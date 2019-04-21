Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang

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|2.8, Аноним (8), 11:38, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же специализированный нишевой язык, а не универсальный, на котором можно писать всё.
И ещё он функциональный, а функциональная парадигма сама по себе не взлетела.
Тем не менее, есть такие популярные приложения как WhatsApp с ядром на Эрланге.
Хотя после ухода основателей, не удивлюсь, если Цукерберг даст указание выкинуть Эрланг
и переписать.
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|3.10, asdasd (?), 11:54, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> функциональная парадигма сама по себе не взлетела
То-то за последние пяток лет функциональщина во все щели проникает =)
Может и не в чистом виде, но многие вещи да.
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|4.14, Аноним (14), 13:05, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, есть такая беда. В разработке развелась заметная доля тех, кто руководствуется принципом - чем сложнее и нечитабельнее, тем лучше.
Результат налицо, сплошной глюкодром, тормоза, неизлечимые баги.
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|2.11, Анонимс (?), 11:55, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Странно, что такой крутой язык не получил должного распространения.
Как уже правильно заметили сверху, erlang благодаря своим уникальным фишкам в своё время всё-таки занял определённые ниши в IT сфере.
> Erlang:
> отказоустойчивых распределённых систем
> для параллельной обработке запросов в режиме реального времени
> [b]получил распространение[/b] в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями.
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