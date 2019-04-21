Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang

2.3 , Анонимос ( ? ), 11:07, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – в некоторых сферах очень даже распространён

2.5 , KonstantinB ( ok ), 11:17, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В телекоме он очень популярен.

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:38, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это же специализированный нишевой язык, а не универсальный, на котором можно писать всё.

И ещё он функциональный, а функциональная парадигма сама по себе не взлетела.

Тем не менее, есть такие популярные приложения как WhatsApp с ядром на Эрланге.

Хотя после ухода основателей, не удивлюсь, если Цукерберг даст указание выкинуть Эрланг

и переписать.

3.10 , asdasd ( ? ), 11:54, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > функциональная парадигма сама по себе не взлетела То-то за последние пяток лет функциональщина во все щели проникает =)

Может и не в чистом виде, но многие вещи да.

4.14 , Аноним ( 14 ), 13:05, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, есть такая беда. В разработке развелась заметная доля тех, кто руководствуется принципом - чем сложнее и нечитабельнее, тем лучше.

Результат налицо, сплошной глюкодром, тормоза, неизлечимые баги.

2.11 , Анонимс ( ? ), 11:55, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Странно, что такой крутой язык не получил должного распространения. Как уже правильно заметили сверху, erlang благодаря своим уникальным фишкам в своё время всё-таки занял определённые ниши в IT сфере. > Erlang:

> отказоустойчивых распределённых систем

> для параллельной обработке запросов в режиме реального времени

> [b]получил распространение[/b] в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. ...

