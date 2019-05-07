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Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android

07.05.2019 13:04

Компания Microsoft объявила, что после релиза .NET Core 3.0 будет выпущена платформа .NET 5, в которой кроме Windows будет обеспечена поддержка Linux, macOS, iOS, Android, tvOS, watchOS и WebAssembly. Также опубликован пятый предварительный выпуск открытой платформы .NET Core 3.0, функциональность которой приближена к .NET Framework 4.8 благодаря включению в состав открытых в прошлом году компонентов Windows Forms, WPF и Entity Framework 6. Продукт .NET Framework больше развиваться не будет и остановится на выпуске 4.8. Вся связанная с платформой .NET разработка теперь сосредоточена вокруг .NET Core, включая Runtime, JIT, AOT, GC, BCL (Base Class Library), C#, VB.NET, F#, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF и Xamarin.

Ветка .NET 5 ознаменует унификацию .NET Framework, .NET Core, а также проектов Xamarin и Mono. В рамках .NET 5 пользователям будет предложен единый открытый фреймворк и runtime, которые можно будет использовать в различных областях разработки. NET 5 позволит собирать продукты для различных платформ (например, для Windows, Linux, iOS и Android) на основе единой кодовой базы, используя унифицированный процесс сборки, не зависящий от типа приложения.

Для iOS и Android будет предлагаться runtime, разработанный в рамках проекта Mono. Помимо JIT-компиляции будет предоставляться основанный на наработках LLVM режим предварительной компиляции в мшинный код или байткод WebAssembly (для статической компиляции будут использованы Mono AOT и Blazor). Из расширенных возможностей также упоминается обеспечение переносимости с Java, Objective-C и Swift. Выпуск .NET 5 запланирован на ноябрь 2020 года, а .NET Core 3.0 на сентябрь этого года.

Кроме того, компания Microsoft также опубликовала открытый кросс-платформенный фреймворк .NET ML 1.0 для разработки систем машинного обучения на языках C# и F#. Код фреймворка опубликован под лицензией MIT. Официально поддерживается разработка для Linux, Windows и macOS. .NET ML может применяться как надстройка над таким платформами, как TensorFlow, ONNX и Infer.NET, предоставляющая доступ к различным сценариям применения машинного обучения, таким как классификация изображений, анализ текста, предсказание динамики показателей, ранжирование, выявление аномалий, выработка рекомендаций и определение объектов. Фреймворк уже используется во многих продуктах Microsoft, включая Windows Defender, Microsoft Office (генератор дизайна в Powerpoint и система рекомендаций Excel Chart), Azure и PowerBI.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код WPF, Windows Forms и WinUI
  3. OpenNews: Microsoft и Red Hat объявили о партнёрстве в области облачных систем и платформы .NET
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытой платформы .NET Core
  5. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  6. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dotnet
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  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Вот как ни был бы майрософт злым-презлым, а иногда делает вещи, за которые прям уважать хочется
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:21, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Разширяет рынок. Для линуксоидов это очень даже. Повышает щансы на появление большего кол-ва приложений. Я бы не отказался от нативного Ms office.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Лучше бы микрософт не лез на поляну линукса.
    Ничего хорошего для линукса в этом не будет, в долгосрочной перспективе.
     
     
  • 3.48, Акроним (?), 14:56, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем лучше? В настольной версии линуха делать нечего! Либре/опен ойфис - медленнейшее поделье. драйверов для графики, игр графических нет - если микрофот осилит и сделает, то о чем так рагуют линух - платные и не очень игры то почему нет??? То только хорошо.
     
     
  • 4.72, alexschka (?), 18:00, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наркоман или родовая травма?
     
  • 3.63, СкайНЕт. (?), 16:56, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вах... Какой шикарный умозаключение )))

    Почему микрософту лучше не лезть на поляну к пингвину?
    Что конкретно плохого будет пингвину в долгосрочной перспективе?
    Майки подменят код ядра свой ОС на код ядра линукс? ))
    Рекомендую логику поучить, много нового узнаете.

