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Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта

12.04.2019 19:31

Опубликованы новые подробности про взлом инфраструктуры децентрализованной платформы обмена сообщениями Matrix, о котором сообщалось утром. Проблемным звеном, через которое проникли атакующие была система непрерывной интеграции Jenkins, которая была взломана ещё 13 марта. Затем на сервере c Jenkins был перехвачен перенаправленный SSH-агентом вход одного из администраторов и 4 апреля атакующие получили доступ к другим серверам инфраструктуры.

При второй атаке сайт matrix.org был перенаправлен на другой сервер (matrixnotorg.github.io) через изменение параметров DNS, используя перехваченный при первой атаке ключ к API системы доставки контента Сloudflare. При пересборке содержимого серверов после первого взлома администраторы Matrix обновили только новые персональные ключи и упустили обновление ключа к Сloudflare.

В ходе второй атаки серверы Matrix остались нетронутыми, изменения ограничились только заменой адресов в DNS. В случае если пользователь уже сменил пароль после первой атаки, второй раз его менять не нужно. Но если пароль до сих пор не изменён, его нужно обновить как можно скорее, так как утечка базы с хэшами паролей подтверждена. В настоящий момента планируется инициировать процесс принудительного сброса пароля при следующем входе.

Кроме утечки паролей также подтверждено попадание в руки атаковавших GPG-ключей, используемых для формирования цифровых подписей пакетов в Debian-репозитории Synapse и релизов Riot/Web. Ключи были защищены паролем. В настоящий момент ключи уже отозваны. Ключи были перехвачены 4 апреля, но с тех пор обновлений Synapse не выпускалось, но был релиз клиента Riot/Web 1.0.7, (предварительная проверка показала, что он не был скомпрометирован).

Атакующий разместил на GitHub серию отчётов с подробностями атаки и советами по увеличению защиты, но они были удалены. Тем не менее, в архиве отчёты сохранились. Например, взломщик сообщил, что разработчикам Marix следовало использовать двухфакторную аутентификацию или хотя бы не использовать перенаправление SSH-агентом ("ForwardAgent yes"), тогда проникновение в инфраструктуру было бы блокировано. Эскалацию атаки также можно было остановить предоставляя разработчикам только необходимые привилегии, а не полный root-доступ на всех серверах.

Дополнительно раскритикована практика хранения ключей для создания цифровых подписей на рабочих серверах, для подобных целей следовало бы выделить отдельный изолированный хост. Ещё атакующий сообщил, что если бы разработчики Matrix регулярно проводили аудит логов и анализировали аномалии, они бы заметили следы взлома на раннем этапе (взлом CI оставался незамеченным целый месяц). Ещё одной проблемой было хранение всех файлов конфигурации в Git, что позволяло оценить настройки других хостов при взломе одного из них. Доступ по SSH к серверам инфраструктуры не был ограничен защищённой внутренней сетью, что позволяло подключиться к ним с любого внешнего адреса.

  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры matrix.org
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: matrix
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  • 1.1, Huff (?), 19:46, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Где качнуть базу?
     
     
  • 2.22, пох (?), 22:19, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а что с ней полезного сделать-то можно? А, понял - ты свой пароль не можешь вспомнить? Да, такая же фигня :-(

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:06, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Т.е. в матриксе крутили на х.ю самые обычные бестпрактисы. Молодцы, че
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:14, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это какие?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 20:49, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >самые обычные

    Они же «очевидные любому» и «всем давно известные». Диванные специалисты по ИБ такие диванные…

     
  • 2.9, пох (?), 20:47, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    наоборот же ж - сплошные best practices - ci, торчащий задницей наружу, ssh-ключи (ох как я это люблю и обожаю), логи, поди, хранил за них systemd, sudo su для любой ерунды, конфиги в git вместо svn (который, в отличие от git, писали умные люди, и который умеет checkout только подветки, равно как и хоть примитивную, но fine-grained авторизацию, не позволяющую, проломив один хост, ознакомиться с конфигами другого на халяву), обновления накатываются не по факту выпуска, а когда можно и есть время разбираться, почему все сдохло
    - все ж так делают, вы чего.

