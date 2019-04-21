Выпуск программ для обработки фотографий RawTherapee 5.6 и digiKam 6.1

Состоялся релиз программы RawTherapee 5.6, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли. В новом выпуске: Добавлена поддержка режима псевдо-HiDPI, позволяющего масштабировать интерфейс для различных размеров экрана. Масштаб автоматически меняется в зависимости от DPI, размера шрифтов и параметров экрана. По умолчанию данный режим отключен (включается в настройках Preferences > General > Appearance);

Представлена новая вкладка "Избранное", на которую можно переместить часто используемые инструменты, которые хотелось бы всегда держать под рукой;

Добавлен профиль обработки "Unclipped", упрощающий сохранение изображения с оставлением данных во всём тональном диапазоне;

В настройках (Preferences > Performance) появилась возможность переопределения числа кусков изображения, обрабатываемых в отдельном потоке (tiles-per-thread, по умолчанию установлено значение 2);

Внесена большая порция оптимизаций производительности;

Отмечаются проблемы с прокруткой диалогов при использовании выпусков GTK+ c 3.24.2 по 3.24.6 (рекомендуется GTK+ 3.24.7+). Для работы также теперь требюуется librsvg 2.40+.



Дополнительно можно отметить релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 6.1.0. В новом выпуске предложен новый интерфейс для разработки плагинов DPlugins, пришедший на смену ранее поддерживаемому интерфейсу KIPI и предоставляющий более широкие возможности по расширению функциональности различных частей digiKam, без привязки к digiKam Core API. Новый интерфейс не ограничен альбомным режимом (Main Album View) и может применяться для расширения функциональности режимов Showfoto, Image Editor и Light Table, а также отличается лучшей интеграцией со всеми основными инструментами digiKam. Помимо таких функций как импорт/экспорт и редактирование метаданных, API DPlugins может применяться для расширения функций редактирования палитр, трансформации, декорирования, наложения эффектов и создания обработчиков для пакетного выполнения работ. В настоящее время на базе API DPlugins уже подготовлено 35 общих плагинов и 43 плагина для редактирования изображений, 38 плагинов для Batch Queue Manager. Общие плагины и плагины к редактору изображений могут включаться и отключаться на лету в процессе работы с приложением (для Batch Queue Manager динамическая загрузка плагинов пока недоступна). В дальнейшем планируется адаптировать DPlugins и для других частей digiKam, таких как обработчики загрузки изображений, операции с камерой, компоненты для работы с БД, код для распознавания лиц и т.п. Другие изменения: Добавлен новый плагин для копирования элементов в локальное хранилище, идущий на смену старому инструменту, основанному на фреймворке KIO и используемому для переноса изображений во внешние хранилища. В отличие от старого инструмента новый плагин использует только возможности Qt без привлечения специфичных для KDE фреймворков. В настоящее время поддерживается только перенос на локальные носители, но в ближайшее время ожидается поддержка обращения к внешнием хранилищам по FTP и SSH, а также интеграция с Batch Queue Manager;

Добавлен плагин для установки изображения в качестве обоев рабочего стола. В настоящее время поддерживается только управление обоями на рабочем столе KDE Plasma, но запланирована поддержка других десктоп-оркужений Linux, а также macOS и Windows;

Во встроенный медиапроигрыватель добавлены кнопки для изменения громкости и зацикливания текущего списка воспроизведения;

Добавлена возможность изменения свойств шрифта для комментариев, показываемых в режиме слайдшоу, а также поддержка скрытия комментариев нажатием F4;

В альбомном режиме просмотра эскизов (Album Icon-View) добавлена поддержка сортировки по времени изменения файла;

Обновлены сборки в формате AppImage, которые адаптированы для большего числа дистрибутивов Linux и переведены на Qt 5.11.3.



