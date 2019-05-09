Уязвимость в СУБД SQLite

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|2.3, пох (?), 21:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну и зачем ты все испортил? Я ж уже 2 монеры намайнил!
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|3.10, trdm (ok), 23:51, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Анонимное комментирование и отсутствие бан-листа - зло и неудобство.
Надо опеннету подтягиваться к тренду.
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|1.4, mumu (ok), 21:54, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, потенциально атака может быть совершена на браузер Chrome и приложения, использующие движок Chromium
Firefox тоже активнео использует SQLIte. Кто скажет, там это воспроизводится?
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|2.6, пох (?), 21:58, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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там понадобится вторая уязвимость, которую тебе, о йуный друг, еще предстоит найти.
потому что в отличие от гуглоподелки, sqlite там используется, а не использует твой компьютер по желанию вебмакаки.
но это, конечно, ненадолго - только пока ютруп, факбук и гитхап не перешли на новый стандарт.
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|3.8, 1 (??), 23:09, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>новый стандарт.
Точно новый?
>W3C Working Group Note 18 November 2010
>Beware. This specification is no longer in active maintenance and the Web Applications Working Group does not intend to maintain it further.
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|2.11, Аноним (11), 00:24, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще сказать где SQLite не используется. Он везде. От телефонов до ПК
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|1.7, kai3341 (ok), 22:54, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Специально оформленный SQL-запрос SELECT может привести к обращению к уже освобождённой области памяти
Это в принципе нетипичная ситуация, когда сторонний 'исследователь безопасности' получает контроль над БД. Так как самое важное обычно хранится в БД и если БД слита, то всё остальное уже как-то без разницы. Я к тому, что для получения контроля над БД в приложении должна быть ещё одна критическая уязвимость
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