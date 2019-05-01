Mozilla проводит опрос для оптимизации совместной работы с сообществами

До 3 мая компания Mozilla проводит опрос, нацеленный на улучшение понимания потребностей сообществ и проектов, с которыми сотрудничает или которые поддерживает Mozilla. В ходе опроса планируется уточнить область интересов и особенности текущей деятельности участников проекта (contributor), а также наладить канал обратной связи. Итоги опроса помогут сформировать дальнейшую стратегию усовершенствования процессов совместной разработки в Mozillа и привлечения единомышленников к сотрудничеству.

Предисловие к самому опросу:

Привет, друзья Mozillы.

Мы работаем над исследовательским проектом для лучшего понимания сообществ в Mozilla и проектах, проводимых или спонсируемых Mozillой.

Наша цель - лучше понять сообщества и сети, с которыми Mozilla сотрудничает. Отслеживая текущую деятельность участников (contributor) и сферы интересов во времени должно помочь нам двигаться к этой цели. Это данные, которые мы исторически не собирали, но которые мы могли бы хотеть собирать, с вашего разрешения.

Mozillа часто в прошлом просила людей уделить время, чтобы обеспечить обратную связь, и возможно даже обращалась к вам недавно. Также мы проводили исследование проектов, смотря на вклады в прошлом, не оценивая результаты или публикуя их. Этот проект - другой. Он более широкий, чем что-либо, что мы делали, он будет определять стратегию Mozillы относительно открытых практик, и мы будем публиковать результаты. Мы надеемся, что это стимулирует ваше участие.

Мы будем рады обратной связи по поводу опроса и проекта. Если вы хотите узнать больше об этом проекте, см. анонс на discourse.

Опрос потребует около 10 минут для заполнения.

Любые персональные данные, которые вы отправляете как часть этого опроса, будут обработаны в соответствии с Политикой Приватности Mozilla.