Выпуск дистрибутива Deepin 15.10, развивающего собственное графическое окружение

>Но я за здоровую конкуренцию Как это? Конкуренция -- это соперничество, то есть борьба; конкурент -- соперник, то есть супостат. Супостата надо удалить любым способом. Ну а ковыряние червей под ногами никого не волнует. Где тут "здоровая"? Кто кого завалит, тот и "здоровый"? Вы, батенька, в 18-ом веке застярялись, когда идеологию капитализма лишь только изобретали в далёкой Англии, а некий Кромвель проводил коллективизацию и рубил бошки строптивым королькам, чтобы показать феодалам, что вякать пора прекращать -- их век кончается; а вот уже после Адама Смита нет никакой "здоровой" конкуренции, есть лишь монополизм, даже в линюкс он цветёт и пахнет. Кстати, монополия -- это не обязательно одна "компания", могут быть и несколько (чаще всего 2 или 3), только поделившие рынок и вступившие в сговор, что не мешает им исподтишка мочить друг друга и перетягивать одеяло на себя ради "здоровой" конкуренции. Китайцы, конечно, те ещё "спариться, поспать, пожрать", однако пока они на коне, потому что оказались "здоровее" в так любимой вами конкуренции. так что вы уж определитесь на счёт трусов и крестика-то.

