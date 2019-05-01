The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla проводит опрос для оптимизации совместной работы с сообществами

01.05.2019 10:47

До 3 мая компания Mozilla проводит опрос, нацеленный на улучшение понимания потребностей сообществ и проектов, с которыми сотрудничает или которые поддерживает Mozilla. В ходе опроса планируется уточнить область интересов и особенности текущей деятельности участников проекта (contributor), а также наладить канал обратной связи. Итоги опроса помогут сформировать дальнейшую стратегию усовершенствования процессов совместной разработки в Mozillа и привлечения единомышленников к сотрудничеству.

Предисловие к самому опросу:

Привет, друзья Mozillы.

Мы работаем над исследовательским проектом для лучшего понимания сообществ в Mozilla и проектах, проводимых или спонсируемых Mozillой.

Наша цель - лучше понять сообщества и сети, с которыми Mozilla сотрудничает. Отслеживая текущую деятельность участников (contributor) и сферы интересов во времени должно помочь нам двигаться к этой цели. Это данные, которые мы исторически не собирали, но которые мы могли бы хотеть собирать, с вашего разрешения.

Mozillа часто в прошлом просила людей уделить время, чтобы обеспечить обратную связь, и возможно даже обращалась к вам недавно. Также мы проводили исследование проектов, смотря на вклады в прошлом, не оценивая результаты или публикуя их. Этот проект - другой. Он более широкий, чем что-либо, что мы делали, он будет определять стратегию Mozillы относительно открытых практик, и мы будем публиковать результаты. Мы надеемся, что это стимулирует ваше участие.

Мы будем рады обратной связи по поводу опроса и проекта. Если вы хотите узнать больше об этом проекте, см. анонс на discourse.

Опрос потребует около 10 минут для заполнения.

Любые персональные данные, которые вы отправляете как часть этого опроса, будут обработаны в соответствии с Политикой Приватности Mozilla.



  1. Главная ссылка к новости (https://qsurvey.mozilla.com/s3...)
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:47, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и формулировка...

    "Do you identify as a person with a disability?"

    identify

    У них тоже сложно получить справку об инвалидности?

     
     
  • 2.2, ыы (?), 11:54, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мая языка не англицццка... отсюда и сложности перевода.
    "вы позиционируете себя как инвалида?"
     
     
  • 3.3, anonymous (??), 12:06, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу.
    "Считаете ли вы себя"
    То есть можно отвергнуть постылую реальность и идентифицировать себя как эльфа или Эйфелеву башню. Почему бы и нет?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 12:43, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Видел здесь парочку эльфов и одну пони.
     
  • 4.7, Аноним (7), 12:47, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, если добровольные кастраты идентифицируют себя как F2M?
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 17:37, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    M2F, деревня!
     
  • 2.11, Ordu (ok), 13:45, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У них тоже сложно получить справку об инвалидности?

    Не "инвалидности", а "disability". Речь идёт об ограниченных возможностях. Не все ограниченные возможности предполагают справку. Не все ограниченные возможности являются инвалидностью. Дальтоник, например, не инвалид. Но тем не менее его возможности распознавать цвета ограничены.

     
     
  • 3.12, Анончик (?), 13:49, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Дальтоник, например, не инвалид.

    То есть, он - валидный? А кто такие валидные и не валидные?

     
     
  • 4.16, Ordu (ok), 14:32, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Дальтоник, например, не инвалид.
    > То есть, он - валидный? А кто такие валидные и не валидные?

    Читаем:

    > инвалидность: ограниченность конкретного индивидуума, вытекающая из дефекта или нарушения, которая препятствует или лишает его возможности выполнять роль, считающуюся для этого индивидуума нормальной в зависимости от возрастных, половых, социальных и культурных факторов;

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2

    Есть ещё законодательное определение инвалидности, которое указывает какие именно ограничения по здоровью делают человека инвалидом, и какие справки надо принести, чтобы стать инвалидом официально.

     
  • 2.20, macfaq (?), 15:47, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже часть identity politics.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:15, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять мой перевод покоцали и порезали.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:27, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работай больше для этих шигорасов.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:40, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы браузер не разрабатывало...
     
     
  • 2.9, llolik (ok), 13:27, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого-то? Там обычные вопросы из серии - кто Вы? над чем бы хотели поработать в проекте? что Вам мешает это делать? Ну и в том же роде. Почему бы, собственно, и не сделать.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:24, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Они серьезно рассчитывают что кто-то будет тратить время на проставление сотни галочек?
    P.S. Закрыл вкладку на втором шаге.
     
     
  • 2.10, llolik (ok), 13:29, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там их какбы всего два шага :)
    И нет там сотни галочек, там штук 15 вопросов от силы.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:06, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Попробовал заполнить. После слов "небинарный гендер" посмеялся и закрыл
     
     
  • 2.15, Аноним (6), 14:27, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так и окажется, что половина пользователей непонятно кто.
     
  • 2.18, iPony (?), 15:22, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого?
    Это обычное дело, что у данные имеют свойство nullable
     
     
  • 3.19, Имя (?), 15:28, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про null есть предположение наверху, нужно добавить опцию.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:14, 01/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 15:15, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меньше вопросов по существу, больше вопросов по "самоидентификации" и "небинарным гендерам"!
     
  • 1.21, Аноним (1), 15:53, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял, они ищут разработчиков или attack helicopter?
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 17:23, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Fornex
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру