Mozilla проводит опрос для оптимизации совместной работы с сообществами

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|1.1, Аноним (1), 11:47, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и формулировка...
"Do you identify as a person with a disability?"
identify
У них тоже сложно получить справку об инвалидности?
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|2.2, ыы (?), 11:54, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мая языка не англицццка... отсюда и сложности перевода.
"вы позиционируете себя как инвалида?"
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|3.3, anonymous (??), 12:06, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу.
"Считаете ли вы себя"
То есть можно отвергнуть постылую реальность и идентифицировать себя как эльфа или Эйфелеву башню. Почему бы и нет?
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|4.7, Аноним (7), 12:47, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, если добровольные кастраты идентифицируют себя как F2M?
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|2.11, Ordu (ok), 13:45, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У них тоже сложно получить справку об инвалидности?
Не "инвалидности", а "disability". Речь идёт об ограниченных возможностях. Не все ограниченные возможности предполагают справку. Не все ограниченные возможности являются инвалидностью. Дальтоник, например, не инвалид. Но тем не менее его возможности распознавать цвета ограничены.
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|3.12, Анончик (?), 13:49, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Дальтоник, например, не инвалид.
То есть, он - валидный? А кто такие валидные и не валидные?
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|4.16, Ordu (ok), 14:32, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Дальтоник, например, не инвалид.
> То есть, он - валидный? А кто такие валидные и не валидные?
Читаем:
> инвалидность: ограниченность конкретного индивидуума, вытекающая из дефекта или нарушения, которая препятствует или лишает его возможности выполнять роль, считающуюся для этого индивидуума нормальной в зависимости от возрастных, половых, социальных и культурных факторов;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2
Есть ещё законодательное определение инвалидности, которое указывает какие именно ограничения по здоровью делают человека инвалидом, и какие справки надо принести, чтобы стать инвалидом официально.
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|2.9, llolik (ok), 13:27, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что такого-то? Там обычные вопросы из серии - кто Вы? над чем бы хотели поработать в проекте? что Вам мешает это делать? Ну и в том же роде. Почему бы, собственно, и не сделать.
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|1.8, Аноним (8), 13:24, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Они серьезно рассчитывают что кто-то будет тратить время на проставление сотни галочек?
P.S. Закрыл вкладку на втором шаге.
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|2.10, llolik (ok), 13:29, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там их какбы всего два шага :)
И нет там сотни галочек, там штук 15 вопросов от силы.
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|1.13, Аноним (13), 14:06, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Попробовал заполнить. После слов "небинарный гендер" посмеялся и закрыл
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|2.18, iPony (?), 15:22, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что такого?
Это обычное дело, что у данные имеют свойство nullable
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|3.19, Имя (?), 15:28, 01/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про null есть предположение наверху, нужно добавить опцию.
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|1.17, Аноним (17), 15:15, 01/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меньше вопросов по существу, больше вопросов по "самоидентификации" и "небинарным гендерам"!
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