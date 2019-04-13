Первый публичный выпуск дополнения NoScript для Chrome

|
|
|
|
|
|2.4, Ретроград (?), 09:55, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Это два совершенно разных аддона, которые не исключают, а дополняют друг друга. NoScript блокирует выполнение скриптов, в т.ч. встроенных прямо в код страницы. uMatrix блокирует запросы к определенным адресам. Их можно применять отдельно, но в тандеме они работают сильно лучше.
|
|
|
|3.12, Аноним (-), 12:08, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> uMatrix блокирует запросы к определенным адресам.
Фильтрует не только по адресам, но и типам. Колонка "script" полностью заменяет функционал NS.
|
|1.7, ПапаКарма (?), 11:09, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|–1 +/–
|
Единственный блокировщик в браузере - TPB. Все поделия в стиле ABP/NS давно пошли на помойку. И не потому, что они плохие, нет, просто реклама работает сегодня несколько иначе.
|
|1.8, InuYasha (?), 11:19, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|+/–
|
Не знаю, как для хромого, но в ФФ в своё время NoScript был дико тормозным и не очень удобным. В ФФ самым классным решением стал QuickJava.
Вот только ж они (гугел и мазила) с каждым новым релизом API огораживают... (
|
|1.13, Аноним (13), 12:18, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|+/–
|
Чего они там почти год пишут в расширениях? За год можно несколько мегабайт кода наворотить, даже если писать в свободное время. Неужели у него такая навороченная логика?
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 12:27, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
просто этот код - работает. причем на миллионах систем.
А то что вы наворотите за год - будет работать только на вашей машине, на вашем локалхосте.
И еще может быть на соседнем, если там точно так же поставить ту же самую версию хромого.
|
|
|
|3.18, Аноним (13), 12:32, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Из новости понятно, что публичное тестирование началось только сейчас. Откуда у разработчика до этого было миллион машин?
|
|1.14, Аноним (14), 12:25, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|+/–
|
Вообще это не очень хорошая новость. Думаю многие оставались на FF и деривативах именно из-за уникальных дополнений. Мои два любимых: Flashgot (умер после перехода на WebExtension), и NoScript (едва не умер после перехода на WE), как ни странно оба авторства Маоне.
А теперь NoScript есть и на Chrome, а значит FF потерял одну из уникальных черт.
|
|
|
|2.16, пох (?), 12:29, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
это хорошая новость - чем быстрее фуфлофокс обанкротится и перестанет создавать иллюзию конкуренции на рынке хрома, хрома и хрома - тем лучше.
правда, пользы от носкрипта в современном вебе около нуля, но и те 2% фанатов сайтов XX века надо как-то прореживать.
|