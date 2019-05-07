Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android

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|1.1, Аноним (1), 13:12, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Вот как ни был бы майрософт злым-презлым, а иногда делает вещи, за которые прям уважать хочется
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|2.6, Аноним (6), 13:21, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Разширяет рынок. Для линуксоидов это очень даже. Повышает щансы на появление большего кол-ва приложений. Я бы не отказался от нативного Ms office.
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|2.9, Аноним (9), 13:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Лучше бы микрософт не лез на поляну линукса.
Ничего хорошего для линукса в этом не будет, в долгосрочной перспективе.
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|3.48, Акроним (?), 14:56, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чем лучше? В настольной версии линуха делать нечего! Либре/опен ойфис - медленнейшее поделье. драйверов для графики, игр графических нет - если микрофот осилит и сделает, то о чем так рагуют линух - платные и не очень игры то почему нет??? То только хорошо.
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|3.63, СкайНЕт. (?), 16:56, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вах... Какой шикарный умозаключение )))
Почему микрософту лучше не лезть на поляну к пингвину?
Что конкретно плохого будет пингвину в долгосрочной перспективе?
Майки подменят код ядра свой ОС на код ядра линукс? ))
Рекомендую логику поучить, много нового узнаете.
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|2.19, proninyaroslav (ok), 13:32, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Мне кажется гугл и майкрософт поменялись ролями в последнее десятилетие и майкрософт в какой то степени можно назвать корпорацией добра.
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|3.28, хотел спросить (?), 13:58, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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корпорацией добра? я поржал
я могу хаять откровенно МС - есть за что
но выпуск .Net под линукс это плюс, потому что их серверная платформа нафиг никому не упала
а джава скурвилась потихоньку, так что некая конкуренция все-таки пойдет на пользу
да и проект с открытым исходным кодом
надеюсь официальные пакеты от мейнтенеров дистрибутивов не будут содержать опт-аут телеметрии
так что да - новость хорошая... но было бы так, если бы в свое время не вышел Моно???
да куй там...
меня куда больше волнует качество этих решений... ну и конечно же EEE
потому что все что сча делает МС это исправляет изрядно загаженную репутацию
а что будет потом - хз
например прям сча github.com лежит
весело да? напоминает глобальные сбои скайпа после покупки
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|2.3, Tantrido (?), 13:15, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не прошло и 15 лет, как они сделали его кроссплатформенным! Ура товарищи! :)
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|3.4, ОЛЕГ (?), 13:17, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где кроме шарепоинта он применяется? Смысл просто?
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|4.7, Я (??), 13:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что именно? Где .Net применяется? лол
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|5.12, Аноним (6), 13:24, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ms office, Mathcad, тысячи мелких приложений по типу paint.net notepad++
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|6.13, Я (??), 13:26, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так ты этому ОЛЕГу выше расскажи. Может узнает, что существует хотя бы PowerShell
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|7.74, Аноним (74), 18:20, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Суть в том, что где-то кроме винды этот .NET со всеми вот этими PowerShell'ами нафиг не упал.
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|7.76, ОЛЕГ (?), 18:43, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что я и виндовый админ до 2008r2
Всякие паинты запустят в Linux - спорное удовольствие
Матхкалы и адобы не пойдут, там кроме нет тьма всего нужно, не только вопрос совместимости, но и скорости и т. Д
Офис та же фигня, тем более он в облака ушёл.
В чем профит?
Рабочий стол винда и так не отдаст, а на серверах кроме шарика что ещё?
Эксчендж не отдадут со всеми шмайпами, да и в облаках они и гмаил покруче будет для многих.
Отдадут игры в порьирование? Спорно, весьма
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|7.43, Аноним (43), 14:21, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"благодаря включению в состав открытых в прошлом году компонентов Windows Forms, WPF и Entity Framework 6. Продукт .NET Framework больше развиваться не будет и остановится на выпуске 4.8. Вся связанная с платформой
.NET разработка теперь сосредоточена вокруг .NET Core, включая Runtime, JIT, AOT, GC, BCL (Base Class Library), C#, VB.NET, F#, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF и Xamarin."
Чукча не читатель, чукча писатель.
