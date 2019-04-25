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Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.2

25.04.2019 23:17

Представлен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 1.2, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4), для настройки беспроводной сети - wifimgr, а для управления громкостью - DSBMixer. Размер загрузочного образа 2 Гб (x86_64, i386).

В новом выпуске осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 12, включена по умолчанию поддержка TRIM, добавлена цветовая тема для оформления виртуального терминала, обеспечено динамическое создание настроек драйверов для GPU Intel. В состав включена реализация управляющего меню dmenu, вызываемая при нажатии Ctrl+Space. Представлен новый графический интерфейс для настройки параметров системы, построенный с использованием Qt (ранее предлагался консольный конфигуратор).



  1. Главная ссылка к новости (http://nomadbsd.org/index.html...)
  2. OpenNews: Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"
  3. OpenNews: Релиз GhostBSD 19.04
  4. OpenNews: SecBSD - редакция OpenBSD с VPN и утилитами для проверки безопасности
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.1
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nomadbsd, bsd
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ключевский (?), 23:23, 25/04/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Гасите свет! Они на свет лезут!
     
     
  • 2.4, Anonymouss (?), 02:51, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    живтоне чочо упячка!
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:09, 26/04/2019 [ответить]  
    		• +6 +/
    > NomadBSD

    Ограбление корованов реализовано?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 05:23, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джва года хочу такую ОС!
     

  • 1.3, Аноним (3), 02:07, 26/04/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    XYNTA!
     
     
  • 2.6, Аноним (8), 05:21, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хунта?
     

  • 1.5, Аноним (5), 04:20, 26/04/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Даёшь ещё больше дистров!
    Хороших и разных!!
     
  • 1.7, Аноним (8), 05:22, 26/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    В каждом топике про NomadBSD обязательны шутки про Номада, да!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 05:27, 26/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому что, а может и это:
    youtube.com/watch?v=zhjthaYSNX4
     

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