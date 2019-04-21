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Выпуск программ для обработки фотографий RawTherapee 5.6 и digiKam 6.1

21.04.2019 10:35

Состоялся релиз программы RawTherapee 5.6, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3.

RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка режима псевдо-HiDPI, позволяющего масштабировать интерфейс для различных размеров экрана. Масштаб автоматически меняется в зависимости от DPI, размера шрифтов и параметров экрана. По умолчанию данный режим отключен (включается в настройках Preferences > General > Appearance);
  • Представлена новая вкладка "Избранное", на которую можно переместить часто используемые инструменты, которые хотелось бы всегда держать под рукой;
  • Добавлен профиль обработки "Unclipped", упрощающий сохранение изображения с оставлением данных во всём тональном диапазоне;
  • В настройках (Preferences > Performance) появилась возможность переопределения числа кусков изображения, обрабатываемых в отдельном потоке (tiles-per-thread, по умолчанию установлено значение 2);
  • Внесена большая порция оптимизаций производительности;
  • Отмечаются проблемы с прокруткой диалогов при использовании выпусков GTK+ c 3.24.2 по 3.24.6 (рекомендуется GTK+ 3.24.7+). Для работы также теперь требюуется librsvg 2.40+.


Дополнительно можно отметить релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 6.1.0. В новом выпуске предложен новый интерфейс для разработки плагинов DPlugins, пришедший на смену ранее поддерживаемому интерфейсу KIPI и предоставляющий более широкие возможности по расширению функциональности различных частей digiKam, без привязки к digiKam Core API. Новый интерфейс не ограничен альбомным режимом (Main Album View) и может применяться для расширения функциональности режимов Showfoto, Image Editor и Light Table, а также отличается лучшей интеграцией со всеми основными инструментами digiKam. Помимо таких функций как импорт/экспорт и редактирование метаданных, API DPlugins может применяться для расширения функций редактирования палитр, трансформации, декорирования, наложения эффектов и создания обработчиков для пакетного выполнения работ.

В настоящее время на базе API DPlugins уже подготовлено 35 общих плагинов и 43 плагина для редактирования изображений, 38 плагинов для Batch Queue Manager. Общие плагины и плагины к редактору изображений могут включаться и отключаться на лету в процессе работы с приложением (для Batch Queue Manager динамическая загрузка плагинов пока недоступна). В дальнейшем планируется адаптировать DPlugins и для других частей digiKam, таких как обработчики загрузки изображений, операции с камерой, компоненты для работы с БД, код для распознавания лиц и т.п.

Другие изменения:

  • Добавлен новый плагин для копирования элементов в локальное хранилище, идущий на смену старому инструменту, основанному на фреймворке KIO и используемому для переноса изображений во внешние хранилища. В отличие от старого инструмента новый плагин использует только возможности Qt без привлечения специфичных для KDE фреймворков. В настоящее время поддерживается только перенос на локальные носители, но в ближайшее время ожидается поддержка обращения к внешнием хранилищам по FTP и SSH, а также интеграция с Batch Queue Manager;
  • Добавлен плагин для установки изображения в качестве обоев рабочего стола. В настоящее время поддерживается только управление обоями на рабочем столе KDE Plasma, но запланирована поддержка других десктоп-оркужений Linux, а также macOS и Windows;
  • Во встроенный медиапроигрыватель добавлены кнопки для изменения громкости и зацикливания текущего списка воспроизведения;
  • Добавлена возможность изменения свойств шрифта для комментариев, показываемых в режиме слайдшоу, а также поддержка скрытия комментариев нажатием F4;
  • В альбомном режиме просмотра эскизов (Album Icon-View) добавлена поддержка сортировки по времени изменения файла;
  • Обновлены сборки в формате AppImage, которые адаптированы для большего числа дистрибутивов Linux и переведены на Qt 5.11.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://rawtherapee.com/blog/r...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.0
  3. OpenNews: Выпуск программы для просмотра стереоскопических фотографий StereoPhotoView 1.11.0
  4. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  5. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.5
  6. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam
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  • 1.1, Аноним (1), 13:56, 21/04/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Агонь!
    Последним временем что-то терапия больше нравится чем дарктэйбл.
     
  • 1.2, Анонимс (?), 14:36, 21/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+

    Логично было бы использовать С++/Qt, а почему разработчики выбрали Gtk, кто-нибудь знает?

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 14:39, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    > а почему разработчики выбрали Gtk

    Чтоб тормозило и нельзя было портировать.

     
  • 1.3, Аноним (-), 14:37, 21/04/2019 [ответить]  
    		• +9 +/
    > Добавлена поддержка режима псевдо-HiDPI

    А когда появится режим полноценного HiDPI?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:19, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для начала неплохо бы понять, что здесь значит "псевдо", может, его и хватит?
     
  • 1.6, Kaiwas (?), 16:01, 21/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    что делает новость о дижикам в новости о равтерапи?
     
  • 1.7, Kaiwas (?), 16:02, 21/04/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    пардоньте! заголовок целиком не влез в верстку на маленьком экране )
     
  • 1.8, InuYasha (?), 17:55, 21/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    Там половина на GTK, половина на QT, что ли?
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 18:40, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, прямо на плеере от эппл завелось.
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:42, 21/04/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пришлось попробовать это все свободное когда переезжал с ноутбуком в цивилизацию и винду с лайтрумом пришлось временно заныкать. Какая жесть, как вы этим вообще пользуетесь?

    Дарктейбл, вроде, ставил. Даже банально кропнуть не получилось, не то что нормально обработать. Вот как настройки скопировать из одной фотки в другую? В лайтруме - один клик! Здесь же я способа не нашел.

    Как вы так живете? Вот потому у вас и 1% (ОДИН ПРОЦЕНТ!!!1111). Потому что на UX положен болт, а дизайнер интерфейсов отсутствует. Потому что парадигма такая - "тебе никто не должен". Вот и жрите сами, а я дальше буду пользоваться лайтрумом как белый человек.

     

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