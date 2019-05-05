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Релиз дистрибутива ClearOS 7.6

05.05.2019 18:53

Состоялся релиз Linux-дистрибутива ClearOS 7.6, построенного на пакетной базе CentOS и Red Hat Enterprise Linux 7.6. Дистрибутив ориентирован для применения в качестве серверной ОС в небольших и средних организациях, в том числе для связывания удалённых офисов в единую сетевую инфраструктуру. Для загрузки доступны установочные образы размером 1.1 Гб и 552 Мб, собранные для архитектуры x86_64.

В состав ClearOS входят средства для защиты локальной сети, отслеживания внешних угроз, фильтрации web-контента и спама, организации обмена сообщениями и файлами, развёртывания сервера централизованной авторизации и аутентификации на базе LDAP, использования в качестве контроллера домена для Windows ПК, поддержанием сервисов для электронной почты. При применении для создания сетевого шлюза поддерживаются сервисы DNS, NAT, прокси, OpenVPN, PPTP, управления пропускной способностью и организации доступа в интернет через нескольких провайдеров. Настройка всех аспектов работы дистрибутива и управление пакетами производится через специально созданный web-интерфейс.

В новом выпуске, кроме изменений заимствованных из RHEL 7.6, представлена поддержка библиотек аннотаций для хранения дополнительных метаданных на стороне IMAP-сервера, в том числе аннотаций, поддерживаемых в Cyrus IMAP. Также в состав включены средства для управления и диагностики серверами через iLO 5 и AMIBIOS (для HPE MicroServer Gen10). В состав бизнес-редакции интегрирована платформа для создания облачных хранилищ NextCloud.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.clearos.com/clearf...)
  2. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.6
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов CentOS 7.6 и Scientific Linux 7.6
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6
  5. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.6
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива ClearOS 7.1, основанный на пакетной базе RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clearos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Андрей (??), 18:57, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    баловство это всё - для малых организации нужно делать принципиально проще в настройке
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:22, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если есть возможность что-то сделать проще, почему нельзя этим воспользоваться для больших организаций?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 03:14, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В больших организациях своих админов кормить надо!
     

  • 1.3, gogo (?), 19:10, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Некстклоуд в составе ОС... Для бизнеса. Интегрированная. В составе интырпрайз ОС.
    Кажется, я савсем перестал понимать, куда движется мир...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:44, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему это плохо?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 19:52, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Потому что это не хорошо.
     
     
  • 4.8, Анон1 (?), 20:30, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучшая агрументация, когда либо бывавшая на opennet.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:12, 05/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесплатно только с Untested софтом.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:49, 05/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Untested

    определённо, так Ваше сообщение гораздо информативнее, прямо в 2,77 times

     
     
  • 3.11, Annoynymous (ok), 03:09, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Definitely!
     

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