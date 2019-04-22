The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.18

22.04.2019 09:03

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.18. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.18:

  • Добавлена поддержка правил маршрутизации по адресу источника (policy routing), необходимость в которых назрела после добавления в прошлом выпуске поддержки VPN WireGuard (нужны для упрощения настройки раздельного прямого проброса трафика к адресу точки подключения к VPN);
  • Добавлена возможность фильтрации VLAN в сетевых мостах;
  • Добавлена поддержка TLV-структур LLDP (Link Layer Discovery Protocol), определённых в стандартах IEEE 802.1 и IEEE 802.3, для обмена сведениями о параметрах оборудования в локальной сети;
  • В профилях infiniband/IPoIB обеспечена возможность применения больших значений MTU;
  • В утилите nmcli улучшена обработка списков опций с параметрами соединения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.16
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.14
  4. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  5. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
 
  • 1, К.А. (?), 09:32, 22/04/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё равно не нужно
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:36, 22/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нужно, у меня по другому инет не работает
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру
    Hosting by Ihor