Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android

Компания Microsoft объявила, что после релиза .NET Core 3.0 будет выпущена платформа .NET 5, в которой кроме Windows будет обеспечена поддержка Linux, macOS, iOS, Android, tvOS, watchOS и WebAssembly. Также опубликован пятый предварительный выпуск открытой платформы .NET Core 3.0, функциональность которой приближена к .NET Framework 4.8 благодаря включению в состав открытых в прошлом году компонентов Windows Forms, WPF и Entity Framework 6. Продукт .NET Framework больше развиваться не будет и остановится на выпуске 4.8. Вся связанная с платформой .NET разработка теперь сосредоточена вокруг .NET Core, включая Runtime, JIT, AOT, GC, BCL (Base Class Library), C#, VB.NET, F#, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF и Xamarin.

Ветка .NET 5 ознаменует унификацию .NET Framework, .NET Core, а также проектов Xamarin и Mono. В рамках .NET 5 пользователям будет предложен единый открытый фреймворк и runtime, которые можно будет использовать в различных областях разработки. NET 5 позволит собирать продукты для различных платформ (например, для Windows, Linux, iOS и Android) на основе единой кодовой базы, используя унифицированный процесс сборки, не зависящий от типа приложения.

Для iOS и Android будет предлагаться runtime, разработанный в рамках проекта Mono. Помимо JIT-компиляции будет предоставляться основанный на наработках LLVM режим предварительной компиляции в мшинный код или байткод WebAssembly (для статической компиляции будут использованы Mono AOT и Blazor). Из расширенных возможностей также упоминается обеспечение переносимости с Java, Objective-C и Swift. Выпуск .NET 5 запланирован на ноябрь 2020 года, а .NET Core 3.0 на сентябрь этого года.

Кроме того, компания Microsoft также опубликовала открытый кросс-платформенный фреймворк .NET ML 1.0 для разработки систем машинного обучения на языках C# и F#. Код фреймворка опубликован под лицензией MIT. Официально поддерживается разработка для Linux, Windows и macOS. .NET ML может применяться как надстройка над таким платформами, как TensorFlow, ONNX и Infer.NET, предоставляющая доступ к различным сценариям применения машинного обучения, таким как классификация изображений, анализ текста, предсказание динамики показателей, ранжирование, выявление аномалий, выработка рекомендаций и определение объектов. Фреймворк уже используется во многих продуктах Microsoft, включая Windows Defender, Microsoft Office (генератор дизайна в Powerpoint и система рекомендаций Excel Chart), Azure и PowerBI.



