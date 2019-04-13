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Первый публичный выпуск дополнения NoScript для Chrome

13.04.2019 08:17

Джоржио Маоне (Giorgio Maone), создатель проекта NoScript, представил первый доступный для тестирования выпуск дополнения для браузера Chrome. Сборка соответствует версии 10.6.1 для Firefox и стала возможной благодаря переводу ветки NoScript 10 на технологию WebExtension. Выпуск для Chrome имеет статус бета-версии и доступен для загрузки из Chrome Web Store. В конце июня планируется выпустить NoScript 11, который станет первым релизом со стабильной поддержкой Chrome/Chromium.

Дополнение, предназначенное для блокирования опасного и нежелательного JavaScript-кода, а также различных видов атак (XSS, DNS Rebinding, CSRF, Clickjacking), используется в составе Tor Browser и многих дистрибутивов, ориентированных на обеспечение конфиденциальности. Отмечается, что появление версии для Chrome является важным этапом развития проекта - кодовая база теперь унифицирована и может применяться для формирования сборок как для Firefox, так и для браузеров на движке Chromium.

Из отличий тестовой версии NoScript для Chrome выделяется отключение XSS-фильтра, применяемого для блокирования межсайтового скриптинга и подстановки стороннего JavaScript-кода. До приведения указанной возможности до должного вида пользователям придётся положиться на встроенный в Chrome "XSS Auditor", который не настолько эффективен как "Injection Checker" от NoScript. XSS-фильтр пока не может быть портирован, так как для его работы требуется обработка запросов в асинхронном режиме. В своё время при переходе на WebExtension разработчики Mozilla реализовали в данном API некоторые необходимые для NoScript расширенные возможности, такие как асинхронные обработчики, которые пока не перенесены Google в Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://hackademix.net/2019/04...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x
  3. OpenNews: Выпуск Firefox-дополнения NoScript 10, переведённого на технологию WebExtension
  4. OpenNews: В Firefox-дополнении NoScript 5.0 начался переход на технологию WebExtension
  5. OpenNews: В Firefox-дополнении NoScript появилась поддержка многопроцессного режима
  6. OpenNews: Возможность выполнения JavaScript в обход ограничений NoScript
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: noscript
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  • 1.1, robot228 (?), 09:01, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +/
    Круто!
    Надо будет сравнить с uMatrix который нубасы не могут осилить и вечно ноют.
     
     
  • 2.4, Ретроград (?), 09:55, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это два совершенно разных аддона, которые не исключают, а дополняют друг друга. NoScript блокирует выполнение скриптов, в т.ч. встроенных прямо в код страницы. uMatrix блокирует запросы к определенным адресам. Их можно применять отдельно, но в тандеме они работают сильно лучше.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 12:08, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > uMatrix блокирует запросы к определенным адресам.

    Фильтрует не только по адресам, но и типам. Колонка "script" полностью заменяет функционал NS.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:10, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Было бы классно интегрировать в одно дополнение uBlock Origin + uMatrix + NoScript
     
     
  • 3.9, Annoynymous (ok), 11:24, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Почему они не назвали его uScript?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:50, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверно, потому что он не "u"
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:10, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что не так? (не пользуюсь, не в курсе)
     
  • 1.3, paulus (ok), 09:18, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Старый noscript был крут, а от этого чуда отказался давно в пользу umatrix...
     
  • 1.7, ПапаКарма (?), 11:09, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Единственный блокировщик в браузере - TPB. Все поделия в стиле ABP/NS давно пошли на помойку. И не потому, что они плохие, нет, просто реклама работает сегодня несколько иначе.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:52, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    TPB?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:29, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо это какой-то хитрый Third-Party Blocker.
     
  • 1.8, InuYasha (?), 11:19, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, как для хромого, но в ФФ в своё время NoScript был дико тормозным и не очень удобным. В ФФ самым классным решением стал QuickJava.
    Вот только ж они (гугел и мазила) с каждым новым релизом API огораживают... (
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:18, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего они там почти год пишут в расширениях? За год можно несколько мегабайт кода наворотить, даже если писать в свободное время. Неужели у него такая навороченная логика?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:27, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    просто этот код - работает. причем на миллионах систем.
    А то что вы наворотите за год - будет работать только на вашей машине, на вашем локалхосте.

    И еще может быть на соседнем, если там точно так же поставить ту же самую версию хромого.

     
     
  • 3.18, Аноним (13), 12:32, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Из новости понятно, что публичное тестирование началось только сейчас. Откуда у разработчика до этого было миллион машин?
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:25, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще это не очень хорошая новость. Думаю многие оставались на FF и деривативах именно из-за уникальных дополнений. Мои два любимых: Flashgot (умер после перехода на WebExtension), и NoScript (едва не умер после перехода на WE), как ни странно оба авторства Маоне.

    А теперь NoScript есть и на Chrome, а значит FF потерял одну из уникальных черт.

     
     
  • 2.16, пох (?), 12:29, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это хорошая новость - чем быстрее фуфлофокс обанкротится и перестанет создавать иллюзию конкуренции на рынке хрома, хрома и хрома - тем лучше.

    правда, пользы от носкрипта в современном вебе около нуля, но и те 2% фанатов сайтов XX века надо как-то прореживать.

     

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