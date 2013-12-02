Выпуск российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.13

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:14, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Код пакетов как бы есть, но повторяемых сборок нет, а вручную проверять отсутствие закладок запрещено лицензией.

3.11 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 23:16, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вручную проверять отсутствие закладок запрещено лицензией Вот и мне интересно: они туда закладок понапихали, или это обычная корпоративно-виндузячья дурость и жадность такие фортели выкидывать заставляют?

2.10 , Аноним ( 2 ), 23:16, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие например особенности ты там собрался увидеть? Всё их разработки закрытые, а то что свободное лежит вместе с исходниками.

3.14 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 23:21, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Какие например особенности ты там собрался увидеть? Например, «водяные знаки», подставляемые в создаваемые документы всякими там Gimp-ами и LibreOffice-ами.

Как в северокорейском дистрибутиве RedStar OS, или как он там зовётся.

Предустановленные сертификаты для MitM, причём как-нибудь нестандартно предустановленные, что их так просто не обнаружить.

Доступ по ssh, куда-нибудь хитро впихнутый или тому подобный бэкдор.

Да хоть отправка содержимого харда (хотя бы названий файлов) при обновлении.

4.23 , Аноним ( 2 ), 23:31, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >«водяные знаки», подставляемые в создаваемые документы всякими там Gimp-ами и LibreOffice-ами. С этого места поподробнее.

>Доступ по ssh, куда-нибудь хитро впихнутый или тому подобный бэкдор. Ты и правда думаешь, что там мегахакеры сидят? Максимум костыль подставят. Ресурсы не те совсем.

2.17 , mikhailnov ( ok ), 23:24, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исходников, например, openssh нет.

3.20 , Аноним ( 20 ), 23:26, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они туда ГОСТ запихали и закрыли? Молодцы, чё. А от gnupg хоть исходники дают?

2.19 , Аноним ( 20 ), 23:25, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если я правильно понимаю, в Common Edition ничего своего особо-то и нет, а если вдруг чего, то исходники есть. Исходники Fly закрыты.

