYeCu_not_logged (?), 23:23, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так почти все российские дистрибутивы так идут. Кроме, может, кальки. Странно, что ты только сейчас это заметил.
Не пользовался. Всё больше Fedora, да Debian… Последнее (и первое) что (условно) российской видел — ASP, но это лет так 15+ назад было.
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|3.22, AlexYeCu_not_logged (?), 23:31, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Декомпиляцию и дизассемблирование любых составных частей
> ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, кроме случаев, предусмотренных законодательством
> Российской Федерации.
Хм, ст. 1280 ГК РФ:
1) осуществлять действия, необходимые для функционирования программы для ЭВМ или базы данных (в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в программу для ЭВМ или базу данных изменений исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя, исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;
2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем осуществления действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.
Рекурсия, однако.
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|1.9, Аноним (9), 23:16, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ЛОЛ, а в firefox 65 плагины у них не отваливаются ли? хотя наверное "не безопасно" .. нет плагинов - нет проблем =)
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