The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Zend Framework перешёл под крыло организации Linux Foundation

17.04.2019 20:07

Организация Linux Foundation представила новый проект Laminas, в рамках которого будет продолжена разработка фреймворка Zend Framework, предоставляющего коллекцию пакетов для разработки web-приложений и сервисов на языке PHP. В том числе фреймворк предоставляет средства разработки с использованием парадигмы MVC (Model View Controller), прослойка для работы с базами данных, построенный на базе Lucene поисковый механизм, компоненты интернационализации (I18N) и API для аутентификации.

Проект передан под покровительство Linux Foundation компаниями Zend Technologies и Rogue Wave Software, вносившими основной вклад в его разработку. Linux Foundation рассматривается как нейтральная площадка для дальнейшего развития Zend Framework, которая поможет привлечь к разработке новых участников. Смена названия обусловлена желанием избавиться от привязки к коммерческому бренду Zend в пользу позиционирования фреймворка как проекта, развиваемого сообществом.

За технические решения в новом проекте будет отвечать управляющий комитет TSC (Technical Steering Committee), сформированный из участников команды Zend Framework Community Review Team. Юридические, организационные и финансовые вопросы будет рассматривать надзорный совет (Governing Board), в который войдут представители TSC и компаний-участники проекта. Разработка будет вестись на GitHub. Завершить все процессы, связанные с переводом проекта в Linux Foundation, планируется в третьем или четвёртом квартале этого года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: В PHP 8 будет добавлен JIT-компилятор
  3. OpenNews: Проект Fedora проведёт чистку пакетов, оставшихся без сопровождения
  4. OpenNews: Разработчики PHP представили интерпретатор нового поколения (PHPNG)
  5. OpenNews: Zend Optimizer+ одобрен для включения в состав PHP 5.5
  6. OpenNews: Вышла новая версия PHP-фреймворка Zend Framework 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: php, zend
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
 
  • 1, Anon123 (?), 20:10, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    PHP - лох!
     
  • 2, Седьмой (?), 20:16, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    За PHP будущее. Очень гибкий и мощный язык.
     
  • 3, Онаним (?), 20:23, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Zend решили таки дропнуть своё монструозное поделие, и заняться наконец разработкой именно самого PHP?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру
    Hosting by Ihor