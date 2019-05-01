Релиз видеоредактора Shotcut 19.04

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|1.1, Аноним (1), 12:23, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> test.mov
Что-то у меня не получилось нагуглить ссылку на этот тестовый файл ...
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|2.11, iFRAME (ok), 15:01, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человеки увидели на скриншоте обнаженное женское плечо и побежали гуглить файл.
Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.
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|3.13, OpenEcho (?), 15:15, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.
гхм... у меня клиент один есть, ему 92, так он говорит, что комп только ради баб и держит... а тебе то сколько бедняга, если тебя бабы не интересуют ?
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|4.15, рейнбоубой (?), 15:42, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.
> гхм... у меня клиент один есть, ему 92, так он говорит, что комп только ради баб и держит... а тебе то сколько бедняга, если тебя бабы не интересуют ?
Вы не толерантные и прааатиииивныыые!
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|5.19, OpenEcho (?), 17:10, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда она не права насчет возрастной категории, у мужиков этот интерес не пропадает до тех пор пока копыта не отбросят...
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|1.3, Аноним (3), 12:33, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Секс продолжает продавать (больше картинок с женщинами в OpenSource ! )
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|3.6, Аноним (4), 12:51, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лично у меня были только несколько "падений" при больших файлах (4k весом больше 10gb).
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|1.14, Аноним (14), 15:33, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а как сделать чтобы при ускорении (в х2) звук(голос) оставался нормальным, а не как-будто кто-то вдохнул с баллона с гелием?
p/s у ffmpeg такого прикола нет
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|2.16, DiabloPC (ok), 16:07, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Kxм, при увеличении скорости в 2 раза увеличивается частота в тех-же 2 раза. Ну и как оно ещё звучать может?
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|3.18, Аноним (14), 16:51, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну в ffmpeg нормально звучит (можно узнать кому принадлежит голос), а тут же треш какой-то... приходится экспорт делать в х1, потом ускорять ффмпегом.
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