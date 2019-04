Выпуск эмулятора QEMU 4.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:21, 24/04/2019 [ответить] + / – > В модуль virtio-blk добавлена поддержка операций DISCARD (информирование об освобождении блоков) и WRITE_ZEROES (обнуление диапазона логических блоков); Казалось оно уже было, во всяком случае как то fstrim отрабатывал раньше же... может другой бекенд был кш

2.3 , leap42 ( ok ), 13:30, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Могу ошибаться, но оно было при подключении диска через SCSI шину. SCSI по-моему в принципе умеет TRIM, вот при его эмуляции и работало. Теперь и для паравиртуализованной шины заработало (давно пора, у меня, например, обе тачки all ssd).

2.7 , Stax ( ok ), 14:27, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не, не было. 5 лет уже как "хотели сделать": https://wiki.qemu-project.org/index.php?title=ToDo/Block&oldid=4410#virtio-blk

и вот только сейчас сделали...

1.2 , Аноним ( 2 ), 13:29, 24/04/2019 [ответить] + / – Парни, важный вопрос.

Можно ли теперь запустить x86 приложуху на power ? Оч интересно мнение знатоков.

2.5 , пох ( ? ), 13:53, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – эмм... а что значит "теперь"? Оно у вас не собиралось на power раньше? Уж что-что, а x86-то эмулятор еще сам Беллард писал, он должен просто работать.

(разумеется, _медленно_ - это эмулятор, каждую командочку - вручную будем исполнять) 1.4 , ыы ( ? ), 13:45, 24/04/2019 [ответить] + / – icount починили таки?

1.6 , Аноним ( 6 ), 14:11, 24/04/2019 [ответить] + / – Как с пробросом USB и видеокарт?