     
     
  • 4.66, LennartGodoftheWin (?), 17:10, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Что мертво - умереть не может, нет у линукса будущего, это зомби.
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:29, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    M$ EEE. Ты вспомнишь эти слова, когда придет время.
     
  • 2.19, proninyaroslav (ok), 13:32, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Мне кажется гугл и майкрософт поменялись ролями в последнее десятилетие и майкрософт в какой то степени можно назвать корпорацией добра.
     
     
  • 3.28, хотел спросить (?), 13:58, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    корпорацией добра? я поржал

    я могу хаять откровенно МС - есть за что
    но выпуск .Net под линукс это плюс, потому что их серверная платформа нафиг никому не упала
    а джава скурвилась потихоньку, так что некая конкуренция все-таки пойдет на пользу
    да и проект с открытым исходным кодом
    надеюсь официальные пакеты от мейнтенеров дистрибутивов не будут содержать опт-аут телеметрии

    так что да - новость хорошая... но было бы так, если бы в свое время не вышел Моно???
    да куй там...

    меня куда больше волнует качество этих решений... ну и конечно же EEE
    потому что все что сча делает МС это исправляет изрядно загаженную репутацию
    а что будет потом - хз

    например прям сча github.com лежит
    весело да? напоминает глобальные сбои скайпа после покупки

     
     
  • 4.40, хотел спросить (?), 14:18, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже подняли

    https://outage.report/rus/github

     
  • 4.60, Матцумото (?), 16:07, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    будто до покупки майками гитхаб не падал
     
  • 3.52, Аноним (52), 15:27, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оставьте игры "добра и зла" для дилетантов.
     

  • 1.2, Tantrido (?), 13:14, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Круто! Ждём новую книгу Троелсена :)
     
     
  • 2.3, Tantrido (?), 13:15, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не прошло и 15 лет, как они сделали его кроссплатформенным! Ура товарищи! :)
     
     
  • 3.4, ОЛЕГ (?), 13:17, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где кроме шарепоинта он применяется? Смысл просто?
     
     
  • 4.7, Я (??), 13:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что именно? Где .Net применяется? лол
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 13:24, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ms office, Mathcad, тысячи мелких приложений по типу paint.net notepad++
     
     
  • 6.13, Я (??), 13:26, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ты этому ОЛЕГу выше расскажи. Может узнает, что существует хотя бы PowerShell
     
     
  • 7.74, Аноним (74), 18:20, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть в том, что где-то кроме винды этот .NET со всеми вот этими PowerShell'ами нафиг не упал.
     
  • 7.76, ОЛЕГ (?), 18:43, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что я и виндовый админ до 2008r2
    Всякие паинты запустят в Linux - спорное удовольствие
    Матхкалы и адобы не пойдут, там кроме нет тьма всего нужно, не только вопрос совместимости, но и скорости и т. Д
    Офис та же фигня, тем более он в облака ушёл.
    В чем профит?
    Рабочий стол винда и так не отдаст, а на серверах кроме шарика что ещё?
    Эксчендж не отдадут со всеми шмайпами, да и в облаках они и гмаил покруче будет для многих.
    Отдадут игры в порьирование? Спорно, весьма
     
  • 6.37, Анончик999999 (?), 14:09, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мечтай! Windows Forms и WPF не поддерживают Linux.
     
     
  • 7.43, Аноним (43), 14:21, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "благодаря включению в состав открытых в прошлом году компонентов Windows Forms, WPF и Entity Framework 6. Продукт .NET Framework больше развиваться не будет и остановится на выпуске 4.8. Вся связанная с платформой
    .NET разработка теперь сосредоточена вокруг .NET Core, включая Runtime, JIT, AOT, GC, BCL (Base Class Library), C#, VB.NET, F#, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF и Xamarin."

    Чукча не читатель, чукча писатель.

