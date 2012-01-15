Выпуск nginx 1.15.12

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.12, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей.

В версии 1.15.12 устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, который мог произойти если в директивах ssl_certificate или ssl_certificate_key использовались переменные и был включён механизм OCSP stapling, используемый для проверки отзыва сертификатов. Неделю назад также вышла версия nginx 1.15.1, в которой была изменена реализация директивы ssl_stapling_file для открытия файла в бинарном режиме на системах Windows.

Дополнительно в скором времени ожидается первый выпуск стабильной ветки nginx 1.16, в рамках которой будут вносится только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. На смену основной ветки разработки nginx 1.15 придет ветка nginx 1.17, в которой запланирована разработка поддержки протокола HTTP/3.



