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Результаты совместного финансирования OpenNET в 2019 году

15.04.2019 20:39

Спасибо всем, принявшим участие в кампании по сбору средств. В ходе мероприятия собрано 416 тысяч рублей (плюс подписка на $250 в месяц в Patreon и на 3.3 тысячи рублей в Скайс). На призыв поддержать проект откликнулось 328 человек. 13 перечислений были на 5000 руб и больше. Максимальные взносы составили 50 тысяч рублей и 0.196 BTC (~1000$).

Полученная сумма меньше, чем в прошлом году, но хостинг-компании MIRhosting и FORNEX выразили готовность стать спонсорами и предоставить недостающие средства. Также хочу поблагодарить компанию Айхор, которая с 2015 года безвозмездно предоставляет сервер для проекта.

Идеи, которые планируется реализовать по результатам обсуждения (если что-то упустил - пишите):

  • Промежуточный режим "мягкого" модерирования, который можно применять для не грубых нарушений, а для, например, провоцирующих флейм сообщений, для которых удаление не всегда оправдано. В данном режиме сообщения будет оставлены в ветке, но свёрнуты по умолчанию и заблокирована возможность публикации на них ответов;
  • Улучшение лога модерирования: возможность раскрытия полного текста исходных сообщений и добавление ссылок для просмотра лога конкретного обсуждения;
  • Расширение альтернативных режимов просмотра в Ajax-режиме:
    • Комбинированный режим с раскрытием только ответов первого уровня (на основной странице форума уже добавил ссылку "⚟"), дополняющий режим последовательного просмотра веток (ссылка [...]);
    • Режимы сортировки по числу ответов и рейтингу (числу плюсов). Замена повторяющегося для всех сообщений заголовка на краткие аннотации (начало сообщения);
    • Приведение конечных сводных страниц обсуждений (/num.html, "раскрыть всё") к стилю обсуждения под новостями;
    • Добавление в линейный режим (режим сортировки по дате) возможности отслеживания родительских и дочерних сообщений, выделение родителей 1 уровня, режим с ответами в стиле "бордов";
    • На числе комментариев в списках новостей сделать ссылку для автораскрытия всех комментариев при открытии страницы новости (для тех кто читает в режиме инкогнито и не запоминает cookie, выставляемый при клике на "раскрыть все сообщения");
  • Устранение проблем и недоработок:
    • Проблема со скриншотами в Firefox.
    • Появление полосы прокрутки на мобильных устройствах (переделка футера).
    • Слишком мелкие кнопки +/- на смартфоне.
    • Обработка сбоев связи при ajax-раскрытии с кнопкой "повторить" в случае неудачи;
    • Ссылка для правки своих сообщений в обсуждении под новостями;
  • Отдельная кнопка для быстрой отправки ссылок;
  • Режим инвертирования цветов (тёмная тема), запоминаемый через cookie;
  • Возможность индивидуального определения списка игнорирования для скрытия анонимов или конкретных участников. Режим запрета ответов от игнорируемых участников. Фильтр планируется реализовать через JavaScript-обработчик, работающий на стороне браузера пользователя;
  • Трансляция новостей в Golos/Steem;
  • Сделать более заметным opennet.ru/lite и перенаправить [m|mobile].opennet.ru на /lite.


  1. OpenNews: Сбор средств на поддержание ленты новостей OpenNET в 2019 году (дополнено)
  2. OpenNews: Инициатива совместного финансирования OpenNET оказалась успешной
  3. OpenNews: Пояснение про сбор средств на продолжение существования проекта OpenNET
  4. Принципы оформления новостей на OpenNET
  5. Форум с логом изменений и ответами на вопросы о проекте
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opennet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, VINRARUS (ok), 20:46, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +/
    > Режим инвертирования цветов (тёмная тема)

    Наконецто! :D

    ПС: но ввод капчи при редактировании сообщений (временами) это бред.

     
     
  • 2.2, Илья (??), 20:53, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Нормально, главное чтобы не рекапча
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 22:26, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +22 +/
    Gооgle-кaпча это paковая опуxoль соврeменного веба. На ЛOPе эта кaпча сpaбатывает с 10-20 рaза, хотя каждый раз после ввода дoлбaныx каpтинок появляется значок гpeбaной зеленой галoчки, что ознaчает что c**а прaвильно все введено! Так бeсит, чувствуешь себя рaбом на китaйской фaбрике айфoнов, который делает одно и то же изо дня в день...
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 22:40, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    я подозреваю что они тренируют своей рекапчей систему распознования объектов на улице. вопросы подознительные, знаки машины и таблички
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 22:46, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Нет, они тренируют нервную систему. Меня вот хватило на месяц такой xepни. Потом я просто перестал заходить на ЛОР.
     
  • 5.40, rshadow (ok), 00:03, 16/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > систему распознования объектов на улице

    Ты прикалываешься? Если нет то хоть википедию глянь.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/ReCAPTCHA

     
  • 4.31, тов. майор (?), 22:41, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот и нефига из гуглоакаунта выходить.

    пользовались бы свеженькой версией хрома, как все - он бы за вас позаботился о вашей авторизации и идентификации.

    > На ЛOPе эта кaпча сpaбатывает с 10-20 рaза

    ну уж не надо, с пятого-шестого максимум. С первого может не получиться угадать по вашим ошибкам и порядку кликов, что вы - это именно вы, и подшить вашу активность к де...профилю, простите, заработался.

