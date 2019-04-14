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Релиз GhostBSD 19.04

14.04.2019 08:17

Состоялся релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 19.04, построенного на базе TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2.7 Гб).

В новой версии:

  • Кодовая база обновлена до экспериментальной ветки FreeBSD 13.0-CURRENT;
  • В инсталлятор добавлена поддержка файловой системы ZFS на разделах с MBR;
  • Для улучшения поддержки установки на UFS удалены связанные с ZFS настройки, применяемые по умолчанию в TrueOS;
  • Вместо slim задействован менеджер сеансов Lightdm;
  • Из поставки удалён gksu;
  • Добавлен режим "boot_mute" для загрузки без вывода лога на экран;
  • В инсталлятор добавлен блок настроек для менеджера загрузки rEFInd.


  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/19.04_rele...)
  2. OpenNews: Релиз GhostBSD 18.12
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  4. OpenNews: Стабильный выпуск HardenedBSD 12
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.1
  6. OpenNews: SecBSD - редакция OpenBSD с VPN и утилитами для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ghostbsd
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 09:22, 14/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ZFS уже не в тренде чтоли или слишком сложно для простых смертных?
     
     
  • 2.4, пох (?), 09:54, 14/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    для альтернативно-одаренных (которым только и требуются волшебные дистрибутивы с нескучными обойчиками) - слишком сложно. Пользы им при этом - никакой, у них ufs works as intended, поскольку никаких gjournal/suj там нет, просто медленно и печально выполняет fsck (но он обычно в фоне, они не заметят).

    А бесконечные грабли в zfs как раз могут и заметить, когда либо внезапно кончится память при нулевом потреблении, либо и вовсе https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=235683 - "not a bug" (в общем-то при перезагрузке ресетом после конца памяти как раз и может слуцитьца)

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:22, 14/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    обойчики веселенькие...

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:38, 14/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    panel layouts - windowy
    os ghostbsd - чудовi
     
     
  • 2.5, пох (?), 09:55, 14/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    зато кнопки на рамке окна почти как на маке десятилетней давности ;-)

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:04, 14/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже на маках сейчас стоят кнопки, почти как на маках десятилетней давности.
     
  • 1.6, Анонимс (?), 10:00, 14/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    GhostBSD, которая TrueOS, которая FreeBSD. В чём профит в использовании таких дистрибутивов на основе фри? Нужен live-режим, красивый инсталятор, слишком сложная установка FreeBSD, прокачивание чсв?
     
     
  • 2.8, anonimous (?), 10:22, 14/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Та ни в чем вообще. Намучался раз с труос, больше в их болото не лезу. Однажды еще их фринас сломался при обычном обновлении, тоже забил. В общем не торт.
     
  • 2.10, my_name_is_Mud (ok), 11:27, 14/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На сколько я помню, гхостБСД это просто хобби у человека такое
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:13, 14/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бродит призрак BSD
     

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