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Выпуск российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.13

11.05.2019 23:00

Компании "НПО РусБИТех" опубликовала выпуск дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.13, построенного на пакетной базе Debian GNU/Linux и поставляемого с собственным рабочим столом Fly (интерактивная демонстрация), использующим библиотеку Qt. Для загрузки доступны iso-образы (3.7 Гб, x86-64), бинарный репозиторий и исходные тексты пакетов. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей, например, запрещено проводить декомпиляцию и дизассемблирование продукта.

Основные изменения:

  • Графическое окружение Fly адаптировано для использования на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Обеспечена группировка запущенных приложений на панели задач.
  • В режиме киоска предоставлена возможность определения собственных параметров изоляции для отдельного приложения. Реализовано удаление киоска вместе с пользователем;
  • В файловом менеджере fly-fm в контекстное меню добавлена кнопка «Свойства» для просмотра свойств каталога. Скорректирована логика сравнения контрольных сумм в свойствах файла;
  • Улучшена поддержка запуска в окружениях виртуализации;
  • В утилиту «Проверка обновлений» встроек редактор репозиториев;
  • В инсталляторе добавлены опции запроса пароля sudo для администратора и включения автоматического входа в графический сеанс;
  • Добавлены новые пакеты: http-сервер Nginx 1.14.1, утилита управления ключами и паролями Seahorse 3.20, видеоредактор Shotcut 18.03, Wine 4.0, winetricks, Playonlinux 4.3.4, сервер ltsp, видеоплеер vlc (vlc-nox) и т.д.
  • Обновлены версии более 1000 пакетов, в том числе Chromium 72, Firefox 65, Thunderbird 60.5.1, менеджер заметок CherryTree 0.38.7, Samba 4.9.4, FreeIPA 4.6.4. По умолчанию предлагается ядро Linux 4.15, но опционально доступно и ядро Linux 4.19.


  1. Главная ссылка к новости (https://vk.com/@astra_linux-no...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
  3. OpenNews: Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux
  4. OpenNews: Astra Linux и ПараТайп представили открытые шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif
  5. OpenNews: Холдинг "Вертолеты России" переходит на Astra Linux
  6. OpenNews: Российская компания РусБИТех, развивающая дистрибутив Astra Linux, вступила в Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: astra, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Астра "Камон эдишн". Похоже он для тех у кого консолефобия.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:07, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, туда программистов завезли?
     
     
  • 2.4, Анонимище (?), 23:10, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят из Росы перебегают
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 23:20, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ченджлогам можно проверить, но это мне это дико лень.
     

  • 1.3, AlexYeCu_not_logged (?), 23:09, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >например, запрещено проводить декомпиляцию и дизассемблирование продукта

    Это почему ещё?
    Если я правильно понимаю, в Common Edition ничего своего особо-то и нет, а если вдруг чего, то исходники есть. Боятся, что кто-то выявит в собранных пакетах некие, скажем, особенности, которых нет при сборке из представленных исходников?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:14, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код пакетов как бы есть, но повторяемых сборок нет, а вручную проверять отсутствие закладок запрещено лицензией.
     
     
  • 3.11, AlexYeCu_not_logged (?), 23:16, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вручную проверять отсутствие закладок запрещено лицензией

    Вот и мне интересно: они туда закладок понапихали, или это обычная корпоративно-виндузячья дурость и жадность такие фортели выкидывать заставляют?

     
  • 2.10, Аноним (2), 23:16, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие например особенности ты там собрался увидеть? Всё их разработки закрытые, а то что свободное лежит вместе с исходниками.
     
     
  • 3.14, AlexYeCu_not_logged (?), 23:21, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какие например особенности ты там собрался увидеть?

    Например, «водяные знаки», подставляемые в создаваемые документы всякими там Gimp-ами и LibreOffice-ами.
    Как в северокорейском дистрибутиве RedStar OS, или как он там зовётся.
    Предустановленные сертификаты для MitM, причём как-нибудь нестандартно предустановленные, что их так просто не обнаружить.
    Доступ по ssh, куда-нибудь хитро впихнутый или тому подобный бэкдор.
    Да хоть отправка содержимого харда (хотя бы названий файлов) при обновлении.