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|8.51, Аноним (51), 15:05, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И тем не менее, разработчики WPF сами не намерены впиливать поддержку чего-то за... текст свёрнут, показать
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|2.10, Я (??), 13:22, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сначала ты привыкаешь к .Net, а потом шинда уж и не такая плохая
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|4.33, Аноним (33), 14:06, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оплатив по 2 1/2 бабоса за рабочее место в месяц, скоро одумаются.
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|5.62, КО (?), 16:23, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока нет, но Оракул старается прибить на безальтернативной основе. :)
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|2.20, Аномномномнимус (?), 13:33, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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dotnet core проекты отлично создаются, расширяются, собираются, тестятся и деплоятся из консоли. Дебажатся в VSCode например.
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|2.21, Аноним (-), 13:36, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но местные хомячки этого не понимают. Они возрадовались дарам мелкософта. А потом получат нож в спину.
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|4.47, анонн (?), 14:56, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кожаный нож в спину /fix
Продолговатый, овальный и упругий, да еще и вибрирующий? Это не нож.
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|4.26, Аноним (-), 13:49, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит ты хуже вонючки. Linux покорил весь мир. Без него ты бы даже в интернет не вышел, днище.
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|5.49, анонн (?), 14:57, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Значит ты хуже вонючки. Linux покорил весь мир. Без него ты бы даже в интернет не вышел, днище.
Тот самый интернет, изобретенный Биллом Гейтсом? Верю!
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|1.27, mumu (ok), 13:51, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Очень серьёзная заява на доминацию в среде бизнес-приложений. Настоящий кол в гроб java.
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|1.29, Попугай Кеша (?), 13:59, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да вот не надо, MS. Все нормальные разработчики уже свалили от тебя. Каждый год переизобретаете велосипеды, меняете API. Любые знания, силы, время, вложенные в ваши поделия канут в лету и теряют актуальность уже через год.
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|2.53, leap42 (ok), 15:28, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зочем? Чтобы тащить на десктоп весь фреймворк ради "легковесной" шкурки для mpd? Эта штука же для бизнеса и enterprise разработки, которые уже давно перешли на веб-морды (во многом из-за того, что они соместимы с яблочной техникой).
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|1.44, Ан0нимус (?), 14:22, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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.net по крайней мере лучше, чем фрагментированная гуглом джава-машина, собственником которой, судом признан Оракл
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|2.50, none_first (ok), 14:58, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> .net по крайней мере лучше, чем фрагментированная гуглом джава-машина, собственником которой,
> судом признан Оракл
у гугла нет jvm
> Программы для Dalvik пишутся на языке Java. Несмотря на это, стандартный байт-код Java не используется, вместо него Dalvik исполняет байт-код собственного формата.
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|3.69, alexschka (?), 17:53, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По вашему барыги хоть что то делают для пользователей, в заботе о их комфорте и удобстве?
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|1.73, microcoder (ok), 18:05, 07/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То WSL, а сейчас уже WSL2, то .NET с поддержкой Linux...
Такое ощущение, что Микрософт окучивает почву для какого-то рывка.
Хочет чего-то большего, чем ему позволяет Apple на MacOS?
Может вскоре за продуктами MS на платформе Linux подтянутся Adobe, Autodesk и другие?
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|2.75, нах (?), 18:30, 07/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такое ощущение, что Микрософт окучивает почву для какого-то рывка.
вашими бы устами да овнеца черпануть...
такое ощущение, что мелкософт во главе с Кумар Наcpалом Ипать Раджой - окончательно потерял ориентировку и ползет на ощупь - сам не понимая, куда и зачем. Прослойка совместимости wsl - да, понятно. (полу)Замена ее на еще одну ненужно-vm - да нахрена же ж?
Бесполезный вне винды .net - опыт моно ничему не научил - зато давайте поломаем к хренам всю экосистему .net винды, заменив ее бестолковым core.
Проиграли гонку браузеров - зачем-то тратят силы на форк ненужно-гуглозонда, вместо того чтобы уж плюнуть и предоставить гуглу зондировать самому (заодно и проблемы ему оставив).
и такая хрень - куда ни глянь. Что в серверных прожектах, что в десктопных (а телефоны почтим минутой молчания)
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