Релиз GhostBSD 19.04

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|2.4, пох (?), 09:54, 14/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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для альтернативно-одаренных (которым только и требуются волшебные дистрибутивы с нескучными обойчиками) - слишком сложно. Пользы им при этом - никакой, у них ufs works as intended, поскольку никаких gjournal/suj там нет, просто медленно и печально выполняет fsck (но он обычно в фоне, они не заметят).
А бесконечные грабли в zfs как раз могут и заметить, когда либо внезапно кончится память при нулевом потреблении, либо и вовсе https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=235683 - "not a bug" (в общем-то при перезагрузке ресетом после конца памяти как раз и может слуцитьца)
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|1.6, Анонимс (?), 10:00, 14/04/2019 [ответить] [к модератору]
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GhostBSD, которая TrueOS, которая FreeBSD. В чём профит в использовании таких дистрибутивов на основе фри? Нужен live-режим, красивый инсталятор, слишком сложная установка FreeBSD, прокачивание чсв?
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|2.8, anonimous (?), 10:22, 14/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Та ни в чем вообще. Намучался раз с труос, больше в их болото не лезу. Однажды еще их фринас сломался при обычном обновлении, тоже забил. В общем не торт.
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