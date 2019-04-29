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Выпуск дистрибутива Deepin 15.10, развивающего собственное графическое окружение

29.04.2019 11:54

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.10, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и около 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.3 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • В качестве оконного менеджера по умолчанию вместо deepin-wm (форк Elementary Gala) задействован dde-kwin (адаптированный для Deepin вариант kwin), что позволило снизить потребление памяти и поднять производительность отрисовки;
  • Добавлена функция "Auto merge" для автоматического распределения похожих типов файлов по каталогам на рабочем столе (видео, документы, музыка, приложения и изображения группируются по разным каталогам);
  • Реализована поддержка цикличной смены выбранных обоев рабочего стола в форме слайдшоу с возможностью задания интервала между заменой картинок;
  • Добавлена отдельная секция настройки звуковых эффектов, позволяющая выборочно отключить или включить звуковые эффекты для различных операций (например, при выводе уведомления или завершении работы);
  • В панель добавлена опция для перехода в спящий режим при клике правой кнопкой мыши на пиктограмме завершения работы, реализована возможность отключения плагина с реализацией "корзины", добавлен индикатор установки сетевого подключения;
  • В менеджере сеансов добавлена поддержка разблокировки экрана при одновременном вводе пароля и проверке по отпечатку пальца;
  • В файловый менеджер добавлен интерфейс расширенного поиска, изменено оформление адресной строки, добавлены опции для копирования пути в буфера обмена и редактирования пути в адресной строке, обеспечена работа клавиатурной комбинации Ctrl+C в режиме предпросмотра;
  • В текстовом редакторе Deepin Editor в строке состояния обеспечен показ текущего номера символа и добавлена поддержка режима редактирования двух документов с разделением экрана на две части.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2019...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.9, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4 и рабочего стола Budgie 10.5
  4. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 8.0, дистрибутива для устаревших компьютеров
  5. OpenNews: Вышел AV Linux 2019.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  6. OpenNews: Выпуск Bedrock Linux 0.7.3, сочетающего компоненты различных дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deepin
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  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший дистрибутив для родителей/бабушек, которым от компьютера нужен только браузер и Skype.
     
     
  • 2.4, Tundra Mundra (?), 12:21, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем для этой цели хуже скажем любой другой дистрибутив? Поставил xubuntu c галкой "минимальная установка", накатил скайп и бравзер - 10 лет счастья. Настраиваться сами они точно ничего не будут, так что хоть Gento накатывай, но убунты имхо для этой цели весьма лучше - минимиум телодвижений, начиная с последних версий где вышеуказанная галка появилась, и довольно долгий срок поддержки у LTS
     
     
  • 3.6, Антонидас (?), 12:47, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >накатил скайп

    и где ж тут счастье

     
  • 3.7, Аноним (7), 12:54, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поставил xubuntu c галкой "минимальная установка", накатил скайп и бравзер - 10 лет счастья.

    Кто-то не слишком качественно обращается с информацией:
    https://b.radikal.ru/b33/1904/eb/27c27b4c0a6a.png

     
     
  • 4.12, Васёк (?), 13:24, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже не вижу галочки для минимальной установки.
     
     
  • 5.29, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 15:30, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой-то странный декоратор вокруг виртуалбокса.
     
     
  • 6.31, Аноним (-), 15:46, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой-то странный декоратор вокруг виртуалбокса.

    Да не, все норм. Таких тут половина, если не больше.
    Хочешь пообщаться с принципиальными и идеологически подкованными линухоидами, 20 лет назад винду последний раз видевшими? Тогда иди к комментаторам в соседнюю новость про фрю, они почему-то все в таких новостях тусуются и больше никуда не лезут.


     
     
  • 7.39, Дегенератор (ok), 18:09, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > принципиальными и идеологически подкованными

    ахаха! Они не ответят - они заняты канпиляцией на своих 1х пнях. "Твердость - не тупость" (с) х-ф "Кремень".

