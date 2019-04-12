Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта

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|2.22, пох (?), 22:19, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а что с ней полезного сделать-то можно? А, понял - ты свой пароль не можешь вспомнить? Да, такая же фигня :-(
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|3.10, Аноним (10), 20:49, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>самые обычные
Они же «очевидные любому» и «всем давно известные». Диванные специалисты по ИБ такие диванные…
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|2.9, пох (?), 20:47, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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наоборот же ж - сплошные best practices - ci, торчащий задницей наружу, ssh-ключи (ох как я это люблю и обожаю), логи, поди, хранил за них systemd, sudo su для любой ерунды, конфиги в git вместо svn (который, в отличие от git, писали умные люди, и который умеет checkout только подветки, равно как и хоть примитивную, но fine-grained авторизацию, не позволяющую, проломив один хост, ознакомиться с конфигами другого на халяву), обновления накатываются не по факту выпуска, а когда можно и есть время разбираться, почему все сдохло
- все ж так делают, вы чего.
остальное - вонючее старперство и тормозит разработку.
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|3.11, Аноним (10), 20:54, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>страх перед SSH-ключами
>svn
>sudo su
>страх перед публичными сетями
Сразу видно большого специалиста по системному администрированию двух локалхостов с LA 0.01 в сети 192.168.0.0/24.
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|4.19, пох (?), 22:07, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да-да, вот мы видим что наадминистрировали бесстрашные "специалисты" нелокалхостов, торчащих голой жопой в интернет да еще с претензиями на особую безопасТность своего продукта.
А вы, гражданин, к сожалению просто неуловимый джо, и нафиг никому не сдались, поэтому пока наивно думаете что что-то умеете необычное и сокровенное.
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|2.13, Аноним (13), 21:14, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На самом деле в большинстве стартапов то же самое.
Помню, как-то один прожектманагер, когда я заикнулся о том, как делать авторизацию, заявил: «Как говорил X X-ич X-ов, когда речь заходит о безопасности, работа останавливается.» Кто такой этот хрен, которого он цитировал, я так и не выяснил, да и имя сразу же забыл, но имею основания полагать, что такая точка зрения весьма распространена, и вертеть на х.ю вопросы безопасности как раз-таки входит в бестпрактисы дефективных манагеров.
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|3.20, пох (?), 22:16, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну в целом-то не врал - работу приходится останавливать, все переделывать как надо, а не как удобно разработчикам, и их потом п-ть, чтобы после жесткого внушения что использовать для упрощения себе жизни sh скопированный в cgi/ - нехорошо, не обнаружить через час exec("/bin/sh"); уже в коде на единственноправильном язычке. Удобно уложенный в корень сайта с неприметным именем shell (по сути реальный случай - причем из тех времен, когда это действительно было можно делать, потому что менеджеры были - эффективные, без кавычек, из тех что поднимали бизнес с нуля без копейки в кармане, и хорошо понимали, чем грозит такой файлик) - а у них от этого фрустрация и опускаются руки.
и нет, в кговавом ентер-прайсе точно такая же фигня творится, правда, там обычно, в отличие от хипста-стартапа, есть периметр безопасности, худо-бедно предотвращающий совсем уж лоховские истории типа торчания дырявого и не подлежащего апгрейду из-за миллиона плагинов, включая написанные кем-то давно уволившимся, ci в паблик.
вот сегодня например у нас заметили что пинг запретили ;-)
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|1.17, Аноним (17), 21:58, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Ещё одной проблемой было хранение всех файлов конфигурации в Git, что позволяло оценить настройки других хостов при взломе одного из них.
То есть предлагалось следовать подходу security through obscurity?
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|1.18, yoda (?), 21:58, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>также подтверждено попадание в руки атаковавших GPG-ключей, используемых для формирования цифровых подписей пакетов в Debian-репозитории Synapse и релизов Riot/Web
Я бы их розгами! Чтоб впредь у них булки не разжимались дажё пёрнуть!
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