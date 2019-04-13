Первый публичный выпуск дополнения NoScript для Chrome

Джоржио Маоне (Giorgio Maone), создатель проекта NoScript, представил первый доступный для тестирования выпуск дополнения для браузера Chrome. Сборка соответствует версии 10.6.1 для Firefox и стала возможной благодаря переводу ветки NoScript 10 на технологию WebExtension. Выпуск для Chrome имеет статус бета-версии и доступен для загрузки из Chrome Web Store. В конце июня планируется выпустить NoScript 11, который станет первым релизом со стабильной поддержкой Chrome/Chromium.

Дополнение, предназначенное для блокирования опасного и нежелательного JavaScript-кода, а также различных видов атак (XSS, DNS Rebinding, CSRF, Clickjacking), используется в составе Tor Browser и многих дистрибутивов, ориентированных на обеспечение конфиденциальности. Отмечается, что появление версии для Chrome является важным этапом развития проекта - кодовая база теперь унифицирована и может применяться для формирования сборок как для Firefox, так и для браузеров на движке Chromium.

Из отличий тестовой версии NoScript для Chrome выделяется отключение XSS-фильтра, применяемого для блокирования межсайтового скриптинга и подстановки стороннего JavaScript-кода. До приведения указанной возможности до должного вида пользователям придётся положиться на встроенный в Chrome "XSS Auditor", который не настолько эффективен как "Injection Checker" от NoScript. XSS-фильтр пока не может быть портирован, так как для его работы требуется обработка запросов в асинхронном режиме. В своё время при переходе на WebExtension разработчики Mozilla реализовали в данном API некоторые необходимые для NoScript расширенные возможности, такие как асинхронные обработчики, которые пока не перенесены Google в Chrome.