     
     
  • 8.51, Аноним (51), 15:05, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем не менее, разработчики WPF сами не намерены впиливать поддержку чего-то за... текст свёрнут, показать
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:30, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, не ждем.
     

  • 1.5, Анонимище (?), 13:19, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это "жжж" неспроста! ©
     
     
  • 2.10, Я (??), 13:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сначала ты привыкаешь к .Net, а потом шинда уж и не такая плохая
     
     
  • 3.31, Попугай Кеша (?), 14:02, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, главное привыкнуть. Ага
     

  • 1.8, Гномспецназ (?), 13:22, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    java все ?
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 13:37, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Она давно все.
     
     
  • 3.30, Попугай Кеша (?), 13:59, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорейты еще живут на ней
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:06, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оплатив по 2 1/2 бабоса за рабочее место в месяц, скоро одумаются.
     
     
  • 5.39, пох (?), 14:16, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже и не заметят
     
  • 5.46, none_first (ok), 14:55, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оплатив по 2 1/2 бабоса за рабочее место в месяц, скоро одумаются.

    точно нужно? https://habr.com/ru/post/424725/
    есть исходники и сборки из них

     
  • 4.58, Аноним (58), 15:55, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, есть ей альтернатива?
     
     
  • 5.62, КО (?), 16:23, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока нет, но Оракул старается прибить на безальтернативной основе. :)
     

  • 1.11, aploskov (ok), 13:23, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft EEE.
     
     
  • 2.56, Annoynymous (ok), 15:29, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и выросло поколение, не знающее, что такое EEE.
     

  • 1.15, Анкноуним (?), 13:29, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ад. Покажите как это все собираться будет и дебажиться. Боль и страдание.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:31, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо собирать и дебажить это. В игнор M$.
     
  • 2.20, Аномномномнимус (?), 13:33, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    dotnet core проекты отлично создаются, расширяются, собираются, тестятся и деплоятся из консоли. Дебажатся в VSCode например.
     

  • 1.18, ОмАр (?), 13:32, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксокапец близок.
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 13:36, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но местные хомячки этого не понимают. Они возрадовались дарам мелкософта. А потом получат нож в спину.
     
     
  • 3.23, Я (??), 13:46, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кожаный нож в спину /fix
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 13:48, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И плети.
     
  • 4.47, анонн (?), 14:56, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кожаный нож в спину /fix

    Продолговатый, овальный и упругий, да еще и вибрирующий? Это не нож.

     
  • 3.24, Аноним (24), 13:48, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что мертво - умереть не может. Даже Вонючка это знал.
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 13:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ты хуже вонючки. Linux покорил весь мир. Без него ты бы даже в интернет не вышел, днище.
     
     
  • 5.49, анонн (?), 14:57, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Значит ты хуже вонючки. Linux покорил весь мир. Без него ты бы даже в интернет не вышел, днище.

    Тот самый интернет, изобретенный Биллом Гейтсом? Верю!


     
  • 4.65, имя (?), 17:09, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как там рамси поживает?
     
  • 3.55, jOKer (ok), 15:29, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нож. И не в спину, а ниже.
     

  • 1.27, mumu (ok), 13:51, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень серьёзная заява на доминацию в среде бизнес-приложений. Настоящий кол в гроб java.
     
     
  • 2.41, КО (?), 14:19, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    был бы лет 20 назад.
    Но тогда не захотели...
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 15:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не шмагли afaik.
     

  • 1.29, Попугай Кеша (?), 13:59, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да вот не надо, MS. Все нормальные разработчики уже свалили от тебя. Каждый год переизобретаете велосипеды, меняете API. Любые знания, силы, время, вложенные в ваши поделия канут в лету и теряют актуальность уже через год.
     
     
  • 2.64, Матцумото (?), 16:58, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было писать под IE
    IE они до сих пор не решаются выпилить.
     

  • 1.32, Аноним (-), 14:05, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все высеры Майкрософт просто, тупо не нужны.
     
     
  • 2.71, alexschka (?), 17:57, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тутошние несектанты в невсвитерах сейчас тебя заминусуют и/или обгавкают!
     

