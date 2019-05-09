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Уязвимость в СУБД SQLite

09.05.2019 21:13

В СУБД SQLite выявлена уязвимость (CVE-2019-5018), позволяющая выполнить свой код в системе при наличии возможности выполнения SQL-запроса, подготовленного злоумышленником. Проблема вызвана ошибкой в реализации оконных функций и проявляется начиная с ветки SQLite 3.26. Уязвимость устранена в апрельском выпуске SQLite 3.28 без явного упоминания об исправлении проблем с безопасностью.

Специально оформленный SQL-запрос SELECT может привести к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free), что может потенциально быть использовано для создания эксплоита для выполнения своего кода в контексте приложения, использующего SQLite. Уязвимость может быть эксплуатирована в случае если приложение допускает передачу в SQLite SQL-конструкций, поступающих извне.

Например, потенциально атака может быть совершена на браузер Chrome и приложения, использующие движок Chromium, так как API WebSQL реализован поверх SQLite и обращается к данной СУБД для обработки SQL-запросов из web-приложений. Для атаки достаточно создать страницу с вредоносным JavaScript-кодом и добиться чтобы пользователь открыл её в браузере на базе движка Chromium.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.28
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
  4. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
  5. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.25 с поддержкой оконных функций
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sqlite
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  • 1.1, OpenEcho (?), 21:32, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    DROP Chromium WHERE WebSQL NOT NULL;
    COMMIT;

     
     
  • 2.3, пох (?), 21:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и зачем ты все испортил? Я ж уже 2 монеры намайнил!
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:45, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Весьма типичная проблема устаревших языков, к сожалению.
     
     
  • 2.5, конь в пальто (?), 21:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    весьма типичный комментарий юных падаванов
     
     
  • 3.10, trdm (ok), 23:51, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Анонимное комментирование и отсутствие бан-листа - зло и неудобство.
    Надо опеннету подтягиваться к тренду.
     
     
  • 4.12, хотел спросить (?), 00:38, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://xn--80askzj.com.ua?id=1000002104
     

  • 1.4, mumu (ok), 21:54, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, потенциально атака может быть совершена на браузер Chrome и приложения, использующие движок Chromium

    Firefox тоже активнео использует SQLIte. Кто скажет, там это воспроизводится?

     
     
  • 2.6, пох (?), 21:58, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    там понадобится вторая уязвимость, которую тебе, о йуный друг, еще предстоит найти.
    потому что в отличие от гуглоподелки, sqlite там используется, а не использует твой компьютер по желанию вебмакаки.

    но это, конечно, ненадолго - только пока ютруп, факбук и гитхап не перешли на новый стандарт.

     
     
  • 3.8, 1 (??), 23:09, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >новый стандарт.

    Точно новый?
    >W3C Working Group Note 18 November 2010
    >Beware. This specification is no longer in active maintenance and the Web Applications Working Group does not intend to maintain it further.

     
  • 2.11, Аноним (11), 00:24, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще сказать где SQLite не используется. Он везде. От телефонов до ПК
     

  • 1.7, kai3341 (ok), 22:54, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Специально оформленный SQL-запрос SELECT может привести к обращению к уже освобождённой области памяти

    Это в принципе нетипичная ситуация, когда сторонний 'исследователь безопасности' получает контроль над БД. Так как самое важное обычно хранится в БД и если БД слита, то всё остальное уже как-то без разницы. Я к тому, что для получения контроля над БД в приложении должна быть ещё одна критическая уязвимость

     
  • 1.9, th3m3 (ok), 23:20, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается, что и всякое УГ на Электроне, тоже в зоне риска.
     
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