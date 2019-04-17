Zend Framework перешёл под крыло организации Linux Foundation

Организация Linux Foundation представила новый проект Laminas, в рамках которого будет продолжена разработка фреймворка Zend Framework, предоставляющего коллекцию пакетов для разработки web-приложений и сервисов на языке PHP. В том числе фреймворк предоставляет средства разработки с использованием парадигмы MVC (Model View Controller), прослойка для работы с базами данных, построенный на базе Lucene поисковый механизм, компоненты интернационализации (I18N) и API для аутентификации.

Проект передан под покровительство Linux Foundation компаниями Zend Technologies и Rogue Wave Software, вносившими основной вклад в его разработку. Linux Foundation рассматривается как нейтральная площадка для дальнейшего развития Zend Framework, которая поможет привлечь к разработке новых участников. Смена названия обусловлена желанием избавиться от привязки к коммерческому бренду Zend в пользу позиционирования фреймворка как проекта, развиваемого сообществом.

За технические решения в новом проекте будет отвечать управляющий комитет TSC (Technical Steering Committee), сформированный из участников команды Zend Framework Community Review Team. Юридические, организационные и финансовые вопросы будет рассматривать надзорный совет (Governing Board), в который войдут представители TSC и компаний-участники проекта. Разработка будет вестись на GitHub. Завершить все процессы, связанные с переводом проекта в Linux Foundation, планируется в третьем или четвёртом квартале этого года.



