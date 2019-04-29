Выпуск платформы виртуализации XenServer (Citrix Hypervisor) 8.0

После трёх лет с момента формирования ветки 7.x компания Citrix опубликовала релиз платформы XenServer 8 (Citrix Hypervisor) , предназначенной для организации управления инфраструктурой серверов виртуализации на базе гипервизора Xen. XenServer позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. До выпуска 7.4 XenServer распространялся как открытый проект, но затем публикация нового кода была ограничена и проект трансформировался в проприетарный продукт Citrix Hypervisor c поставкой бесплатной версией Express Edition, ограниченной по своей функциональности и доступный для загрузки после регистрации. Например, размер кластера Express Edition ограничен 3 узлами, а в состав не входят средства для обеспечения отказоусточивости, интеграции с Active Directory, разграничения доступа на основе ролей (RBAC), динамического управления памятью (DMC, D), горячего наложения патчей, автоматической установки обновлений, live-миграции хранилищ, проброса и виртуализации GPU. При этом ряд компонентов XenServer по отдельности продолжают разрабатываться с открытым исходным кодом. В ответ на изменение характера продукта сообщество основало проект XCP-NG, в рамках которого развивается свободная замена XenServer, в которую возвращены функции, исключённые из бесплатной версии XenServer. Среди особенностей XenServer: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать большим числом систем хранения информации и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования. Для управления системой можно использовать XenCenter (DotNet), командную строку или OpenXenManager (Python). Основные новшества XenServer 8: Установочные образы обновлены до пакетной базы CentOS 7.5. Задействованы ядро Linux 4.19 и гипервизор Xen 4.11;

Изменён алгоритм выделения памяти для управляющего домена (Dom0): по умолчанию теперь выделяется 1 Гб + 5% от имеющегося размера ОЗУ, но не больше 8 Гб;

Добавлены шаблоны для использования на стороне гостевых систем дистрибутивов SUSE Linux Enterprise Server 15, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, CentOS 7.6, Oracle Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Scientific Linux 7.6, CentOS 6.10, Oracle Linux 6.10, Red Hat Enterprise Linux 6.10, Scientific Linux 6.10 и Windows Server 2019;

Прекращена поддержка шаблонов гостевых систем: Debian 6 Squeeze, Ubuntu 12.04, Asianux Server 4.2, 4.4, 4.5, NeoKylin Linux Security OS 5, Linx Linux 6, Linx Linux 8, GreatTurbo Enterprise Server 12, Yinhe Kylin 4 и старых версий Windows;

Обновлены драйверы и расширен список поддерживаемого оборудования. В том числе добавлена поддержка процессоров Xeon 82xx, 62xx, 52xx, 42xx, 32xx CascadeLake-SP;

Добавлена экспериментальная поддержка загрузки гостевых систем в режиме UEFI;

В Premium Edition добавлена возможность создания виртуальных дисковых образов (VDI) размером более 2 Тб и реализована поддержка снапшотов диска и оперативной памяти для виртуальных машин с vGPU.



