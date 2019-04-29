Выпуск платформы виртуализации XenServer (Citrix Hypervisor) 8.0

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|1.1, ryoken (ok), 10:39, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вероятно, скажу глупость.
Как сабж в платном и бесплатном виде по сравнению с ProxmoxVE? Есть у почтеннейшего ALL объективные сравнения? (С целью повышения уровня образованности) :D.
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|2.8, ОЛЕГ (?), 12:11, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vgpu адекватный как минимум+поддержка, хотя Россия в ссанкциях
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|2.18, Ключевский (?), 16:39, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В свое время использовал бесплатную версию XenServer, когда она появилась, потом безболезненно перешел на Proxmox, так как для XenServer была только виндовая прога для управления и под вайном она плохо работала, что доставляло неудобство. В принципе продукты примерно равнозначные(если не устраивать холивар Xen vs KVM), выбирай что тебе больше нравится
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|1.4, Аноним (4), 11:24, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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XEN для работы с железом и для безопасности.
KVM больше для изоляции типа безопасных контейнеров
Еще KVM не поддерживает driver domains
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|1.6, Zenitur (ok), 11:52, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Прекращена поддержка шаблонов гостевых систем: Debian 6 Squeeze, Ubuntu 12.04, Asianux Server 4.2, 4.4, 4.5, NeoKylin Linux Security OS 5, Linx Linux 6, Linx Linux 8, GreatTurbo Enterprise Server 12, Yinhe Kylin 4 и старых версий Windows;
> и старых версий Windows;
Зачем? Типа "используйте Microsoft Virtual PC, а у нас - промышленный продукт"?
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|2.7, ыы (?), 11:58, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смотря что они понимают под старыми версиями...
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|2.9, нах (?), 12:25, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем?
не нужны те полтора клиента, которые с них еще не слезли, а мозг техподдержке выедают.
> Типа "используйте Microsoft Virtual PC
у тех тоже нет таких шаблонов. Собственно, у них никаких нет.
P.S. на днях vmware заявила что opensuse у нее - unsupported. И плевать какой версии.
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|3.12, kerneliq (ok), 13:36, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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unsupported? Они сами то в курсе, что они такое заявили? На офсайте немного другая информация
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|2.14, Анонимно (?), 15:46, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если версия винды вышла из поддержки то как под нее поддерживать среду виртуализации? Сложно сказать. Работать будет, но лучше это объявить неподдерживаемым решением.
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|3.16, ыы (?), 16:19, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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каждый год использования xcp-ng засчитывается за три...
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