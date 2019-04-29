Выпуск дистрибутива Deepin 15.10, развивающего собственное графическое окружение

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|1.1, Аноним (1), 11:57, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучший дистрибутив для родителей/бабушек, которым от компьютера нужен только браузер и Skype.
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|2.4, Tundra Mundra (?), 12:21, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем для этой цели хуже скажем любой другой дистрибутив? Поставил xubuntu c галкой "минимальная установка", накатил скайп и бравзер - 10 лет счастья. Настраиваться сами они точно ничего не будут, так что хоть Gento накатывай, но убунты имхо для этой цели весьма лучше - минимиум телодвижений, начиная с последних версий где вышеуказанная галка появилась, и довольно долгий срок поддержки у LTS
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|6.31, Аноним (-), 15:46, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой-то странный декоратор вокруг виртуалбокса.
Да не, все норм. Таких тут половина, если не больше.
Хочешь пообщаться с принципиальными и идеологически подкованными линухоидами, 20 лет назад винду последний раз видевшими? Тогда иди к комментаторам в соседнюю новость про фрю, они почему-то все в таких новостях тусуются и больше никуда не лезут.
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|7.39, Дегенератор (ok), 18:09, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> принципиальными и идеологически подкованными
ахаха! Они не ответят - они заняты канпиляцией на своих 1х пнях. "Твердость - не тупость" (с) х-ф "Кремень".
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|4.44, Tundra Mundra (?), 18:56, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Кто-то не слишком качественно обращается с информацией:
хоспаде, ну не раздуплились разработчики хубунты ещё на галочку, придёт ещё время, можно ж в конце концов поставить lubuntu, я конечно каждую редакцию сейчас проверять бросаться не буду, но около года назад я такую галку там видел, можно в конце концов поставить каноническую ubuntu, а к sudo apt install skype дописать xfce4, делов то. Может гномо-юнити бабушке даже больше понравится, хотя я всё же подозреваю что ей ближе будет что-либо с панелью внизу и кнопкой с надписью "Пуск" Именно потому xfce - там сей акт делается в пару кликов, и вообще мало лишнего, ещё и тема redmond или как то так для декоратора имеется, в пакете xfwm4-themes
>>накатил скайп
>и где ж тут счастье
ну так для родителей же, не для Вас, Вам то понятно кроме IRC в консоли и не надо ничего =)
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|4.24, Аноним (24), 14:45, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почитайте про случай с Deepin Store и CNZZ - разработчики даже особо не скрывали этот зонд.
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|5.36, Аноним (36), 17:55, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вам-то какая разница? Человеку может быть нужно так (удобно), и не нужны всякие отучалки от хамов, мнящих себя особо умными
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|3.40, Дегенератор (ok), 18:15, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уж лучше элементари, чем прожорливые китаезонды.
Так у елементари системные требования в 2 раза выше
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|1.2, proninyaroslav (ok), 12:00, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium
"Будущее" линуксовых десктопов ближе чем кажется
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|2.3, Аноним (3), 12:08, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы считаете, что web-страницу отобразить легче нежели нарисовать интерфейс? Учитывая всякие WebGL, кхм.
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|3.8, anonymous (??), 13:07, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Легче, в противном случае электрон не получил бы такого широкого применения.
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|4.10, Антон (??), 13:18, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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электрон это легкий способ обеспечить единый код в браузерном виде и в десктоп кроссплатформенном приложении. А тут чего? Кроссплатформенный браузерный DE?
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|5.28, anonymous (??), 15:01, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так понял, сорян. Подумал, что речь о сравнительной лёгкости разработки десктопного софта, а не ресурсоёмкости.
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|1.5, vz_2 (?), 12:35, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В магазин такое не поставишь, недавно ходил в корпорацию центр покупать вентилятор для сезона жары, увидел что там используют древнюю ubuntu с рабочим столом гном (даже не матэ ещё), всё быстро работает, переключается, принтер пашет. Такой интерфейс скорее для дома, чем для бизнеса.
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|1.11, Аноним (11), 13:23, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для обычного не redeye
юзера дистр более чем приятный и доделанный. Быстрый, красивый, даже приложения музыки и видео приятно удивляют. По дизайну для меня вообще лучший.
