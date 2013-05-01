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Релиз Memcached 1.5.13 с поддержкой TLS

17.04.2019 14:23

Состоялся релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.13, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

Новый выпуск примечателен добавлением поддержки TLS для организации шифрованного канала связи с Memcached. Возможна отдельная настройка приёма соединений с TLS и без TLS, например, для привязки шифрованного доступа к внешнему сетевому интерфейсу и оставления возможности подключения без шифрования через интерфейс loopback. Реализация TLS подготовлена компаний Netflix, пока позиционируется как экспериментальная и требует для сборки наличия OpenSSL 1.1.0 (старые версии не поддерживаются из соображений безопасности и из-за проблем с производительностью в многопоточных приложениях). Клиентские библиотеки для обращения к Memcached с использованием TLS пока не подготовлены (можно использовать обычные библиотеки с пробросом через прокси).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memcached/m...)
  2. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.9
  3. OpenNews: Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак
  4. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.4 с поддержкой кэша на SSD-накопителях
  5. OpenNews: Критические уязвимости в Memcached
  6. OpenNews: Выпуск СУБД Couchbase Server 4.0, сочетающей возможности CouchDB, memcached и Membase
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: memcached, nosql
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Обсуждение (4) RSS
 
  • 1, Груст (?), 14:38, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Вот зачем ТАМ ТЛС? Нельзя прокси поставить, если приспичило?
     
     
  • 3, Аноним (3), 14:56, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    шоб було
     
  • 4, terryfilch (ok), 15:05, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А хоть кто-то реализовал адекватный мониторинг этого memcached без говна и палок, с использованием sasl? Все эти tls ок, но мониторить опять bash/python/perl и остальное говнецо да в zabbix/perometheus его, да побольше... "И так сойдет!"
     
     
  • 5, Аноним (5), 16:17, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Действительно, что за бессовестные люди! Взяли и сделали, что им надо. Нет бы вместо этого сделали то, что надо тебе!
     

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