     
  • 4.44, Tundra Mundra (?), 18:56, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто-то не слишком качественно обращается с информацией:

    хоспаде, ну не раздуплились разработчики хубунты ещё на галочку, придёт ещё время, можно ж в конце концов поставить lubuntu, я конечно каждую редакцию сейчас проверять бросаться не буду, но около года назад я такую галку там видел, можно в конце концов поставить каноническую ubuntu, а к sudo apt install skype дописать xfce4, делов то. Может гномо-юнити бабушке даже больше понравится, хотя я всё же подозреваю что ей ближе будет что-либо с панелью внизу и кнопкой с надписью "Пуск" Именно потому xfce - там сей акт делается в пару кликов, и вообще мало лишнего, ещё и тема redmond или как то так для декоратора имеется, в пакете xfwm4-themes

    >>накатил скайп
    >и где ж тут счастье

    ну так для родителей же, не для Вас, Вам то понятно кроме IRC в консоли и не надо ничего =)

     
  • 2.9, anonymous (??), 13:08, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Уж лучше элементари, чем прожорливые китаезонды.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:48, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы зонды в открытый код пихать.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 13:59, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы не в курсе про deepin? =)
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:45, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитайте про случай с Deepin Store и CNZZ - разработчики даже особо не скрывали этот зонд.
     
  • 4.46, Аноне (?), 19:16, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто его кто-то внимательно читает
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:37, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ранее, чем вернут трей и рабочий стол.
     
     
  • 4.22, Аноним (20), 14:41, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато отучат помойку из рабочего стола делать.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 17:55, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам-то какая разница? Человеку может быть нужно так (удобно), и не нужны всякие отучалки от хамов, мнящих себя особо умными
     
  • 3.40, Дегенератор (ok), 18:15, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уж лучше элементари, чем прожорливые китаезонды.

    Так у елементари системные требования в 2 раза выше

     
  • 2.17, Аноним (16), 14:00, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это про Elementary OS
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49475
     

  • 1.2, proninyaroslav (ok), 12:00, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium

    "Будущее" линуксовых десктопов ближе чем кажется

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:08, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы считаете, что web-страницу отобразить легче нежели нарисовать интерфейс? Учитывая всякие WebGL, кхм.
     
     
  • 3.8, anonymous (??), 13:07, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легче, в противном случае электрон не получил бы такого широкого применения.
     
     
  • 4.10, Антон (??), 13:18, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    электрон это легкий способ обеспечить единый код в браузерном виде и в десктоп кроссплатформенном приложении. А тут чего? Кроссплатформенный браузерный DE?
     
     
  • 5.28, anonymous (??), 15:01, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так понял, сорян. Подумал, что речь о сравнительной лёгкости разработки десктопного софта, а не ресурсоёмкости.
     

  • 1.5, vz_2 (?), 12:35, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В магазин такое не поставишь, недавно ходил в корпорацию центр покупать вентилятор для сезона жары, увидел что там используют древнюю ubuntu с рабочим столом гном (даже не матэ ещё), всё быстро работает, переключается, принтер пашет. Такой интерфейс скорее для дома, чем для бизнеса.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:23, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для обычного не redeye
    юзера дистр более чем приятный и доделанный. Быстрый, красивый, даже приложения музыки и видео приятно удивляют. По дизайну для меня вообще лучший.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:37, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дистр более чем приятный и доделанный.

    Хорошо еще вспомнили и добавили индикатор установки сетевого подключения.

     

  • 1.13, ryoken (ok), 13:48, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там насчёт зондов от китайского правительства?
     
     
  • 2.15, Omnomnom (?), 13:58, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам-то как думаешь?
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:23, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Deepin Uranus
     
  • 2.23, Аноним (20), 14:42, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, было, на давно http://liberatum.ru/e/deepin-linux-spying И не факт, что так и есть
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:50, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как там насчёт зондов от китайского правительства?

    Мы добавим еще больше зондов. Спасибо за беспокойство, товарищ!

     
  • 2.47, Аноне (?), 19:18, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не ставил. После того, как на вирустотале старый китайский майнер был пропущен китайскими антивирями.
     