  • 1.34, grsec (ok), 14:07, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неделя Microsoft на opennet.
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:08, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > режим предварительной компиляции в мшинный код

    Мышиный?

     
  • 1.36, Аноним (36), 14:08, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    WinForms и WPF под линукс будут?
     
     
  • 2.38, Анончик999999 (?), 14:11, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что нет! Но тут уже мечтают про тысячи дотнетовских приложений под Linux.
     
  • 2.45, MonkAlex (ok), 14:42, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia, очень похожий на WPF-UWP и при этом работающий на линуксах и макоси.

    В целом - для мелких приложух уже работает, для серьезного энтерпрайза надо вылизывать.

     
  • 2.53, leap42 (ok), 15:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зочем? Чтобы тащить на десктоп весь фреймворк ради "легковесной" шкурки для mpd? Эта штука же для бизнеса и enterprise разработки, которые уже давно перешли на веб-морды (во многом из-за того, что они соместимы с яблочной техникой).
     

  • 1.42, SpiritOfStallman (ok), 14:20, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Бойтесь данайцев, дары приносящих.
     
     
  • 2.70, alexschka (?), 17:55, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее: - Опасайтесь пиндосов хоть что то дающих!
     

  • 1.44, Ан0нимус (?), 14:22, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    .net по крайней мере лучше, чем фрагментированная гуглом джава-машина, собственником которой, судом признан Оракл
     
     
  • 2.50, none_first (ok), 14:58, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > .net по крайней мере лучше, чем фрагментированная гуглом джава-машина, собственником которой,
    > судом признан Оракл

    у гугла нет jvm

    > Программы для Dalvik пишутся на языке Java. Несмотря на это, стандартный байт-код Java не используется, вместо него Dalvik исполняет байт-код собственного формата.

     

  • 1.57, Аноним (57), 15:30, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пойду на ромашке погадаю - взлети, не взлетит ...
     
  • 1.59, gfederix (ok), 15:59, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а у них есть кроссплатформенный GUI?
     
     
  • 2.68, НяшМяш (ok), 17:37, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что упомянут Xamarin - значит да.
     

  • 1.61, Аноним (61), 16:18, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лезли бы они подальше от Линукса, они в сообществе не нужны.
     
     
  • 2.67, LennartGodoftheWin (?), 17:13, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сообщество им.Кащенко не нужно!
     
     
  • 3.69, alexschka (?), 17:53, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По вашему барыги хоть что то делают для пользователей, в заботе о их комфорте и удобстве?
     

  • 1.73, microcoder (ok), 18:05, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То WSL, а сейчас уже WSL2, то .NET с поддержкой Linux...
    Такое ощущение, что Микрософт окучивает почву для какого-то рывка.
    Хочет чего-то большего, чем ему позволяет Apple на MacOS?
    Может вскоре за продуктами MS на платформе Linux подтянутся Adobe, Autodesk и другие?
     
     
  • 2.75, нах (?), 18:30, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такое ощущение, что Микрософт окучивает почву для какого-то рывка.

    вашими бы устами да овнеца черпануть...

    такое ощущение, что мелкософт во главе с Кумар Наcpалом Ипать Раджой - окончательно потерял ориентировку и ползет на ощупь - сам не понимая, куда и зачем. Прослойка совместимости wsl - да, понятно. (полу)Замена ее на еще одну ненужно-vm - да нахрена же ж?

    Бесполезный вне винды .net - опыт моно ничему не научил - зато давайте поломаем к хренам всю экосистему .net винды, заменив ее бестолковым core.

    Проиграли гонку браузеров - зачем-то тратят силы на форк ненужно-гуглозонда, вместо того чтобы уж плюнуть и предоставить гуглу зондировать самому (заодно и проблемы ему оставив).

    и такая хрень - куда ни глянь. Что в серверных прожектах, что в десктопных (а телефоны почтим минутой молчания)

     
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