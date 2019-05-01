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Компания Red Hat представила новый логотип

01.05.2019 18:34

Компания Red Hat представила новый логотип, который пришёл на смену элементам бренда, использовавшимся последние 20 лет. В качестве основной причины изменения называется плохая адаптация старого логотипа для отображения в небольших размерах. Например, из-за несоразмерного с картинкой текста логотип плохо читался на устройствах с небольшими экранами и на пиктограммах. Подготовленный в результате новый логотип сохранил узнаваемость бренда, но избавился от большого пустого пространства над текстом, разной толщины символов и мешающей масштабированию излишней детализации.

Новый логотип:

Старый логотип:

Для создания нового логотипа был запущен проект Open Brand Project, в рамках которого процесс разработки нового бренда был настолько открытым и прозрачным, насколько позволяет законодательство о торговых марках. Проект давал возможность всем заинтересованным лицам наблюдать за процессом разработки, высказывать свои идеи и принимать участие в обсуждении набросков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Акционеры Red Hat одобрили сделку по продаже бизнеса компании IBM
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование Red Hat Enterprise Linux 8
  4. OpenNews: Компания IBM объявила о покупке Red Hat
  5. OpenNews: Проект Mozilla представил новый логотип
  6. OpenNews: Проект Fedora предложил оценить новые варианты логотипа
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redhat, logo
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  • 1, Аноним (1), 18:37, 01/05/2019 [ответить]  
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