Релиз видеоредактора Shotcut 19.04

2.8 , anonymouse ( ? ), 14:44, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – если найдете пожалуйста дайте ссылку. друг очень просит

2.11 , iFRAME ( ok ), 15:01, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Человеки увидели на скриншоте обнаженное женское плечо и побежали гуглить файл. Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.

3.13 , OpenEcho ( ? ), 15:15, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да. гхм... у меня клиент один есть, ему 92, так он говорит, что комп только ради баб и держит... а тебе то сколько бедняга, если тебя бабы не интересуют ?

4.15 , рейнбоубой ( ? ), 15:42, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.

> гхм... у меня клиент один есть, ему 92, так он говорит, что комп только ради баб и держит... а тебе то сколько бедняга, если тебя бабы не интересуют ? Вы не толерантные и прааатиииивныыые! 4.17 , anonymouse ( ? ), 16:33, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а может быть он это она?

5.19 , OpenEcho ( ? ), 17:10, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда она не права насчет возрастной категории, у мужиков этот интерес не пропадает до тех пор пока копыта не отбросят...