     
  • 1.3, Илья (??), 20:55, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Сорян, денег не дам, я только что лишился своей сладкой Бмв.
     
     
  • 2.4, none_first (ok), 20:59, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Сорян, денег не дам, я только что лишился своей сладкой Бмв.

    Больное Мужское Величие ? ;)

     
     
  • 3.5, Аноня (?), 21:11, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно. Теперь ищу другую бмв
     
  • 3.25, анонн (?), 22:32, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Сорян, денег не дам, я только что лишился своей сладкой Бмв.
    > Больное Мужское Величие ? ;)

    BMW - сокращение для Bayerischer MistWagen.
    Это в переводе с немецкого "баварская го*вновозка" или "баварская телега для навоза".

    У соседа кстати аж две таких - где-то 6-7 лет у него, 5 лет у жены. Обе телеги начали ржаветь (причем у него - пятно с полторы ладони на капоте), один пепелац еще и маслом под себя ходить стал, хотя (или потому что?) не так давно моторчик капитально чинили ))

    Зато щеки года 3 назад надувал (когда соседом стал) – дал бы фору многим анонимам опеннета, как же - "да твоя аудюха почти моя ровесница, ни сенсоров сзади, ни навигатора и вообще дизель дырчит как трактор, то ли дело моя супер-пупер-тачка!".
    Однако «трактор» свои 300 тысяч накрутил и ни помирать, ни ржаветь не собирается, знай расходники меняй (хотя, цсуко, обивка в салоне и вставки в багажнике этого чемодана без ручки начали от времени расползаться).

     
  • 2.23, Аноним (-), 22:31, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    А потом ты проснулся и поехал на работу на своем москвиче.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:43, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    на москвиче тоже на стиле
     
  • 1.6, n1rdeks (ok), 21:18, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО, всё говно. Мы все живём в постмодерне. Всё умирает, opennet не исключение
     
     
  • 2.7, СВ (?), 21:33, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >всё говно. Мы все живём в постмодерне

    Житель Сверхмодерна с сочувствием смотрит на тебя.

     
  • 2.8, Аноним (8), 21:35, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Умираешь там где-то и умирай дальше. А я вот только что узнал вообще, что тут куда-то донатить можно. А почему не указано, как предпочтительнее? Уверен вот, что всякие патреоны берут свою дольку и через них хуже закидывать...  Хоть бы проставили где-то эти проценты налогов на вывод. Хоть это и не моё горе как бы, но я ж хочу именно проекту скинуться, а не всяким левым стервятникам
     
  • 2.16, dadadaya (?), 22:25, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вы так говорите как будто это что-то плохое
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 22:40, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он фанат "все тлен, бессмысленно, жизнь боль".
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:28, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и тебе осталось недолго, так что проведи последние дни в оффлайне.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:42, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нормальные вебмастера в tjournal и tinkoff.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:32, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В тинькове работает только быдлo.
     
     
  • 3.39, Led (ok), 23:38, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В тинькове работает только быдлo.

    Нет, не только в тиькове.

     
  • 1.10, Аноним (10), 21:48, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Not bad, это примерно по 50к рублей в месяц выходит
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 22:38, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для zadrishensk'а и правда not bad, а для москвы это зарплата джуна.
     
  • 1.11, 4eburashk (?), 21:49, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Рад что собрали денег. Рад планам изменений.
    Просьба не убирать rss по ним слежу за новостями.
    Спасибо что вы есть! Респект и уважуха.
     
  • 1.12, Аноним (-), 22:12, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сделайте режим редактирования сообщении для анонимов: определять автора анонима по cookie и давать возможность редактировать в течение 30 минут после публикации сообщения, например.
     
     
  • 2.14, Maxim Chirkov (ok), 22:21, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    C сессионной Cookie уже будет не аноним.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:25, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >  C сессионной Cookie уже будет не аноним.

    не боись, у нормального анона все в порядке

     
     
  • 4.20, Аноним (-), 22:28, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам на сервере ненужные сессии хранить не к чему, поэтому после, скажем, 30 минут из памяти можете удалять сессию. А аноним пусть сам беспокоиться о себе.
     
  • 2.26, Аноним (-), 22:35, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ты не аноним. Аноним не сохраняет cookie.
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:20, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По мне так все хорошо и так. Разве что добавить зеркал на случай ддоса   взлома или еще каких чп.
     
  • 1.22, edo (ok), 22:30, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > хостинг-компании MIRhosting и FORNEX выразили готовность стать спонсорами и предоставить недостающие средства

    Недостающие? Разве собранных денег недостачно для поддержания серверной инфраструктуры проекта?
    Или ещё админам/модераторам/редакторам/etc платится что-то?

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 22:37, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, это добрый санта целыми днями переводит тебе новости.
     
  • 1.34, Аноним (34), 22:47, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот за что я и люблю опенсурс - платят другие, а я получаю бесплатно
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 22:58, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А маму с папой любишь? :)
     
  • 2.37, Дон Ягон (?), 23:03, 15/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И самое во всём этом замечательное - вы в своём праве и всё именно так и задумано.
    Хотя лучше конечно тоже платить ;)
     
  • 1.36, анон (?), 23:00, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Закинул 50$. Хороший ресурс и нужный.
     
  • 1.38, robot228 (?), 23:36, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему решили запоминать настройки пользователя через куки а не локалсторадж?
     

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