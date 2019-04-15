Результаты совместного финансирования OpenNET в 2019 году

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|3.18, Аноним (-), 22:26, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+22 +/–
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Gооgle-кaпча это paковая опуxoль соврeменного веба. На ЛOPе эта кaпча сpaбатывает с 10-20 рaза, хотя каждый раз после ввода дoлбaныx каpтинок появляется значок гpeбaной зеленой галoчки, что ознaчает что c**а прaвильно все введено! Так бeсит, чувствуешь себя рaбом на китaйской фaбрике айфoнов, который делает одно и то же изо дня в день...
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|4.29, Аноним (29), 22:40, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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я подозреваю что они тренируют своей рекапчей систему распознования объектов на улице. вопросы подознительные, знаки машины и таблички
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|5.33, Аноним (33), 22:46, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Нет, они тренируют нервную систему. Меня вот хватило на месяц такой xepни. Потом я просто перестал заходить на ЛОР.
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|4.31, тов. майор (?), 22:41, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а вот и нефига из гуглоакаунта выходить.
пользовались бы свеженькой версией хрома, как все - он бы за вас позаботился о вашей авторизации и идентификации.
> На ЛOPе эта кaпча сpaбатывает с 10-20 рaза
ну уж не надо, с пятого-шестого максимум. С первого может не получиться угадать по вашим ошибкам и порядку кликов, что вы - это именно вы, и подшить вашу активность к де...профилю, простите, заработался.
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|3.25, анонн (?), 22:32, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Сорян, денег не дам, я только что лишился своей сладкой Бмв.
> Больное Мужское Величие ? ;)
BMW - сокращение для Bayerischer MistWagen.
Это в переводе с немецкого "баварская го*вновозка" или "баварская телега для навоза".
У соседа кстати аж две таких - где-то 6-7 лет у него, 5 лет у жены. Обе телеги начали ржаветь (причем у него - пятно с полторы ладони на капоте), один пепелац еще и маслом под себя ходить стал, хотя (или потому что?) не так давно моторчик капитально чинили ))
Зато щеки года 3 назад надувал (когда соседом стал) – дал бы фору многим анонимам опеннета, как же - "да твоя аудюха почти моя ровесница, ни сенсоров сзади, ни навигатора и вообще дизель дырчит как трактор, то ли дело моя супер-пупер-тачка!".
Однако «трактор» свои 300 тысяч накрутил и ни помирать, ни ржаветь не собирается, знай расходники меняй (хотя, цсуко, обивка в салоне и вставки в багажнике этого чемодана без ручки начали от времени расползаться).
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|2.7, СВ (?), 21:33, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>всё говно. Мы все живём в постмодерне
Житель Сверхмодерна с сочувствием смотрит на тебя.
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|2.8, Аноним (8), 21:35, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Умираешь там где-то и умирай дальше. А я вот только что узнал вообще, что тут куда-то донатить можно. А почему не указано, как предпочтительнее? Уверен вот, что всякие патреоны берут свою дольку и через них хуже закидывать... Хоть бы проставили где-то эти проценты налогов на вывод. Хоть это и не моё горе как бы, но я ж хочу именно проекту скинуться, а не всяким левым стервятникам
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|1.12, Аноним (-), 22:12, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|–3 +/–
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Сделайте режим редактирования сообщении для анонимов: определять автора анонима по cookie и давать возможность редактировать в течение 30 минут после публикации сообщения, например.
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|4.20, Аноним (-), 22:28, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вам на сервере ненужные сессии хранить не к чему, поэтому после, скажем, 30 минут из памяти можете удалять сессию. А аноним пусть сам беспокоиться о себе.
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|1.22, edo (ok), 22:30, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> хостинг-компании MIRhosting и FORNEX выразили готовность стать спонсорами и предоставить недостающие средства
Недостающие? Разве собранных денег недостачно для поддержания серверной инфраструктуры проекта?
Или ещё админам/модераторам/редакторам/etc платится что-то?
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|2.37, Дон Ягон (?), 23:03, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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И самое во всём этом замечательное - вы в своём праве и всё именно так и задумано.
Хотя лучше конечно тоже платить ;)
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