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|2.33, Аноним (33), 16:37, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дистр более чем приятный и доделанный.
Хорошо еще вспомнили и добавили индикатор установки сетевого подключения.
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|2.25, Аноним (25), 14:50, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там насчёт зондов от китайского правительства?
Мы добавим еще больше зондов. Спасибо за беспокойство, товарищ!
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|2.47, Аноне (?), 19:18, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не ставил. После того, как на вирустотале старый китайский майнер был пропущен китайскими антивирями.
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|1.26, Аноним (26), 14:50, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне дистрибутив не нравится, в частности из-за html и китайцев (вы не в коем случае не подумайте, что я расист, просто я ненавижу китайцев).
Но я за здоровую конкуренцию. Наличие таких ос будет неплохо способствовать развитию нормальных дистрибутивов линукса, хоть и косвенно.
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|2.27, Аноним (27), 14:55, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>вы не в коем случае не подумайте, что я расист, просто я ненавижу китайцев
Вот это перл
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|3.30, Аноним (30), 15:40, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>вы не в коем случае не подумайте, что я расист, просто я ненавижу китайцев
> Вот это перл
Примитивный штамп риторический, кои в обиходе у членов тоталитарной секты "бородатые тётеньки".
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|2.32, Анончик999999 (?), 16:03, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Китайцы смогли сделать красиво и качественно, а твоей любимой Бубунточке с любимым гномешелл до этого вечно расти и никогда не дорасти!
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|2.41, Аноним (41), 18:20, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но я за здоровую конкуренцию
Как это? Конкуренция -- это соперничество, то есть борьба; конкурент -- соперник, то есть супостат. Супостата надо удалить любым способом. Ну а ковыряние червей под ногами никого не волнует. Где тут "здоровая"? Кто кого завалит, тот и "здоровый"?
Вы, батенька, в 18-ом веке застярялись, когда идеологию капитализма лишь только изобретали в далёкой Англии, а некий Кромвель проводил коллективизацию и рубил бошки строптивым королькам, чтобы показать феодалам, что вякать пора прекращать -- их век кончается; а вот уже после Адама Смита нет никакой "здоровой" конкуренции, есть лишь монополизм, даже в линюкс он цветёт и пахнет. Кстати, монополия -- это не обязательно одна "компания", могут быть и несколько (чаще всего 2 или 3), только поделившие рынок и вступившие в сговор, что не мешает им исподтишка мочить друг друга и перетягивать одеяло на себя ради "здоровой" конкуренции.
Китайцы, конечно, те ещё "спариться, поспать, пожрать", однако пока они на коне, потому что оказались "здоровее" в так любимой вами конкуренции. так что вы уж определитесь на счёт трусов и крестика-то.
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|1.34, Аноним (34), 17:01, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Файловый менеджер у них хороший. Один из немногих на линукс, который запоминает вид отдельных папок и выглядит не убого.
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|1.35, Аноним (35), 17:44, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Китайцы умеют хорошо и много работать, если кто-то умный их контролирует
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|2.42, Аноним (41), 18:27, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что они биороботы. Давно известно, что негр не способен к долгой однообразной работе (бег -- это не производительный труд). Белый способен работать больше, но он лучше машину изобретёт. А вот китаец будет делать одну и ту же работу без перерыва и просить ещё поработать. У кого преимущество? Ни у кого, потому что каждый может использовать свои сильные и слабые стороны себе во благо, и главное тут -- чуство самосохранения себя и своей нации. У китайцев просто это чувство сохранилось, в отличие от других, видимо.
И запомните уже: китайцы умеют хорошо копировать, а без идей индоевропейцев они -- никто. Они были никем до идей тысячи лет назад, пока не встретились с нашими индоевропейскими предками, поэтому их культура построена именно на индоевропейских корнях, хотя очень ловко переосмыслена -- в этом китайцы большие молодцы! -- так же получилось и в 20-ом веке (наши, советские идеи во всём), продолжившись в 21-ом (уже взяли многое от западных идей).
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|1.45, Fracta1L (ok), 18:57, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> задействован dde-kwin (адаптированный для Deepin вариант kwin)
Вот это поворот!
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