    остальное - вонючее старперство и тормозит разработку.

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 20:54, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >страх перед SSH-ключами
    >svn
    >sudo su
    >страх перед публичными сетями

    Сразу видно большого специалиста по системному администрированию двух локалхостов с LA 0.01 в сети 192.168.0.0/24.

     
     
  • 4.19, пох (?), 22:07, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да-да, вот мы видим что наадминистрировали бесстрашные "специалисты" нелокалхостов, торчащих голой жопой в интернет да еще с претензиями на особую безопасТность своего продукта.

    А вы, гражданин, к сожалению просто неуловимый джо, и нафиг никому не сдались, поэтому пока наивно думаете что что-то умеете необычное и сокровенное.

     
  • 2.13, Аноним (13), 21:14, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле в большинстве стартапов то же самое.
    Помню, как-то один прожектманагер, когда я заикнулся о том, как делать авторизацию, заявил: «Как говорил X X-ич X-ов, когда речь заходит о безопасности, работа останавливается.» Кто такой этот хрен, которого он цитировал, я так и не выяснил, да и имя сразу же забыл, но имею основания полагать, что такая точка зрения весьма распространена, и вертеть на х.ю вопросы безопасности как раз-таки входит в бестпрактисы дефективных манагеров.
     
     
  • 3.20, пох (?), 22:16, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну в целом-то не врал - работу приходится останавливать, все переделывать как надо, а не как удобно разработчикам, и их потом п-ть, чтобы после жесткого внушения что использовать для упрощения себе жизни sh скопированный в cgi/ - нехорошо, не обнаружить через час exec("/bin/sh"); уже в коде на единственноправильном язычке. Удобно уложенный в корень сайта с неприметным именем shell (по сути реальный случай - причем из тех времен, когда это действительно было можно делать, потому что менеджеры были - эффективные, без кавычек, из тех что поднимали бизнес с нуля без копейки в кармане, и хорошо понимали, чем грозит такой файлик) - а у них от этого фрустрация и опускаются руки.

    и нет, в кговавом ентер-прайсе точно такая же фигня творится,  правда, там обычно, в отличие от хипста-стартапа, есть периметр безопасности, худо-бедно предотвращающий совсем уж лоховские истории типа торчания дырявого и не подлежащего апгрейду из-за миллиона плагинов, включая написанные кем-то давно уволившимся, ci в паблик.

    вот сегодня например у нас заметили что пинг запретили ;-)

     
  • 1.5, Аноним (5), 20:18, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как Jenkins мог такую дыру раскрыть? Он же на джаве, буфер там переполниться не мог, RCE почти невероятно. Как?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:35, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В любой плаг сажаешь троя и имеешь кого хочешь.
     
  • 2.12, Аноним (13), 21:06, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой маленький, какой наивный…
    https://jenkins.io/security/advisories/
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:36, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://wp-content.bluebus.com.br/wp-content/uploads/2014/08/sarcasm-big-bang-

    // другой Аноним

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:21, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    best practics
    ssh agent на сервере.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 21:37, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То был форвардинг агента с админской машины на промежуточный сервер. Но от того не легче.
     
     
  • 3.21, пох (?), 22:17, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ничего что это дефолтная настройка sshd?

     
  • 1.8, Аноним (7), 20:40, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато секурность.
     
  • 1.14, yurikoles (ok), 21:35, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    шерето
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:58, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ещё одной проблемой было хранение всех файлов конфигурации в Git, что позволяло оценить настройки других хостов при взломе одного из них.

    То есть предлагалось следовать подходу security through obscurity?

     
  • 1.18, yoda (?), 21:58, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >также подтверждено попадание в руки атаковавших GPG-ключей, используемых для формирования цифровых подписей пакетов в Debian-репозитории Synapse и релизов Riot/Web

    Я бы их розгами! Чтоб впредь у них булки не разжимались дажё пёрнуть!

     
  • 1.23, Michael Shigorin (ok), 22:24, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Добрый прохожий ещё попался...
     
     
  • 2.24, Crazy Alex (ok), 22:32, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы сказал - на редкость. Дефейс и конструктивная критика вместо трояна в релизах...
     

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