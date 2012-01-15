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Выпуск nginx 1.15.12

16.04.2019 19:17

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.12, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей.

В версии 1.15.12 устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, который мог произойти если в директивах ssl_certificate или ssl_certificate_key использовались переменные и был включён механизм OCSP stapling, используемый для проверки отзыва сертификатов. Неделю назад также вышла версия nginx 1.15.1, в которой была изменена реализация директивы ssl_stapling_file для открытия файла в бинарном режиме на системах Windows.

Дополнительно в скором времени ожидается первый выпуск стабильной ветки nginx 1.16, в рамках которой будут вносится только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. На смену основной ветки разработки nginx 1.15 придет ветка nginx 1.17, в которой запланирована разработка поддержки протокола HTTP/3.

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  3. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8 с поддержкой Java
  5. OpenNews: Компания F5 Networks поглотила NGINX за 670 млн долларов
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.10 и njs 0.3.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (1) RSS
 
  • 1, Аноним (1), 22:31, 16/04/2019 [ответить]    [к модератору]
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    Приоритеты для http2 то допилят?
     

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