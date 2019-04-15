Результаты совместного финансирования OpenNET в 2019 году

Спасибо всем, принявшим участие в кампании по сбору средств. В ходе мероприятия собрано 416 тысяч рублей (плюс подписка на $250 в месяц в Patreon и на 3.3 тысячи рублей в Скайс). На призыв поддержать проект откликнулось 328 человек. 13 перечислений были на 5000 руб и больше. Максимальные взносы составили 50 тысяч рублей и 0.196 BTC (~1000$). Полученная сумма меньше, чем в прошлом году, но хостинг-компании MIRhosting и FORNEX выразили готовность стать спонсорами и предоставить недостающие средства. Также хочу поблагодарить компанию Айхор, которая с 2015 года безвозмездно предоставляет сервер для проекта. Идеи, которые планируется реализовать по результатам обсуждения (если что-то упустил - пишите): Промежуточный режим "мягкого" модерирования, который можно применять для не грубых нарушений, а для, например, провоцирующих флейм сообщений, для которых удаление не всегда оправдано. В данном режиме сообщения будет оставлены в ветке, но свёрнуты по умолчанию и заблокирована возможность публикации на них ответов;

Улучшение лога модерирования: возможность раскрытия полного текста исходных сообщений и добавление ссылок для просмотра лога конкретного обсуждения;

Расширение альтернативных режимов просмотра в Ajax-режиме: Комбинированный режим с раскрытием только ответов первого уровня (на основной странице форума уже добавил ссылку "⚟"), дополняющий режим последовательного просмотра веток (ссылка [...]); Режимы сортировки по числу ответов и рейтингу (числу плюсов). Замена повторяющегося для всех сообщений заголовка на краткие аннотации (начало сообщения); Приведение конечных сводных страниц обсуждений (/num.html, "раскрыть всё") к стилю обсуждения под новостями; Добавление в линейный режим (режим сортировки по дате) возможности отслеживания родительских и дочерних сообщений, выделение родителей 1 уровня, режим с ответами в стиле "бордов"; На числе комментариев в списках новостей сделать ссылку для автораскрытия всех комментариев при открытии страницы новости (для тех кто читает в режиме инкогнито и не запоминает cookie, выставляемый при клике на "раскрыть все сообщения");

Устранение проблем и недоработок: Проблема со скриншотами в Firefox. Появление полосы прокрутки на мобильных устройствах (переделка футера). Слишком мелкие кнопки +/- на смартфоне. Обработка сбоев связи при ajax-раскрытии с кнопкой "повторить" в случае неудачи; Ссылка для правки своих сообщений в обсуждении под новостями;

Отдельная кнопка для быстрой отправки ссылок;

Режим инвертирования цветов (тёмная тема), запоминаемый через cookie;

Возможность индивидуального определения списка игнорирования для скрытия анонимов или конкретных участников. Режим запрета ответов от игнорируемых участников. Фильтр планируется реализовать через JavaScript-обработчик, работающий на стороне браузера пользователя;

Трансляция новостей в Golos/Steem;

Сделать более заметным opennet.ru/lite и перенаправить [m|mobile].opennet.ru на /lite.



