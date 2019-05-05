Релиз дистрибутива ClearOS 7.6

Состоялся релиз Linux-дистрибутива ClearOS 7.6, построенного на пакетной базе CentOS и Red Hat Enterprise Linux 7.6. Дистрибутив ориентирован для применения в качестве серверной ОС в небольших и средних организациях, в том числе для связывания удалённых офисов в единую сетевую инфраструктуру. Для загрузки доступны установочные образы размером 1.1 Гб и 552 Мб, собранные для архитектуры x86_64.

В состав ClearOS входят средства для защиты локальной сети, отслеживания внешних угроз, фильтрации web-контента и спама, организации обмена сообщениями и файлами, развёртывания сервера централизованной авторизации и аутентификации на базе LDAP, использования в качестве контроллера домена для Windows ПК, поддержанием сервисов для электронной почты. При применении для создания сетевого шлюза поддерживаются сервисы DNS, NAT, прокси, OpenVPN, PPTP, управления пропускной способностью и организации доступа в интернет через нескольких провайдеров. Настройка всех аспектов работы дистрибутива и управление пакетами производится через специально созданный web-интерфейс.

В новом выпуске, кроме изменений заимствованных из RHEL 7.6, представлена поддержка библиотек аннотаций для хранения дополнительных метаданных на стороне IMAP-сервера, в том числе аннотаций, поддерживаемых в Cyrus IMAP. Также в состав включены средства для управления и диагностики серверами через iLO 5 и AMIBIOS (для HPE MicroServer Gen10). В состав бизнес-редакции интегрирована платформа для создания облачных хранилищ NextCloud.



