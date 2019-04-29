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Выпуск платформы виртуализации XenServer (Citrix Hypervisor) 8.0

29.04.2019 09:22

После трёх лет с момента формирования ветки 7.x компания Citrix опубликовала релиз платформы XenServer 8 (Citrix Hypervisor) , предназначенной для организации управления инфраструктурой серверов виртуализации на базе гипервизора Xen. XenServer позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин.

До выпуска 7.4 XenServer распространялся как открытый проект, но затем публикация нового кода была ограничена и проект трансформировался в проприетарный продукт Citrix Hypervisor c поставкой бесплатной версией Express Edition, ограниченной по своей функциональности и доступный для загрузки после регистрации. Например, размер кластера Express Edition ограничен 3 узлами, а в состав не входят средства для обеспечения отказоусточивости, интеграции с Active Directory, разграничения доступа на основе ролей (RBAC), динамического управления памятью (DMC, D), горячего наложения патчей, автоматической установки обновлений, live-миграции хранилищ, проброса и виртуализации GPU.

При этом ряд компонентов XenServer по отдельности продолжают разрабатываться с открытым исходным кодом. В ответ на изменение характера продукта сообщество основало проект XCP-NG, в рамках которого развивается свободная замена XenServer, в которую возвращены функции, исключённые из бесплатной версии XenServer.

Среди особенностей XenServer: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать большим числом систем хранения информации и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования. Для управления системой можно использовать XenCenter (DotNet), командную строку или OpenXenManager (Python).

Основные новшества XenServer 8:

  • Установочные образы обновлены до пакетной базы CentOS 7.5. Задействованы ядро Linux 4.19 и гипервизор Xen 4.11;
  • Изменён алгоритм выделения памяти для управляющего домена (Dom0): по умолчанию теперь выделяется 1 Гб + 5% от имеющегося размера ОЗУ, но не больше 8 Гб;
  • Добавлены шаблоны для использования на стороне гостевых систем дистрибутивов SUSE Linux Enterprise Server 15, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, CentOS 7.6, Oracle Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Scientific Linux 7.6, CentOS 6.10, Oracle Linux 6.10, Red Hat Enterprise Linux 6.10, Scientific Linux 6.10 и Windows Server 2019;
  • Прекращена поддержка шаблонов гостевых систем: Debian 6 Squeeze, Ubuntu 12.04, Asianux Server 4.2, 4.4, 4.5, NeoKylin Linux Security OS 5, Linx Linux 6, Linx Linux 8, GreatTurbo Enterprise Server 12, Yinhe Kylin 4 и старых версий Windows;
  • Обновлены драйверы и расширен список поддерживаемого оборудования. В том числе добавлена поддержка процессоров Xeon 82xx, 62xx, 52xx, 42xx, 32xx CascadeLake-SP;
  • Добавлена экспериментальная поддержка загрузки гостевых систем в режиме UEFI;
  • В Premium Edition добавлена возможность создания виртуальных дисковых образов (VDI) размером более 2 Тб и реализована поддержка снапшотов диска и оперативной памяти для виртуальных машин с vGPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.citrix.com/blogs/2...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.12
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  5. OpenNews: Первый выпуск XCP-NG, свободного варианта Citrix XenServer
  6. OpenNews: Выпуск платформы виртуализации XenServer 7
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал AbyssMoon
Тип: Программы
Ключевые слова: xenserver, xen
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 10:39, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вероятно, скажу глупость.
    Как сабж в платном и бесплатном виде по сравнению с ProxmoxVE? Есть у почтеннейшего ALL объективные сравнения? (С целью повышения уровня образованности) :D.
     
     
  • 2.8, ОЛЕГ (?), 12:11, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vgpu адекватный как минимум+поддержка, хотя Россия в ссанкциях
     
  • 2.18, Ключевский (?), 16:39, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свое время использовал бесплатную версию XenServer, когда она появилась, потом безболезненно перешел на Proxmox, так как для XenServer была только виндовая прога для управления и под вайном она плохо работала, что доставляло неудобство. В принципе продукты примерно равнозначные(если не устраивать холивар Xen vs KVM), выбирай что тебе больше нравится
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:57, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А дыры, дыры-то новые не забыли хоть?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:07, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ещё и клозет, то бекдоры?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:24, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    XEN для работы с железом и для безопасности.
    KVM больше для изоляции типа безопасных контейнеров
    Еще KVM не поддерживает driver domains
     
     
  • 2.19, Ключевский (?), 16:40, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред про «kvm для контейнеров»?
     

  • 1.5, ыы (?), 11:29, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно.
     
  • 1.6, Zenitur (ok), 11:52, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Прекращена поддержка шаблонов гостевых систем: Debian 6 Squeeze, Ubuntu 12.04, Asianux Server 4.2, 4.4, 4.5, NeoKylin Linux Security OS 5, Linx Linux 6, Linx Linux 8, GreatTurbo Enterprise Server 12, Yinhe Kylin 4 и старых версий Windows;
    > и старых версий Windows;

    Зачем? Типа "используйте Microsoft Virtual PC, а у нас - промышленный продукт"?

     
     
  • 2.7, ыы (?), 11:58, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря что они понимают под старыми версиями...
     
  • 2.9, нах (?), 12:25, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем?

    не нужны те полтора клиента, которые с них еще не слезли, а мозг техподдержке выедают.

    > Типа "используйте Microsoft Virtual PC

    у тех тоже нет таких шаблонов. Собственно, у них никаких нет.

    P.S. на днях vmware заявила что opensuse у нее - unsupported. И плевать какой версии.

     
     
  • 3.12, kerneliq (ok), 13:36, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unsupported? Они сами то в курсе, что они такое заявили? На офсайте немного другая информация
     
  • 2.14, Анонимно (?), 15:46, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если версия винды вышла из поддержки то как под нее поддерживать среду виртуализации? Сложно сказать. Работать будет, но лучше это объявить неподдерживаемым решением.
     

  • 1.10, dkg (?), 13:19, 29/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Используем Xcp-ng в проде больше 3-х лет - полет нормальный.
     
     
  • 2.11, ананимдам (?), 13:29, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Масштаб архитектуры?
     
     
  • 3.13, dkg (?), 15:27, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ~100 серверов
     
     
  • 4.17, ыы (?), 16:31, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это гости или хосты?
     
  • 2.15, x (?), 15:58, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше 3-х лет ?
    https://xcp-ng.org/blog/2018/12/10/1-year-of-xcp-ng/
     
     
  • 3.16, ыы (?), 16:19, 29/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каждый год использования xcp-ng засчитывается за три...
     
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