     
     
  • 4.23, Аноним (2), 23:31, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >«водяные знаки», подставляемые в создаваемые документы всякими там Gimp-ами и LibreOffice-ами.

    С этого места поподробнее.


    >Доступ по ssh, куда-нибудь хитро впихнутый или тому подобный бэкдор.

    Ты и правда думаешь, что там мегахакеры сидят? Максимум костыль подставят. Ресурсы не те совсем.

     
  • 2.17, mikhailnov (ok), 23:24, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходников, например, openssh нет.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:26, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они туда ГОСТ запихали и закрыли? Молодцы, чё. А от gnupg хоть исходники дают?
     
  • 2.19, Аноним (20), 23:25, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если я правильно понимаю, в Common Edition ничего своего особо-то и нет, а если вдруг чего, то исходники есть.

    Исходники Fly закрыты.

     

  • 1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 23:11, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще ограничения занятные, подход «спереть чужое, назвать своим и начать на этом основании что-то требовать» сквозит в каждой строчке лицензионного соглашения.
     
  • 1.6, Аноним (7), 23:12, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Chromium 72, Firefox 65,

    А как дистрибутив, преподносимый как сверхзащищённый, может предлагать откровенно давно протухшие версии браузеров, в которых полно известных уязвимостей?

    > Linux 4.15, но опционально доступно  и ядро Linux 4.19.

    И как там патчи PaX поживают после их закрытия или их теперь выпилили из Astra? Не Astra ли тот "нахлебник", из-за которого психанул разработчик Grsecurity?

     
     
  • 2.15, Аноним (2), 23:22, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не Astra ли тот "нахлебник", из-за которого психанул разработчик Grsecurity?

    Ты и правда думаешь, что он знает про какой-то 1001-й узкоспециализированный дистрибутив...

     
  • 2.21, Аноним (20), 23:29, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как дистрибутив, преподносимый как сверхзащищённый, может предлагать откровенно давно протухшие версии браузеров, в которых полно известных уязвимостей?

    Так CE вроде бы не позиционируется как сверхзащищённый. Хотя в SE и подавно тухлятина.

     

  • 1.8, AlexYeCu_not_logged (?), 23:15, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С другой стороны, «Настоящее СОГЛАШЕНИЕ НЕ дает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на».
    А вот лицензии входящих в состав Астры продуктов (GPL v. 2 и 3, MPL, APL, BSDL и прочие) вполне дают.
    Оно, конечно, можно прикопаться ко всяким там пиктограммам или чего они там ещё нарисовали, может к торговой марке ещё…
    Есть юристы в теме?
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 23:18, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так почти все российские дистрибутивы так идут. Кроме, может, кальки. Странно, что ты только сейчас это заметил.
     
     
  • 3.16, AlexYeCu_not_logged (?), 23:23, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так почти все российские дистрибутивы так идут. Кроме, может, кальки. Странно, что ты только сейчас это заметил.

    Не пользовался. Всё больше Fedora, да Debian… Последнее (и первое) что (условно) российской видел — ASP, но это лет так 15+ назад было.

     
     
  • 4.18, Аноним (2), 23:24, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выходит, я зря тут с ветряными мельницами воевал...
     
     
  • 5.24, AlexYeCu_not_logged (?), 23:31, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Выходит, я зря тут с ветряными мельницами воевал...

    А я и не заметил. Подозреваю, мельницы тоже.

     
  • 3.22, AlexYeCu_not_logged (?), 23:31, 11/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Декомпиляцию и дизассемблирование любых составных частей
    > ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, кроме случаев, предусмотренных законодательством
    > Российской Федерации.

    Хм,  ст. 1280 ГК РФ:

    1) осуществлять действия, необходимые для функционирования программы для ЭВМ или базы данных (в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в программу для ЭВМ или базу данных изменений исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя, исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;

    2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем осуществления действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

    Рекурсия, однако.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:16, 11/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЛОЛ, а в firefox 65 плагины у них не отваливаются ли? хотя наверное "не безопасно" .. нет плагинов - нет проблем =)
     
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