Проект Ruby перешёл с Subversion на Git

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|1.1, A.Stahl (ok), 07:57, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, куда ни глянь везде git уже, а меня svn устраивает полностью. Но переходить всё рано придётся потому что куда я от толпы денусь-то?
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|2.7, Аноним (7), 08:55, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неправильные вопросы задаёте. Надо не "чем меня устраивает svn?", а "лучше ли git, чем svn?", "чем git лучше svn?" и "чем меня не устраивает git?".
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|2.12, freehck (ok), 10:47, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Блин, куда ни глянь везде git уже, а меня svn устраивает полностью. Но переходить всё рано придётся потому что куда я от толпы денусь-то?
Стахл, если тебя всё устраивает в SVN, то что-то менять смысла нет. Ну в самом деле, зачем? Всё же устраивает!
В дополнение выучить Git лишним не будет, безусловно.
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|1.2, Аноним (2), 08:00, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выбор cgit более чем странен. Проекты наоборот с cgit уходят, а они изначально на него перешли. С другой стороны GitLab тот ещё монстр и лёгкий и быстрый cgit вызывает положительные эмоции, но он не для разработки через web, а для просмотра изменений.
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|2.5, Andrew (??), 08:28, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Может разработчики Ruby просто хотят использовать меньше софта написанного на Ruby (но - не ими), вот и выбрали cGit, а не Gitlab ^_^
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