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Релиз видеоредактора Shotcut 19.04

01.05.2019 11:28

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 19.04, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • В окно с информацией о списке воспроизведения добавлен столбец с датой создания, а в меню списка воспроизведения добавлены пункты для смены даты файла и для вывода с сортировкой по дате;
  • Добавлены новые видеофильтры: Grid, Audio Dance Visualization, Audio Light Visualization, RGB Shift, Glitch и Distort;
  • В меню проигрывателя добавлены режимы масштабирования 300%, 400%, 500%, 750% и 1000%;
  • В настройки добавлен режим программной отрисовки ("Settings > Drawing Method > Software (Mesa)" для Windows и "Display Method > OpenGL or Software (Mesa)" для Linux).


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 18.11 и DaVinci Resolve 15.2
  3. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 2.4.3 и Shotcut 18.09
  4. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.08
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.07 и бета-выпуск Kdenlive 18.08
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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  • 1.1, Аноним (1), 12:23, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > test.mov

    Что-то у меня не получилось нагуглить ссылку на этот тестовый файл ...

     
     
  • 2.8, anonymouse (?), 14:44, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если найдете пожалуйста дайте ссылку. друг очень просит
     
  • 2.11, iFRAME (ok), 15:01, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Человеки увидели на скриншоте обнаженное женское плечо и побежали гуглить файл.

    Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.

     
     
  • 3.13, OpenEcho (?), 15:15, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.

    гхм...  у меня клиент один есть, ему 92, так он говорит, что комп только ради баб и держит... а тебе то сколько бедняга, если тебя бабы не интересуют ?

     
     
  • 4.15, рейнбоубой (?), 15:42, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Как нельзя лучше характеризует возрастную категорию сайта. М-да.
    > гхм...  у меня клиент один есть, ему 92, так он говорит, что комп только ради баб и держит... а тебе то сколько бедняга, если тебя бабы не интересуют ?

    Вы не толерантные и прааатиииивныыые!

     
  • 4.17, anonymouse (?), 16:33, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а может быть он это она?
     
     
  • 5.19, OpenEcho (?), 17:10, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда она не права насчет возрастной категории, у мужиков этот интерес не пропадает до тех пор пока копыта не отбросят...
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:33, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Секс продолжает продавать (больше картинок с женщинами в OpenSource ! )
     
     
  • 2.12, iFRAME (ok), 15:02, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько Вы заплатили за шорткат?)
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:43, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это сейчас самый перспективный видеоредактор из "открытых".
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:49, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И самый глючный.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 12:51, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично у меня были только несколько "падений" при больших файлах (4k весом больше 10gb).
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:46, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а у меня пропуски кадров на экспорте.
     
     
  • 5.10, Аноним (4), 14:56, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишите какая версия? (и какое железо ?)
     
  • 2.7, Аноним (4), 13:03, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюс у них относительно "живой" форум:
    https://forum.shotcut.org
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:33, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как сделать чтобы при ускорении (в х2) звук(голос) оставался нормальным, а не как-будто кто-то вдохнул с баллона с гелием?
    p/s у ffmpeg такого прикола нет
     
     
  • 2.16, DiabloPC (ok), 16:07, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kxм, при увеличении скорости в 2 раза увеличивается частота в тех-же 2 раза. Ну и как оно ещё звучать может?
     
     
  • 3.18, Аноним (14), 16:51, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну в ffmpeg нормально звучит (можно узнать кому принадлежит голос), а тут же треш какой-то... приходится экспорт делать в х1, потом ускорять ффмпегом.
     

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