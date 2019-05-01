Компания Red Hat представила новый логотип, который пришёл на смену элементам бренда, использовавшимся последние 20 лет. В качестве основной причины изменения называется плохая адаптация старого логотипа для отображения в небольших размерах. Например, из-за несоразмерного с картинкой текста логотип плохо читался на устройствах с небольшими экранами и на пиктограммах. Подготовленный в результате новый логотип сохранил узнаваемость бренда, но избавился от большого пустого пространства над текстом, разной толщины символов и мешающей масштабированию излишней детализации.

Новый логотип:

Старый логотип:

Для создания нового логотипа был запущен проект Open Brand Project, в рамках которого процесс разработки нового бренда был настолько открытым и прозрачным, насколько позволяет законодательство о торговых марках. Проект давал возможность всем заинтересованным лицам наблюдать за процессом разработки, высказывать свои идеи и принимать участие в обсуждении набросков.



