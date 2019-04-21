The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang

21.04.2019 10:59

В возрасте 68 лет умер Джо Армстронг (Joe Armstrong), один из создателей функционального языка программирования Erlang, так же известный своими разработками в области отказоустойчивых распределённых систем. Язык Erlang был создан в 1986 году в лаборатории компании Ericsson, совместно с Робертом Вирдингом (Robert Virding) и Майком Вильямсом (Mike Williams), и в 1998 году переведён в разряд открытых проектов. Благодаря изначальной ориентации на создание приложений для параллельной обработки запросов в режиме реального времени, язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями.

  1. Главная ссылка к новости (https://developers.slashdot.or...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 21.3
  3. OpenNews: Ушел из жизни Ян Мердок, основатель Debian
  4. OpenNews: Умер изобретатель электронной почты Рэй Томлинсон
  5. OpenNews: Умер Андрей Чернов, автор кодировки KOI8-R и один из первых разработчиков FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: erlang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, Аноним (2), 11:06, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что такой крутой язык не получил должного распространения.
     
     
  • 2.3, Анонимос (?), 11:07, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в некоторых сферах очень даже распространён
     
  • 2.5, KonstantinB (ok), 11:17, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В телекоме он очень популярен.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:38, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же специализированный нишевой язык, а не универсальный, на котором можно писать всё.
    И ещё он функциональный, а функциональная парадигма сама по себе не взлетела.
    Тем не менее, есть такие популярные приложения как WhatsApp с ядром на Эрланге.
    Хотя после ухода основателей, не удивлюсь, если Цукерберг даст указание выкинуть Эрланг
    и переписать.
     
     
  • 3.10, asdasd (?), 11:54, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > функциональная парадигма сама по себе не взлетела

    То-то за последние пяток лет функциональщина во все щели проникает =)
    Может и не в чистом виде, но многие вещи да.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:05, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, есть такая беда. В разработке развелась заметная доля тех, кто руководствуется принципом - чем сложнее и нечитабельнее, тем лучше.
    Результат налицо, сплошной глюкодром, тормоза, неизлечимые баги.
     
  • 2.11, Анонимс (?), 11:55, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странно, что такой крутой язык не получил должного распространения.

    Как уже правильно заметили сверху, erlang благодаря своим уникальным фишкам в своё время всё-таки занял определённые ниши в IT сфере.

    > Erlang:
    > отказоустойчивых распределённых систем
    > для параллельной обработке запросов в режиме реального времени
    > [b]получил распространение[/b] в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями.

    ...

     
  • 1.6, донни (?), 11:29, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эх, ещё одного Армстронга не стало...
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:34, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очень жаль... 68 лет всего.
    Светлая память!
     
  • 1.9, Sw00p aka Jerom (?), 11:43, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    RIP
     
  • 1.12, Gentoo cowboy (?), 11:59, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Легенды уходят...
     
  • 1.15, Michael Shigorin (ok), 13:10, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помяну такой историей: когда они придумали Erlang в недрах Ericsson, "бизнес" этого не понял; затем они ушли, основали свою компанию, которую через некоторое время /// и купил, но уже за отдельную цену.

    Видео/слайды докладов коллег на нашей конференции:
    https://mirror.yandex.ru/mirrors/ftp.linux.kiev.ua/conference/2011/video/s3-1-
    https://mirror.yandex.ru/mirrors/ftp.linux.kiev.ua/conference/2011/video/s3-2-
    https://mirror.yandex.ru/mirrors/ftp.linux.kiev.ua/conference/2011/video/s3-3-
    https://mirror.yandex.ru/mirrors/ftp.linux.kiev.ua/conference/2011/reports/sla

    Мир праху его.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру
    Hosting by Ihor