Релиз GhostBSD 19.04

для альтернативно-одаренных (которым только и требуются волшебные дистрибутивы с нескучными обойчиками) - слишком сложно. Пользы им при этом - никакой, у них ufs works as intended, поскольку никаких gjournal/suj там нет, просто медленно и печально выполняет fsck (но он обычно в фоне, они не заметят). А бесконечные грабли в zfs как раз могут и заметить, когда либо внезапно кончится память при нулевом потреблении, либо и вовсе https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=235683 - "not a bug" (в общем-то при перезагрузке ресетом после конца памяти как раз и может слуцитьца)