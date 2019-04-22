Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.18

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.18. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки. Основные новшества NetworkManager 1.18: Добавлена поддержка правил маршрутизации по адресу источника (policy routing), необходимость в которых назрела после добавления в прошлом выпуске поддержки VPN WireGuard (нужны для упрощения настройки раздельного прямого проброса трафика к адресу точки подключения к VPN);

Добавлена возможность фильтрации VLAN в сетевых мостах;

Добавлена поддержка TLV-структур LLDP (Link Layer Discovery Protocol), определённых в стандартах IEEE 802.1 и IEEE 802.3, для обмена сведениями о параметрах оборудования в локальной сети;

В профилях infiniband/IPoIB обеспечена возможность применения больших значений MTU;

В утилите nmcli улучшена обработка списков опций с параметрами соединения.



