Выпуск Wine 4.7

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.7. С момента выпуска версии 4.6 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 264 изменения. Наиболее важные изменения: В ntdll добавлена поддержка загрузки встроенных библиотек в формате PE (Portable Executable), в том числе на Unix-подобных платформах. В setupapi добавлена поддержка установки встроенных в PE файлы библиотек в форме фиктивных DLL-загрушек. В winetest и winedump добавлены проверки сигнатур встроенных DLL. Все модули, использующие msvcrt, пересобраны как встроенные в PE библиотеки;

До версии 4.8.3 обновлены компоненты движка Mono;

Реализованы дополнительные функции в движке Debug Engine (DLL dbgeng): GetNumberModules(), GetModuleByIndex(), GetModuleParameters(), GetModuleByOffset(), ReadVirtual(), IsPointer64Bit(), GetExecutingProcessorType(), GetModuleNameString(), GetModuleVersionInformation();

Добавлена поддержка ссылок "Command Link" в диалоговых окнах, используемых для перехода на следующую стадию;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Worms 2, Microsoft Visual Studio 2005, 2008, 2010 Express, Rekordbox 5.3.0, SpellForce 3, Oracle Data Visualization Desktop, Microsoft Office 365, Symantec Eraser, Halo Online Voice Chat, Discord, Miro Realtimeboard, SIMATIC WinCC V15.1, Sniper Elite V2, Sniper Elite 3, Assetto Corsa, Star Wars The Old Republi, Vocaloid 5.



