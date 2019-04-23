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Проект Ruby перешёл с Subversion на Git

23.04.2019 07:54

Разработчики языка программирования Ruby объявили о миграции основного репозитория с централизованной системы контроля версий Subversion на распределённую систему управления исходными текстами Git. Разработка новой стабильной ветки ruby_2_7 и ветки trunk переведена на Git, но сопровождение веток ruby_2_4, ruby_2_5 и ruby_2_6 оставлено в SVN.

Для навигации по коду и изменениям в основном репозитории предложен web-интерфейс, основанный на cgit. На использование кода из Git также переведены компоненты сборочной системы и система отслеживания ошибок (на основе Redmine). Репозиторий Ruby на GitHub продолжает позиционироваться как зеркало и пока не поддерживает приём pull-запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: В Ruby-библиотеке bootstrap-sass выявлен бэкдор
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.6.0
  4. OpenNews: Доступен интерпретатор mruby 2.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.7 с поддержкой Ruby
  6. OpenNews: Язык Crystal пытается совместить производительность Си и удобство Ruby
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ruby, git
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 07:57, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, куда ни глянь везде git уже, а меня svn устраивает полностью. Но переходить всё рано придётся потому что куда я от толпы денусь-то?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:17, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например BitKeeper. Его исходный код как раз открыли: https://www.linux.org.ru/news/opensource/12583508
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 08:20, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например BitKeeper. Его исходный код как раз открыли: https://www.linux.org.ru/news/opensource/12583508

    Ставили бы сразу нормальную ссылку https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44399

     
  • 3.10, Аноним (10), 10:02, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Например Perforce

    Исправил, не благодари.

     
  • 2.7, Аноним (7), 08:55, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неправильные вопросы задаёте. Надо не "чем меня устраивает svn?", а "лучше ли git, чем svn?", "чем git лучше svn?" и "чем меня не устраивает git?".
     
  • 2.12, freehck (ok), 10:47, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блин, куда ни глянь везде git уже, а меня svn устраивает полностью. Но переходить всё рано придётся потому что куда я от толпы денусь-то?

    Стахл, если тебя всё устраивает в SVN, то что-то менять смысла нет. Ну в самом деле, зачем? Всё же устраивает!

    В дополнение выучить Git лишним не будет, безусловно.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:00, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выбор cgit более чем странен. Проекты наоборот с cgit уходят, а они изначально на него перешли. С другой стороны GitLab тот ещё монстр и лёгкий и быстрый cgit вызывает положительные эмоции, но он не для разработки через web, а для просмотра изменений.
     
     
  • 2.5, Andrew (??), 08:28, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Может разработчики Ruby просто хотят использовать меньше софта написанного на Ruby (но - не ими), вот и выбрали cGit, а не Gitlab ^_^
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:59, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Gitea не слышали
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:30, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем им svn не устроил? Работает уже почти 20 лет.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:00, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хипсторы внезапно осознали что они недостаточно хипсторы.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:58, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное что ни на ненужный hg.
     

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