  • 1.18, А (??), 14:21, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше бессмысленных эффектов. Ярких и беспощадных.
     
  • 1.26, Аноним (26), 14:50, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне дистрибутив не нравится, в частности из-за html и китайцев (вы не в коем случае не подумайте, что я расист, просто я ненавижу китайцев).

    Но я за здоровую конкуренцию. Наличие таких ос будет неплохо способствовать развитию нормальных дистрибутивов линукса, хоть и косвенно.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:55, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >вы не в коем случае не подумайте, что я расист, просто я ненавижу китайцев

    Вот это перл

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:40, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>вы не в коем случае не подумайте, что я расист, просто я ненавижу китайцев
    > Вот это перл

    Примитивный штамп риторический, кои в обиходе у членов тоталитарной секты "бородатые тётеньки".

     
  • 2.32, Анончик999999 (?), 16:03, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайцы смогли сделать красиво и качественно, а твоей любимой Бубунточке с любимым гномешелл до этого вечно расти и никогда не дорасти!
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 18:06, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хочешь красивую Ubuntu - посмотри ZorinOS
     
     
  • 4.43, Анончик999999 (?), 18:41, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну сравнил!!!
     
  • 3.38, Аноним (37), 18:08, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    deepin не так давно мигрировал на Debian с ... Ubuntu.
     
  • 2.41, Аноним (41), 18:20, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Но я за здоровую конкуренцию

    Как это? Конкуренция -- это соперничество, то есть борьба; конкурент -- соперник, то есть супостат. Супостата надо удалить любым способом. Ну а ковыряние червей под ногами никого не волнует. Где тут "здоровая"? Кто кого завалит, тот и "здоровый"?

    Вы, батенька, в 18-ом веке застярялись, когда идеологию капитализма лишь только изобретали в далёкой Англии, а некий Кромвель проводил коллективизацию и рубил бошки строптивым королькам, чтобы показать феодалам, что вякать пора прекращать -- их век кончается; а вот уже после Адама Смита нет никакой "здоровой" конкуренции, есть лишь монополизм, даже в линюкс он цветёт и пахнет. Кстати, монополия -- это не обязательно одна "компания", могут быть и несколько (чаще всего 2 или 3), только поделившие рынок и вступившие в сговор, что не мешает им исподтишка мочить друг друга и перетягивать одеяло на себя ради "здоровой" конкуренции.

    Китайцы, конечно, те ещё "спариться, поспать, пожрать", однако пока они на коне, потому что оказались "здоровее" в так любимой вами конкуренции. так что вы уж определитесь на счёт трусов и крестика-то.

     

  • 1.34, Аноним (34), 17:01, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Файловый менеджер у них хороший. Один из немногих на линукс, который запоминает вид отдельных папок и выглядит не убого.
     
  • 1.35, Аноним (35), 17:44, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китайцы умеют хорошо и много работать, если кто-то умный их контролирует
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 18:27, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что они биороботы. Давно известно, что негр не способен к долгой однообразной работе (бег -- это не производительный труд). Белый способен работать больше, но он лучше машину изобретёт. А вот китаец будет делать одну и ту же работу без перерыва и просить ещё поработать. У кого преимущество? Ни у кого, потому что каждый может использовать свои сильные и слабые стороны себе во благо, и главное тут -- чуство самосохранения себя и своей нации. У китайцев просто это чувство сохранилось, в отличие от других, видимо.

    И запомните уже: китайцы умеют хорошо копировать, а без идей индоевропейцев они -- никто. Они были никем до идей тысячи лет назад, пока не встретились с нашими индоевропейскими предками, поэтому их культура построена именно на индоевропейских корнях, хотя очень ловко переосмыслена -- в этом китайцы большие молодцы! -- так же получилось и в 20-ом веке (наши, советские идеи во всём), продолжившись в 21-ом (уже взяли многое от западных идей).

     

  • 1.45, Fracta1L (ok), 18:57, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  задействован dde-kwin (адаптированный для Deepin вариант kwin)

    Вот это поворот!

     

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