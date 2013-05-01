Релиз Memcached 1.5.13 с поддержкой TLS

Состоялся релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.13, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

Новый выпуск примечателен добавлением поддержки TLS для организации шифрованного канала связи с Memcached. Возможна отдельная настройка приёма соединений с TLS и без TLS, например, для привязки шифрованного доступа к внешнему сетевому интерфейсу и оставления возможности подключения без шифрования через интерфейс loopback. Реализация TLS подготовлена компаний Netflix, пока позиционируется как экспериментальная и требует для сборки наличия OpenSSL 1.1.0 (старые версии не поддерживаются из соображений безопасности и из-за проблем с производительностью в многопоточных приложениях). Клиентские библиотеки для обращения к Memcached с использованием TLS пока не подготовлены (можно использовать обычные библиотеки с пробросом через прокси).



