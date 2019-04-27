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Выпуск Debian 9.9

27.04.2019 18:33

Доступно девятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 70 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 52 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.9 можно отметить удаление 5 пакетов: gcontactsync, google-tasks-sync, mozilla-gnome-kerying, tbdialout и timeline из-за несовместимости с новыми ESR-ветками Firefox и Thunderbird. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты dpdk, mariadb, nvidia-graphics-drivers, nvidia-settings, postfix, postgresql и waagent.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.9. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.9, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Что касается подготовки следующего выпуска Debian 10, то незакрытыми остаются 132 критические ошибки, блокирующих релиз (10 дней назад было 146, полтора месяца назад - 316, два месяца назад - 577, в момент заморозки в Debian 9 - 275, в Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 10 ожидается летом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  3. OpenNews: Кандидат в релизы инсталлятора Debian 10 "Buster"
  4. OpenNews: Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, OpenWrt и другим проектам
  5. OpenNews: Выпуск Debian 9.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, А (??), 18:49, 27/04/2019 [ответить]  
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